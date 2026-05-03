फाल्टा में पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करते हुए निर्वाचन आयोग ने वहां की सभी बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने के जो आदेश दिए हैं, उसके गहरे निहितार्थ हैं। यह चुनाव आयोग की शक्ति की मुनादी करने वाला…

पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान को रद्द करते हुए निर्वाचन आयोग ने वहां की सभी बूथों पर 21 मई को फिर से मतदान कराने के जो आदेश दिए हैं, उसके गहरे निहितार्थ हैं। यह चुनाव आयोग की शक्ति की मुनादी करने वाला निर्णय है। हालांकि, इस कदम से आयोग की छवि कोई निखरी नहीं है, बल्कि उसकी नाकामी ही सामने आई है। आखिर जिन अनियमितताओं और धांधली के कारण उसे यह सख्त कदम उठाना पड़ा है, उनको न होने देने के लिए ही उसने बंगाल विधानसभा के मतदान दो चरण में कराए थे। दोनों चरणों में छह दिनों का अंतराल रखा गया था, बल्कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदान भी कम सीटों पर थे। जैसे कि ब्योरे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 2.4 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। यह संख्या पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक बताई जाती है। सीएपीएफ ने अपना कंट्रोल रूम बनाया था, त्वरित कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर टीमें गठित की गई थीं, फिर फाल्टा में इतनी अधिक धांधली कैसे हुई कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान की नौबत आ गई?

इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जितने नाटकीय घटनाक्रम उपस्थित हुए हैं, पिछले दो दशक में किसी अन्य चुनाव में देखने को नहीं मिले। इसकी शुरुआत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से हुई। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सफल लोकतंत्र की बुनियाद ही साफ-सुथरा चुनाव है और त्रुटिहीन मतदाता सूची के बगैर वह मुमकिन नहीं। जिस काम को चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मिल-जुलकर पूरा करना था, उसी काम के लिए वे सुप्रीम कोर्ट में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और सर्वोच्च न्यायालय को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। बावजूद इसके विडंबना यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं, पर यहां के करीब 27 लाख मतदाता ‘तार्किक विसंगति’ के कारण वोट डालने से वंचित रह गए। इतनी विशाल संख्या में मतदाता किसी लोकतंत्र में मूकदर्शक बना रह जाए, तो यह गंभीर चिंता की बात है। इस चुनाव ने एक बड़े विमर्श को खड़ा किया है, जिसका सर्वमान्य हल निकालना चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों का ही दायित्व है।