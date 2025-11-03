Hindustan Hindi News
परमाणु परीक्षण

पाकिस्तान अगर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में जुटा है, तो यह भारत के लिए चिंतन का गंभीर विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अगर यकीन करें, तो भारत का यह अस्थिर और आतंकवाद समर्थक पड़ोसी देश परमाणु हथियारों के परीक्षण में जुटा है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह बड़ा खुलासा किया है। क्या वाकई यह सच है? अगर पाकिस्तान ने ऐसे परीक्षण किए हैं, तो भारत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षण का आकार-प्रकार क्या है? नियम-कायदा तो यही है कि ऐसा कोई भी परीक्षण बताकर किया जाना चाहिए, पर दुनिया में चुपचाप परीक्षण का इतिहास रहा है। पाकिस्तान का इन दिनों जो तेवर-कलेवर है, उससे भी आशंका होती है कि वह ऐसे परीक्षण कर सकता है। यदि ट्रंप ने अपने स्वभाव के मुताबिक, बस यूं ही पाकिस्तान का नाम ले लिया है, तब भी भारत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भारत का आश्वस्त होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे की रणनीति उसी के अनुरूप तैयार की जा सके। भारतीय सुरक्षा तंत्र को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालांकि, ज्यादा आशंका यही है कि ट्रंप ने अपने हल्के-फुल्के अंदाज में ही पाकिस्तान का नाम लिया है। वास्तव में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपनी नीतियां बदल रहा है। परमाणु परीक्षण पर लगभग तीन दशक से रोक लगी हुई थी, इस रोक को हटाने की ओर ट्रंप चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी समय परमाणु परीक्षण को अंजाम दे सकता है। चूंकि ऐसे किसी परीक्षण से दुनिया में चिंता की लहर दौड़ सकती है, इसलिए ट्रंप आहिस्ता-आहिस्ता परीक्षण के मुताबिक माहौल बनाने में जुटे हैं। ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण को रोकने वाला एकमात्र देश नहीं रह सकता। संकेत स्पष्ट है, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सहित अन्य शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। अमेरिका यह नहीं चाहता कि दूसरे देश लगातार शक्तिशाली होते चले जाएं। अत: ट्रंप परमाणु संबंधी नीतियों को बदलने के लिए लालायित हैं, लेकिन क्या इसके लिए पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी था? अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए है, तो क्या ट्रंप ने इस पर प्रत्यक्ष आपत्ति जताई है? आजकल पाकिस्तानी हुक्मरान से तो ट्रंप की खूब छन रही है। ऐसे में, क्या ट्रंप पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण न करने के लिए पाबंद नहीं कर सकते थे? ऐसे अनेक सवाल हैं, जिनके जवाब भारतीय राजनयिकों को जल्दी खोजने पड़ेंगे।

यह दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने विश्व में जटिलताएं बढ़ा दी हैं, ठीक वैसे ही ट्रंप की परमाणु नीति भी साबित होने वाली है। पिछले महीनों में ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात कर चुके हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी माना है कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद वह और परमाणु परीक्षण के पक्ष में हैं। क्या यह विडंबना के साथ ही, एक तरह से नीतिगत त्रासदी नहीं है? वैसे, अमेरिका की नीतियां अपने लिए कुछ व दूसरों के लिए कुछ और रहती आई हैं, पर ट्रंप ने बगैर-लिहाज खुलेआम जो नीतिगत पहेलियां खड़ी की हैं, उनको सुलझाने व उसके अनुरूप नीतियां बनाने में दुनिया के सजग देशों को वर्षों लग जाएंगे। विशेष रूप से यूरोपीय देशों और भारत को इन पहेलियों पर ज्यादा गौर करना पड़ेगा।