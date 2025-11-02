एक जरूरी पहल

औद्योगिक केंद्रों में रासायनिक दुर्घटनाओं के कारण पैदा होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में क्षमता-निर्माण की शुरू की गई नई पहल सराहनीय है। यह कदम विशेष तौर पर तब अनिवार्य हो जाता है, जब भारत की औद्योगिक विकास दर चार प्रतिशत हो और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के कारण इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुमान लगाए जा रहे हों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से यह नई पहल की है और इसके लिए तीन मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इन मॉड्यूल के अनुसार, अस्पतालों को न सिर्फ स्थानीय रासायनिक जोखिम विश्लेषण करना होगा, बल्कि 48 से 72 घंटों के लिए पर्याप्त जीवनरक्षक दवाएं, एंडीडोट्स और वेंटिलेटर सहित तमाम जरूरी चिकित्सा सुविधाएं तैयार रखने को कहा गया है। अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रासायनिक खतरे के मद्देनजर डॉक्टरों का विशेष दल बनाएं व नियमित तौर पर ‘मॉक ड्रिल’ भी करें। इस पूरी कवायद का मकसद किसी भी रासायनिक दुर्घटना के समय स्वास्थ्यकर्मियों, जन-स्वास्थ्य पेशेवरों और आपात सेवाओं में काम करने वालों को जरूरी ज्ञान, कौशल और उपकरणों से लैस करना है।

गौरतलब है, भारत में रासायनिक दुर्घटनाओं की फेहरिस्त बेशक लंबी न हो, लेकिन चिंतनीय जरूर है। पिछले दिसंबर में ही लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया गया था कि साल 2023 में गैस व रासायनिक रिसाव के 30 हादसे हुए और साल 2013 की तुलना में इसमें दोगुने से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि, इसमें सन् 1984 का वह भोपाल गैस कांड शामिल नहीं था, जिसे आजाद भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है। आज भी भोपाल के लोग 2 और 3 दिसंबर की उस दरमियानी रात को याद करके सिहर उठते हैं, जब यूनियन कार्बाइड की फैक्टरी से रिसे मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीले तत्व ने 3,787 जिंदगियों को खत्म कर दिया था। कई परिवारों में तो बाद के अनेक वर्षों तक शारीरिक रूप से दुर्बल बच्चों का जन्म होता रहा। विशाखापत्तनम में साल 2020 के एलजी पॉलिमर गैस रिसाव, वडोदरा की दीपक नाइट्रेट फैक्टरी में 2022 में लगी आग और चेन्नई में पिछले साल हुए अमोनिया गैस रिसाव जैसे हादसे हमारे अस्पतालों की परीक्षा लेते रहे हैं। एक दावा तो यह भी है कि बीते एक दशक में देश में छोटी-बड़ी 130 से अधिक कथित रासायनिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 250 से अधिक लोगों की जान गई है। नतीजतन, सुरक्षा के तमाम तरह के उपाय भी अपनाए गए हैं। मसलन, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों में सुधार किए गए, रासायनिक आपदाओं से निपटने के नए दिशा-निर्देश जारी किए गए, 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में संशोधन किया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा नियम अनिवार्य बनाए गए। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी मापदंडों पर कसना लाजिमी था, जिस दिशा में यह कोशिश की गई है।