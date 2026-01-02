पड़ोसियों की चिंता

संक्षेप: ईरान से अमेरिका तक हालात तेजी से बदल रहे हैं और उसमें भी एशिया व दक्षिण एशिया तो निर्णायक दौर से गुजर रहा है। भारत की नीतियों मेें भी कुछ बदलाव के संकेत हैं और यह जरूरी भी है। बांग्लादेश में एक ऐसा बदलाव दिखा है…

ईरान से अमेरिका तक हालात तेजी से बदल रहे हैं और उसमें भी एशिया व दक्षिण एशिया तो निर्णायक दौर से गुजर रहा है। भारत की नीतियों मेें भी कुछ बदलाव के संकेत हैं और यह जरूरी भी है। बांग्लादेश में एक ऐसा बदलाव दिखा है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। साल के आखिरी दिन भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने वह किया, जो भारत की पुरुष, महिला और अंडर-19 क्रिकेट टीमों ने कुछ समय पहले तक करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक पाकिस्तानी नेता या प्रतिनिधि से हाथ मिलाया। जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक बांग्लादेश में जब आमने-सामने आए, तो हाथ मिलाने का मौका आया। इस मौके के फोटो को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस ने भी साझा किया है और खुद अयाज सादिक ने भी। हाथ मिलाने का मतलब मोहम्मद युनूस को भी पता है और पाकिस्तान में तो इसी से खुशी का माहौल बन गया है। मई के महीने से ही पाकिस्तान के साथ तनाव जारी है। क्या अब इस तनाव में अब कमी आने वाली है?

बहरहाल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार का मौका रिश्ते सुधार के मौके में बदल गया लगता है। वक्त के मुताबिक, कूटनीति के तेवर-कलेवर बदलना गलत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी नेता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। भारतीय विदेश मंत्री ने उनकी एक उम्मीद को पूरा कर दिखाया है, तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान के रुख में कुछ अनुकूल बदलाव आए। बहरहाल, पाकिस्तान के साथ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी भारत को अपना बुनियादी कूटनीतिक तालमेल बनाए रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दूरियां कई बार महंगी पड़ती हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि अनेक शक्तियां ऐसी हैं, जो भारत को उसके निकट पड़ोसियों से दूर करना चाहती हैं। विगत दिनों से बांग्लादेश का रुख भले बहुत बुरा रहा हो, पर भारत उसे मित्र देश ही मानता है। भारतीय विदेश मंत्री ने चेन्नई में स्पष्ट कहा है कि ‘यदि पड़ोसी को कोई समस्या है, तो आप किसी न किसी तरह से योगदान देना चाहेंगे। कम से कम आप नमस्कार करेंगे ही, मित्रता व संबंध बनाने के प्रयास करेंगे, और एक देश के रूप में हम यही कर रहे हैं।’ वाकई, हमें अपनी व्यवहार कुशलता को बचाए रखना होगा। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक पहल को भी देखना चाहिए। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास जाकर उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए शोक व्यक्त किया है। खालिदा जिया के परिवार और बांग्लादेशियों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस सामान्य, किंतु आवश्यक पहल की प्रशंसा होनी चाहिए।