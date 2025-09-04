Hindustan editorial column 05 September 2025 बंगाल में विद्वेष, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan editorial column 05 September 2025

बंगाल में विद्वेष

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ा तनाव दुखद व दुर्भाग्यजनक है। ऐसे कम ही अवसर आते हैं, जब सदन में झड़प या हिंसा की नौबत आती है, पर जब ऐसा होता है, तब पूरे देश को चिंता होती है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:19 PM
share Share
Follow Us on
बंगाल में विद्वेष

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ा तनाव दुखद व दुर्भाग्यजनक है। ऐसे कम ही अवसर आते हैं, जब सदन में झड़प या हिंसा की नौबत आती है, पर जब ऐसा होता है, तब पूरे देश को चिंता होती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे के लिए दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। देश में बंगाली प्रवासियों के साथ अत्याचार से संबंधित सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित कर दिया, पर घोष ने सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, तब मार्शल ने उन्हें बाहर किया। कुछ अन्य भाजपा विधायकों को भी सदन से बाहर निकाला गया। कुछ विधायकों को चिकित्सा सेवा की भी जरूरत पड़ गई। विपक्षी विधायकों ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की ओर से उन पर पानी की बोतलें फेंकी गई हैं।

खैर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में परस्पर कितनी कटुता है, इसका अंदाजा ममता बनर्जी के भाषण से सहज ही लग जाता है। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई चल रही है, पर पश्चिम बंगाल में यह मामला अलग ही राजनीतिक रूप ले चुका है। किसी जमाने में ममता बनर्जी को भी घुसपैठियों को लेकर बड़ी चिंता हुआ करती थी, पर अब उन्हें केवल बांग्लाभाषियों की चिंता है। उन्होंने इसे राजनीतिक औजार बना लिया है और इस कथित अत्याचार को वह बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं। नेताओं को क्षेत्रीयता की ऐसी संकीर्ण राजनीति से बचना चाहिए। अगर किसी एक राज्य में ऐसी राजनीति होगी, तो इसका असर तमाम राज्यों पर पड़ेगा। मिसाल के लिए, गुरुवार को हुए बिहार बंद के जवाब में गुजराती बनाम बिहारी की राजनीति कतई प्रशंसनीय नहीं है। बंगाली प्रवासियों के प्रति देश में कतई खराब माहौल नहीं है। देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां इस भाषा के आधार पर किसी को निशाना बनाया जा रहा हो। कहीं भी अगर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है, तो उसमें लगभग सभी राज्यों के गरीब प्रभावित होते हैं, लेकिन केवल बंगाली प्रवासियों के प्रति चिंता जताने की राजनीति निंदनीय है। कितना अच्छा होता, अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के तमाम प्रवासियों के अधिकारों और सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनातीं।

आज घुसपैठ की समस्या वाकई बहुत बड़ी है, इसके इलाज के प्रति अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां ईमानदार नहीं हुईं, तो इससे देश को बहुत नुकसान होगा। भारत शायद ऐसा अकेला देश है, जहां घुसपैठियों का भी मनोबल बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। तभी तो घुसपैठ की बीमारी का अंत नहीं हो रहा है। गौर कीजिए, ममता बनर्जी ने विदेशी अधिनियम पर केंद्र के आदेश को एक चुनावी हथकंडा बताया और लगे हाथ यह भी दावा किया कि इससे मतदाता प्रभावित नहीं होंगे। हमें संभलना होगा। बिहार हो या बंगाल, देश के वरिष्ठ नेताओं को संकीर्ण राजनीति से बचना होगा। संकीर्ण राजनीति से बचकर ही हम समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। मिसाल के लिए, मणिपुर में कुकी-जो समूहों के साथ जो ताजा समझौता हुआ है, वह मणिपुर को एक जरूरी राहत की ओर ले जाता है। जब हम शांति से बैठकर बात करेंगे, तब समाधान निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम छोटे मामलों में भी राजनीति को हावी होने देंगे, तो यकीन मानिए एक परेशान और अशांत समाज बनाएंगे। अब राजनीति हो, तो विकास की हो, विद्वेष की नहीं।

West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।