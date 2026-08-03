उपचुनाव का संदेश
देश में महज तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, पर इनकी चर्चा देशव्यापी रही है। विशेष रूप से बिहार में बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश में दतिया सीट की चर्चा स्वाभाविक है। गुजरात में स्थित तीसरी सीट मंजलपुर भी महत्वपूर्ण…
देश में महज तीन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, पर इनकी चर्चा देशव्यापी रही है। विशेष रूप से बिहार में बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश में दतिया सीट की चर्चा स्वाभाविक है। गुजरात में स्थित तीसरी सीट मंजलपुर भी महत्वपूर्ण थी। अपनी इन तीन सीटों में से केवल एक मंजलपुर को ही भाजपा बचा पाई है। मंजलपुर सीट से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री योगेश पटेल विधायक हुआ करते थे। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए हैं और भाजपा को फिर बड़ी जीत हासिल हुई है। इससे पता चलता है कि गुजरात अभी भी भाजपा का गढ़ है और यहां उसे हराना आसान नहीं है। हालांकि, ताजा मतदान के आंकड़े बताते हैं, मंजलपुर में भाजपा पहले जैसी मजबूत नहीं है। यहां जीत-हार का अंतर बहुत घट गया है। अत: भाजपा के कर्णधारों को गंभीरता से विचार करना होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद भाजपा की आभा घट रही है? दतिया में जहां कांग्रेस विजयी हुई है, वहीं बांकीपुर में जन सुराज के हाथ में जीत आई है। जैसे बांकीपुर भाजपा का गढ़ रहा है, ठीक वैसे ही दतिया में भी भाजपा मजबूत रही थी, लेकिन वक्त बदले, तो समीकरण बदलने में वक्त नहीं लगता है।
भाजपा अपने प्रदर्शन पर अवश्य विचार करेगी। जिन दो सीटों पर भाजपा जीत नहीं पाई है, वहां भाजपा के बीच भी खींचतान की स्थिति देखी गई है। दतिया में भाजपा के नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी टिकट के प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें निराश कर दिया। क्या भाजपा में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास का समावेश होने लगा है? क्या वह अब जमीनी तथ्यों और तर्कों को समझ नहीं पा रही है? अपने मुखर बयानों की वजह से नरोत्तम मिश्रा अक्सर समाचारों में नजर आए थे, ये बयान शायद भाजपा के मतदाताओं को अच्छे नहीं लगे थे। नरोत्तम मिश्रा पिछला आम चुनाव क्यों हार गए थे, इसकी भी समीक्षा ढंग से नहीं हुई है। इस बार जब चुनावी टिकट नहीं मिला, तब नरोत्तम मिश्रा अपने रोष को छिपा नहीं सके। शायद इससे भी दतिया में भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए भी ये उपचुनाव खास मायने रखते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट से नितिन नवीन ही जीतते रहे हैं और अब अगर यहां उनकी पार्टी को हार हासिल हुई है, तो नए राजनीतिक आरोपों का तेज होना तय है। बिहार की राजनीति और नेतृत्व के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी।
विशेष रूप से चुनाव मैदान में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मजबूत दस्तक सबका ध्यान खींच रही थी और आगे भी उन पर सबकी निगाह रहेगी। देश में जब भी कोई नेता, कुछ अलग तरह से विश्वास जगाता है, तब उससे लोगों की उम्मीदें बंध जाती हैं। बिहार के बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर का मामला भी ऐसा ही है। बीते आम विधानसभा चुनाव में प्रशांत खुद मैदान में नहीं उतरे थे, यह शायद उनकी एक भूल थी, इससे उनकी पार्टी कमजोर हुई। अब वह बिहार विधानसभा में जन सुराज पार्टी के अकेले विधायक होंगे और यहां से वह चाहें, तो अपनी सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपने बांकीपुर को चमकाना होगा, ताकि पूरे प्रदेश में एक प्रेरक संदेश जाए। बिहार के शहरों, कस्बों को सुधारने, सुविधा-संपन्न बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर के लिए अपनी कथनी को करनी में बदलने का समय आ गया है। वह एक ऐसे समर्पित बिहारी नेता हैं, जिनके काम देखने की इच्छा केवल बिहारियों ही नहीं, समस्त देशवासियों में होगी।
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