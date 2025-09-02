बाढ़ और भूकंप

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक अतिवर्षा, बाढ़ और जलभराव के जो मंजर हमारे सामने हैं, वे कुदरत की अकल्पनीय विध्वंसक क्षमता का तो एहसास करा ही रहे हैं, इंसानी हिमाकतों की कलई भी खोल रहे हैं…

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक अतिवर्षा, बाढ़ और जलभराव के जो मंजर हमारे सामने हैं, वे कुदरत की अकल्पनीय विध्वंसक क्षमता का तो एहसास करा ही रहे हैं, इंसानी हिमाकतों की कलई भी खोल रहे हैं। खासकर गुरुग्राम की पॉश कॉलोनियों में सोमवार की बारिश के बाद जलभराव और दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग पर वाहनों के जाम के दृश्यों ने एक बार फिर एहसास कराया कि शहरी ढांचों के विकास और प्रबंधन के लिहाज से अभी कितनी सारी कमियां हमें दूर करनी हैं। शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञ दशकों से आगाह करते आ रहे हैं कि डूब क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जल-निकासी के स्वाभाविक रास्तों के अतिक्रमण को लेकर भी उनकी चेतावनियां अनसुनी की जाती रही हैं। ऐसे में, साल-दर-साल ऐसी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसके लिए सिर्फ सरकारी तंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। सुविधाओं की मांग सहयोग का कर्तव्य निभाए बिना कभी सफल नहीं हो सकती। दुर्योग से, जाम जैसी मानव-कृत समस्याएं बताती हैं कि यह सोच हमारी नागरिक-संस्कृति का अब तक हिस्सा नहीं बन पाई है।

विडंबना यह है कि कुदरती आपदा के समय मानवीयता भी अपने श्रेष्ठतम रूप में हमारे सामने आती है। हिमाचल व जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से हुई हानि का आकलन अभी हो पाता, इसके पहले ही पंजाब में करीब एक दर्जन जिलों के लोगों की जिंदगी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गई है। सतलुज, ब्यास और रावी की उमड़ती धाराओं ने सूबे के करीब डेढ़ हजार गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। पशुपालकों के मवेशी बह गए हैं। गरीबों के जीवन पर इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ना स्वाभाविक है। मगर इस विपत्ति के समय जिस तरह पंजाब के दिलजीत दोसांझ, एमी वर्क, सोनू सूद जैसे बड़े कलाकारों ने अनेक गांवों व परिवारों को गोद लेने और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद करने का एलान किया है, वह वाकई प्रेरणादायी है। वहां के प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टरों में खाने-पीने के सामान, कपड़े, दवाएं व अन्य राहत सामग्रियां लेकर आम लोग पहुंच रहे हैं। यह पंजाबीयत की अनूठी मिसाल है।