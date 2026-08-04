तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार सुबह हुई गिरफ्तारी और फिर कुछ घंटों में मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहाई, एक पुरानी पटकथा का नया मंचन ही था। बदले की राजनीति के इस नाटक के बस…

तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार सुबह हुई गिरफ्तारी और फिर कुछ घंटों में मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहाई, एक पुरानी पटकथा का नया मंचन ही था। बदले की राजनीति के इस नाटक के बस किरदार बदल गए थे। उदयनिधि की यह गिरफ्तारी सोमवार को तंजावुर रैली में तमिल अभिनेत्री तृषा के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर हुई थी। तृषा मुख्यमंत्री विजय की करीबी हैं। जाहिर है, विजय की पार्टी टीवीके ने उदयनिधि के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। उदयनिधि कोई पहली बार विवादित बयान के कारण सुर्खियों में नहीं आए हैं। सनातन के खिलाफ उनके विषवमन को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। सितंबर 2023 में चेन्नई में आयोजित लेखकों-कलाकारों के एक जलसे में खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू-मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से करते हुए इसके उन्मूलन तक की बात कह डाली थी। जाहिर है, तब देश भर में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए थे। मद्रास हाईकोर्ट तक ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बयान माना था। उदयनिधि आज भी इससे जुड़े मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

अब अभिनेत्री तृषा पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े विवाद के बाद ऐसा लगता है कि वह आदतन एक बदजुबान नेता हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करते वक्त तो उदयनिधि सत्ता में थे और तब शायद उन्हें यह गुमान रहा हो कि उनके पिता सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वह स्वयं मंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता; मगर तृषा के खिलाफ टिप्पणी करते हुए वह भूल गए कि अब वह विपक्ष में हैं और तंत्र उनके प्रति बहुत मुरव्वत नहीं बरतेगा। ताजा कार्रवाई के बाद उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि बड़बोलापन कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल, मौजूदा दौर में बड़बोलेपन को एक गुण के रूप में देखा जाने लगा है, इसलिए छुटभैये नेता ही नहीं, पार्टियों के शीर्ष स्तर से भी कई ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं, जो सभ्यता के दायरे में नहीं कहे जा सकते। इस अप-संस्कृति पर जितनी जल्दी लगाम लगे, देश के राजनीतिक वातावरण के लिए उतना ही शुभकारी होगा।