हताश होते ट्रंप

लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान द्वारा शांति-वार्ता रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना स्वाभाविक है। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन….

लेबनान पर इजरायली हमलों के कारण ईरान द्वारा शांति-वार्ता रोके जाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना स्वाभाविक है। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी फटकार लगाई है। वेबसाइट की मानें, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को यह तक कह डाला कि ‘अगर मैं न होता, तो आप जेल में होते। मैं आपकी जान बचा रहा हूं। आपकी हरकतों के कारण हर कोई आपसे और इजरायल से नफरत करने लगा है।’ इस दावे की सत्यता को परखे बिना कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मिजाज और ईरान की जंग में उनके पास बचे विकल्पों को देखते हुए यह अतिरंजित खबर नहीं लगती। यह तथ्य है कि संघर्ष-विराम बढ़ाने का एकतरफा एलान वाशिंगटन ने किया है। यह भी सच है कि तमाम अमेरिकी सर्वेक्षण ईरान युद्ध के बाद देश में ट्रंप की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट दिखा रहे हैं, जबकि कुछ ही महीनों में वहां मध्यावधि चुनाव होने हैं। उधर होर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति के बाधित होने से पश्चिम एशिया में मित्र देश ट्रंप प्रशासन से नाखुश हैं। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। ऐसे में, लेबनान में नेतन्याहू की कार्रवाइयां उनकी मुसीबत बढ़ाती जा रही हैं।

हालांकि, इस युद्ध में एक महाज सूचनाओं का भी है। अमेरिका और ईरान, दोनों तरफ से ऐसी बातें उछाली जा रही हैं, जिससे दूसरे खेमे का सिराजा बिखरता दिखाई पड़े। अभी चंद रोज पहले ईरानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से एक खबर ने विश्व मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) के कट्टरपंथी खेमे की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज सदर पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कट्टरपंथी फौजी खेमे ने सत्ता हथिया ली है। कुछ घंटों में ही ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय से इसका खंडन भी आ गया। यह बात इसलिए विश्व मीडिया को विश्वसनीय लगी, क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदरूनी सियासी हालात साफ नहीं हैं और कई बार तेहरान के बयान और आईआरजीसी की कार्रवाई में तालमेल का अभाव साफ दिखा। अमेरिका-ईरान शांति-वार्ता की एक मुश्किल वहां किसी फैसले को सर्वमान्य बनाना भी है। इस सूरते-हाल का स्वाभाविक ही नेतन्याहू पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह ईरान समर्थित हिज्बुल्ला के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं।