विश्वसनीय सहयोगी

जापान के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में हुई कोशिशें स्वागतयोग्य हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची पहली बार भारत आई हैं और वह भारत के साथ व्यापक संबंध सुधार की पक्षधर हैं। दोनों देशों के…

जापान के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में हुई कोशिशें स्वागतयोग्य हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची पहली बार भारत आई हैं और वह भारत के साथ व्यापक संबंध सुधार की पक्षधर हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख सहयोग क्षेत्रों पर हुई बहुत बातचीत खास रही है। एशिया में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आकार में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जापान लंबे समय तक भारत से काफी आगे रहा है, लेकिन विगत दशकों में भारत की तरक्की ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर को कम कर दिया है। बहरहाल, प्रधानमंत्रियों की ताजा बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपनाया है, इनमें आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग और ऊर्जा पर संयुक्त वक्तव्य शामिल हैं। कोई दोराय नहीं कि जापान पहले भी प्रौद्योगिकी के मामले में प्रेरणास्रोत रहा है और भारत को समय-समय पर तकनीकी सहयोग मिला है। साथ ही, भारत बड़ा बाजार है, जिसमें जापानी उत्पादों के लिए पर्याप्त जगह है। परस्पर व्यापार में जापान अभी भी भारत से आगे है और फायदे में है।

गौर करने की बात है, यह दोनों देशों के बीच आयोजित 16वां शिखर सम्मेलन था और दोनों देशों ने 120 सहयोग दस्तावेजों और 2 ट्रिलियन येन के निवेश सहित अनेक घोषणाएं की हैं। जापान वर्तमान में भारत का पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका कुल निवेश 48.17 अरब डॉलर है। जाहिर है, जापान का निवेश बढ़ने से भारत को व्यापक लाभ है। जापान सांस्कृतिक-कूटनीतिक रूप से भारत का हितैषी रहा है। दुनिया की जो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे अगर तुलना करें, तो जापान से संबंध विस्तार भारत के ज्यादा मुफीद है। अमेरिका और चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध खींचतान भरे रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी जापान के साथ नहीं आई है। एक समय था, जब तकनीक के मामले में हम सबसे पहले रूस या जापान की ओर देखते थे, पर विगत दशकों में अमेरिका से हमारी निकटता हुई है। यहां भारतीय राजनय को ध्यान रखना होगा कि बदलती दुनिया में भारत संतुलन साधकर चले। हम अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं से अलग चलते हुए तेजी से विकास नहीं कर सकते। हमें इनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा और जहां जरूरत पड़ेगी, वहां अपने हित में प्रतिद्वंद्विता भी करनी पड़ेगी।