फाल्टा में पुनर्मतदान
पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करते हुए निर्वाचन आयोग ने वहां की सभी बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने के जो आदेश दिए हैं, उसके गहरे निहितार्थ हैं। यह चुनाव आयोग की शक्ति की मुनादी करने वाला…
पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करते हुए निर्वाचन आयोग ने वहां की सभी बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने के जो आदेश दिए हैं, उसके गहरे निहितार्थ हैं। यह चुनाव आयोग की शक्ति की मुनादी करने वाला निर्णय है। हालांकि, इस कदम से आयोग की छवि कोई निखरी नहीं है, बल्कि उसकी नाकामी ही सामने आई है। आखिर जिन अनियमितताओं और धांधली के कारण उसे यह सख्त कदम उठाना पड़ा है, उनको न होने देने के लिए ही उसने बंगाल विधानसभा के मतदान दो चरण में कराए थे। दोनों चरणों में छह दिनों का अंतराल रखा गया था, बल्कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदान भी कम सीटों पर थे। जैसे कि ब्योरे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 2.4 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। यह संख्या पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक बताई जाती है। सीएपीएफ ने अपना कंट्रोल रूम बनाया था, त्वरित कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर टीमें गठित की गई थीं, फिर फाल्टा में इतनी अधिक धांधली कैसे हुई कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान की नौबत आ गई?
इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जितने नाटकीय घटनाक्रम उपस्थित हुए हैं, पिछले दो दशक में किसी अन्य चुनाव में देखने को नहीं मिले। इसकी शुरुआत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से हुई। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सफल लोकतंत्र की बुनियाद ही साफ-सुथरा चुनाव है और त्रुटिहीन मतदाता सूची के बगैर वह मुमकिन नहीं। जिस काम को चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मिल-जुलकर पूरा करना था, उसी काम के लिए वे सुप्रीम कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और सर्वोच्च न्यायालय को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। बावजूद इसके विडंबना यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं, पर यहां के करीब 27 लाख मतदाता ‘तार्किक विसंगति’ के कारण वोट डालने से वंचित रह गए। इतनी विशाल संख्या में मतदाता किसी लोकतंत्र में मूकदर्शक बना रह जाए, तो यह गंभीर चिंता की बात है। इस चुनाव ने एक बड़े विमर्श को खड़ा किया है, जिसका सर्वमान्य हल निकालना चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का ही दायित्व है।
फाल्टा विधानसभा क्षेत्र उस वक्त राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान द्वारा अपने विरोधियों को धमकाने की शिकायतें मिलने पर चुनाव पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा का एक चेतावनी भरा वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जहांगीर खान ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे यही संकेत गया कि वह समर्थक लंपट तत्वों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग का पुनर्मतदान का फैसला बता रहा है कि जहांगीर के कारिंदों ने मतदान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पैदा कीं। ऐसे में, चुनाव आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने-धमकाने और शांतिपूर्ण मतदान को बाधित करने का नतीजा कितना भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग को अब 21 मई को न सिर्फ चाक-चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि केंद्र व राज्य सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में अमन कायम रहे। पश्चिम बंगाल को चुनावी हिंसा के अभिशाप से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए, यह न सिर्फ उसके, बल्कि पूरे देश के हित में है।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।