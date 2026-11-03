सिर्फ ग्रीन पटाखे
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को अवैध पटाखों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के जो निर्देश दिए हैं, वे सराहनीय तो हैं ही..
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को अवैध पटाखों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के जो निर्देश दिए हैं, वे सराहनीय तो हैं ही, लोगों के लिए सुकूनदेह भी हैं। अदालत ने इसी सोमवार को पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि एक तय समय-सीमा के भीतर
7 और 8 नवंबर को सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। पटाखों पर
9 नवंबर से पहले जैसी सख्त पाबंदी आयद होगी। इस फैसले की अहमियत दीपावली से जुड़ी भावनाओं के संदर्भ में समझी जा सकती है, मगर जिस तरह से दिल्ली के बाजारों में खुलेआम अवैध पटाखों की बिक्री की खबर उजागर हुई है, वह हैरत पैदा करने वाली है। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स की इसी खबर का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नए निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं और प्रदूषण का आलम यह है कि सोमवार को राजधानी में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 324 दर्ज किया गया था, वह मंगलवार को 410 के ऊपर पहुंच गया। यह बहुत ही खराब श्रेणी है। एक्यूआई हर रोज एक नई ऊंचाई छू रहा है। ऐसे में, पुराने पटाखों की बिक्री किसी संगीन अपराध से कम नहीं।
गौरतलब है, ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों के मुकाबले 40 से 50 फीसदी कम हानिकारक गैस निकलती है। यह जानते हुए भी कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होते, अदालत ने सिर्फ जन-समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए परंपरा के निबाह के लिए यह सीमित छूट दी है, मगर कुछ व्यापारी इस फैसले की पवित्रता को नहीं समझ रहे और वे मुनाफे के लोभ में चोरी-छिपे पुराने पटाखों की दुकान सजा रहे हैं। निस्संदेह, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विडंबना यह है कि अदालती फैसले को लागू करा पाना पुलिस-प्रशासन के लिए भी गंभीर चुनौती बन गया है। अव्वल तो दिल्ली पुलिस के पास इतनी संख्या में आरक्षी बल नहीं हैं कि वे गली-गली गश्त लगा सकें और अदालती आदेश को अक्षरश: अमलीजामा पहना सकें। उस पर राजधानी की कानून-व्यवस्था, अति-महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में, कोई भी अतिरिक्त दायित्व उस पर काम का बोझ बढ़ाता है, जिससे मुकदमों के अनुसंधान के उसके मूल काम प्रभावित होते हैं। क्या दिल्ली के नागरिक और सामाजिक संगठनों को ऐसे में आगे नहीं आना चाहिए? तब तो और, जब वायु प्रदूषण के कारण नवंबर का महीना राजधानी के बाशिंदों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होता?
हम अधिकारों की बात ज्यादा करने और कर्तव्यों में कोताही बरतने वाला समाज बनते जा रहे हैं। आईआईटी, कानपुर और टेरी जैसी जिम्मेदार संस्थाओं ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि सर्दियों के वायु प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 40 फीसदी तक बढ़ जाता है। अफसोस! राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की संख्या नवंबर-दिसंबर में कतई कम नहीं होती, जबकि यहां की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली देश के दूसरे महानगरों से कहीं बेहतर स्थिति में है। मेट्रो के जाल के साथ-साथ बड़ी संख्या में सीएनजी बसें संचालित हो रही हैं। अदालती चाबुक के बाद जागने की प्रवृत्ति को हमेशा के लिए त्यागने का वक्त आ गया है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां नागरिकों के आचरण में प्रभावी सुधार नहीं ला सकतीं, यह काम तो समाज के जागरूक तबके को ही करना होगा।
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