जनादेश का संदेश

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे इतने दिलचस्प आए हैं कि कई दिनों तक चर्चा जारी रहेगी। दोराय नहीं, पश्चिम बंगाल का चुनावी रण सबसे खास बन गया था और यहां भाजपा…

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे इतने दिलचस्प आए हैं कि कई दिनों तक चर्चा जारी रहेगी। दोराय नहीं, पश्चिम बंगाल का चुनावी रण सबसे खास बन गया था और यहां भाजपा पहली बार अपनी जीत का ध्वज फहराने में कामयाब हुई है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में जिस तरह पार्टी को मजबूत करने में लगा था, उसके नतीजे आ गए हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के हाथ से सत्ता क्यों फिसली? इसके कुछ प्रमुख कारणों पर ध्यान देना चाहिए। अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी है। संदेश यही गया कि तृणमूल संदिग्ध वोटर को बचाना चाहती है। नतीजा यह कि राज्य में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो भाजपा के पक्ष में गया। दूसरा कारण, सत्ता विरोधी लहर। लोग पंद्रह साल पुरानी सरकार को बदलना चाहते थे। तीसरा कारण, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा ने बंगाल में ध्रुवीकरण को बढ़ाया। धर्म विशेष के प्रति तृणमूल के ज्यादा झुकाव ने भद्रलोक को नाराज किया। कभी भद्रलोक की प्रतिनिधि रही दीदी की चमक धीरे-धीरे उतर गई। ऐसा क्यों हुआ, यह सोचने के लिए उनके पास अब काफी वक्त होगा। दूसरी ओर, अब भाजपा के सामने बंगाल राज्य और बंगाली राजनीति को भद्रलोक के अनुकूल बनाना सबसे बड़ी चुनाती होगी।

ममता बनर्जी की तरह ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी कुछ अक्खड़ता प्रदर्शित करने लगे थे। दोनों ही नेता केंद्र सरकार, भाजपा और प्रधानमंत्री को कुछ ज्यादा ही कटुता से निशाना बनाते थे। दोनों ही नेताओं ने महिला आरक्षण के ताजा प्रयासों का तीखा विरोध किया था। अब यह अध्ययन का विषय होगा कि क्या महिलाओं की नाराजगी दोनों नेताओं पर भारी पड़ी है? हिंदी, हिंदू और उत्तर भारत के विरोध में भी द्रमुक तमाम सीमाएं लांघ जाती थी। साथ ही, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर ने भी काम किया। खैर, इस सूबे की सिनेमाई सियासत ने जो रंग दिखाया है, उसकी लंबे समय तक विवेचना होगी। एक सिनेमाई अभिनेता विजय में लोग अपना नेता तलाश चुके हैं और ऐसा करते हुए उन्होंने द्रमुक और अन्नाद्रमुक को चुनते रहने का क्रम तोड़कर सबको चौंका दिया है। वैसे, पुड्डूचेरी के नतीजों ने किसी को नहीं चौंकाया है।