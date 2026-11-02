हिंसा पर लगाम
बीते एक वर्ष में सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी जवान का किसी अभियान में शहीद न होना सुखद है। यह संयोग बीते 47 वर्षों में पहली बार बना है और 30 अक्तूबर, 2025 के बाद सीआरपीएफ…
बीते एक वर्ष में सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी जवान का किसी अभियान में शहीद न होना सुखद है। यह संयोग बीते 47 वर्षों में पहली बार बना है और 30 अक्तूबर, 2025 के बाद सीआरपीएफ ने अपने अभियान में एक भी जवान को नहीं गंवाया है। इस अर्द्धसैनिक बल के प्रमुख जीपी सिंह ने इस कामयाबी को बहुत उत्साह से उजागर किया है। जनवरी 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। बीते 47 वर्षों में लगभग हर साल सीआरपीएफ के जवान कहीं न कहीं किसी न किसी अभियान में शहीद होते रहे हैं, लेकिन नवंबर 2025 से इस जनहानि पर जो रोक लगी, उसकी सराहना करनी ही चाहिए। जवानों को नक्सलियों से लड़ते हुए काफी नुकसान उठाना पड़ता था, इसलिए नक्सली हिंसा पर अब जो लगाम लगी है, वह कभी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप सीआरपीएफ ने नक्सलवाद को इतिहास के पन्नों में भेज दिया है। अब मणिपुर हो या जम्मू-कश्मीर, हर जगह यह बल बहुत मजबूत स्थिति में है और यह मजबूती अब कभी कम नहीं होनी चाहिए।
पहले ऐसे अनेक नक्सली हमले होते थे, जिनमें माओवादी लड़ाके सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे। इतिहास में बहुत दुख के साथ दर्ज है, 6 अप्रैल, 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया था और सरकार में ऐसे अनेक आला नेता और अधिकारी थे, जो यह मानने लगे थे कि नक्सली हिंसा का अंत मुश्किल है। प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी यह अफसोस जताया था कि वह नक्सली हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी नक्सल हिंसा का खात्मा करने में एक दशक से अधिक वक्त लग गया, पर वह दिन आया, जब मार्च 2026 में नक्सली उग्रवाद का घोषित रूप से पटाक्षेप हो गया। आज शासन-प्रशासन की कड़ाई और समझ-बूझ से देश के एक भी जिले में नक्सली हिंसा नहीं बची है। जम्मू-कश्मीर में अगर देखें, तो इस साल आतंकी घटनाओं में कुल 23 मौतें हुई हैं। जनवरी से अक्तूबर के बीच मारे गए लोगों में 19 आतंकी, दो सुरक्षाकर्मी और तीन अन्य लोग हैं। कश्मीर से बस्तर तक हिंसा घटने से सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है।
जान-माल के नुकसान का कम होना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सवाल है, ऐसा कैसे संभव हुआ? जनहानि में कैसे यह क्रांतिकारी कमी आई? दरअसल, अत्याधुनिक उपकरणों, बेहतर प्रशिक्षण, रणनीतिक योजना और त्वरित प्रतिक्रिया से सुरक्षा बलों को बहुत लाभ हुआ है। दूसरी बात, सुरक्षा बलों में एक-एक जान-जवान को कीमती माना जा रहा है, तो घायल होने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत पुख्ता हो गई है। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ हर लिहाज से सुसज्जित है, उसके तीन लाख से अधिक जवान देश में अमन-चैन के लिए प्रयासरत हैं। मणिपुर में भी हिंसा रोकने के लिए यह सुरक्षा बल बहुत सचेत है। उसकी सामाजिक सक्रियता भी सराहनीय है, इसलिए उसके सामने समर्पण करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई है। बहरहाल, अब जवानों के जीवन की चिंता से आगे बढ़ते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तन-मन-धन से संपन्न जवान ही देश की तरक्की में चार चांद लगाएंगे।
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