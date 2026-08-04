बदले की राजनीति
तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार सुबह हुई गिरफ्तारी और फिर कुछ घंटों में मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहाई, एक पुरानी पटकथा का नया मंचन ही था। बदले की राजनीति के इस नाटक के बस…
तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार सुबह हुई गिरफ्तारी और फिर कुछ घंटों में मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहाई, एक पुरानी पटकथा का नया मंचन ही था। बदले की राजनीति के इस नाटक के बस किरदार बदल गए थे। उदयनिधि की यह गिरफ्तारी सोमवार को तंजावुर रैली में तमिल अभिनेत्री तृषा के खिलाफ कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर हुई थी। तृषा मुख्यमंत्री विजय की करीबी हैं। जाहिर है, विजय की पार्टी टीवीके ने उदयनिधि के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। उदयनिधि कोई पहली बार विवादित बयान के कारण सुर्खियों में नहीं आए हैं। सनातन के खिलाफ उनके विषवमन को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। सितंबर 2023 में चेन्नई में आयोजित लेखकों-कलाकारों के एक जलसे में खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू-मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से करते हुए इसके उन्मूलन तक की बात कह डाली थी। जाहिर है, तब देश भर में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हुए थे। मद्रास हाईकोर्ट तक ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बयान माना था। उदयनिधि आज भी इससे जुड़े मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
अब अभिनेत्री तृषा पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े विवाद के बाद ऐसा लगता है कि वह आदतन एक बदजुबान नेता हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध टिप्पणी करते वक्त तो उदयनिधि सत्ता में थे और तब शायद उन्हें यह गुमान रहा हो कि उनके पिता सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वह स्वयं मंत्री हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता; मगर तृषा के खिलाफ टिप्पणी करते हुए वह भूल गए कि अब वह विपक्ष में हैं और तंत्र उनके प्रति बहुत मुरव्वत नहीं बरतेगा। ताजा कार्रवाई के बाद उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि बड़बोलापन कितना भारी पड़ सकता है। दरअसल, मौजूदा दौर में बड़बोलेपन को एक गुण के रूप में देखा जाने लगा है, इसलिए छुटभैये नेता ही नहीं, पार्टियों के शीर्ष स्तर से भी कई ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं, जो सभ्यता के दायरे में नहीं कहे जा सकते। इस अप-संस्कृति पर जितनी जल्दी लगाम लगे, देश के राजनीतिक वातावरण के लिए उतना ही शुभकारी होगा।
दक्षिण भारत में अब यह लगभग परिपाटी सी बन गई है कि जो भी दल सत्ता में आता है, वह अपने विरोधियों के खिलाफ आक्रामक जांच में जुट जाता है। चाहे करुणानिधि-जयललिता का मामला हो, चंद्रबाबू नायडू-जगनमोहन रेड्डी की सियासी अदावत हो या केसीआर-रेवंत रेड्डी की तनातनी। ऐसा प्रतीत होता रहा है कि दक्षिण के नेता राजनीति में अपनी निजी कुंठाएं निकाल रहे हैं। तमिलनाडु में पहली बार चुनावी राजनीति में शानदार सफलता हासिल करके सत्ता में आए जोसेफ विजय से यह अपेक्षा है कि वह एक नई परंपरा की नींव रखेंगे। शुरुआत में उन्होंने इसकी उम्मीद भी जगाई थी। सत्ता संभालने के बाद वह तमाम विरोधी नेताओं के घर जाकर उनसे मिले थे। द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन का चरण-स्पर्श करके तो उन्होंने पूरे देश में अपने लिए सम्मान अर्जित किया। ऐसे में, नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करने जैसे कदम को अतिवादी ही माना जाएगा। आखिर यह एक सांविधानिक ओहदा होता है। इस लिहाज से मद्रास हाईकोर्ट का हस्तक्षेप आश्वस्तकारी है। विजय सरकार को राजनीतिक मुद्दों से सियासी तौर पर निपटने का गुरु सीखना होगा। वैसे भी, दक्षिण हो या उत्तर, इस देश में बदले की राजनीति बहुत पसंद नहीं की जाती, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि उदयनिधियों को निरापद छोड़ दिया जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।