Hindustan Editorial Column 03 February 2026
क्रिकेट में कटुता

संक्षेप:

भारत क्रिकेट की महाशक्ति है, तो यह सच संतुलित ढंग से दुनिया के सामने आना चाहिए। क्रिकेट प्रेमियों की भावना के साथ खिलवाड़ रुकना चाहिए।

Feb 02, 2026 10:15 pm IST
विश्व क्रिकेट में पैदा ताजा तनाव दुखद और निराशाजनक है। आगामी 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय था, पर पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच से हटने का फैसला सुनाकर अपनी बेवजह की दुश्मनी का इजहार कर दिया है। ध्यान रहे कि पहले टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत में ही होना था, मगर पाकिस्तान ने भारत में खेलने पर आपत्ति जताई थी और इसी वजह से श्रीलंका को भी आयोजक के रूप में शामिल किया गया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाला है, वह खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं। अब क्रिकेट की विश्व संस्था आईसीसी में नाराजगी है और आयोजकों को घाटा होना तय है। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ न खेलने का कोई कारण नहीं बताया है। वैसे, आईसीसी की ओर से अभी भी यह कोशिश जारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा फैसला न करे, जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचे।

कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर पूरी तरह से राजनीति हावी हो गई है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मांग भारत में ज्यादा होती है और न खेलने का फैसला उसने किया है। हम यह मानते हैं कि जो देश हमें आतंकवाद से पीड़ित करता है, उसके साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम साल 2008 के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गई है। इससे पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है, मगर पाकिस्तानी हुक्मरान इस पहलू को मानने से हिचकते हैं। वहां का क्रिकेट बोर्ड अपने खर्चे के लिए विश्व क्रिकेट पर निर्भर है और विश्व क्रिकेट में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा पैसा भारतीय है। अपनी कट्टर और खोखली सियासत से प्रभावित पाकिस्तान को यह मानने में बहुत परेशानी होती है कि विश्व क्रिकेट को चलाए रखने में भारत का सर्वाधिक योगदान है। पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों में सुधार के लिए तैयार नहीं है। शायद उसे लगता है, भारत या भारतीय बोर्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिसाल के लिए, एशिया कप की ट्रॉफी भी पाकिस्तानी बोर्ड के अध्यक्ष ने विजेता भारत को नहीं सौंपी है। बड़ा सवाल है कि जो भारतीय बोर्ड अपने हिस्से की ट्रॉफी नहीं ले पाया, वह अब आगे क्या कड़े कदम उठाएगा?

वैसे, अनुमान है, इस बार भारतीय बोर्ड कड़े कदम उठाएगा, क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच की भारी मांग होती है। प्रसारण के समय दस-दस सेकंड के विज्ञापनों की कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। अब समय आ गया है, जब भारतीय बोर्ड को कमाई के साथ सम्मान की भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर भारत क्रिकेट की महाशक्ति है, तो यह सच संतुलित और न्यायपूर्ण ढंग से दुनिया के सामने आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भावना के साथ खिलवाड़ रुकना चाहिए। विश्व क्रिकेट को पहले बांग्लादेश और अब पाकिस्तान ने जिस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। भारत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिकेट सियासत का जरिया बनकर समस्याओं को न बढ़ाए। असंख्य भारतीयों की धारणा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मगर भारतीय बोर्ड जहां भी पाकिस्तान के साथ खेलना जरूरी होता है, कोई न कोई राह निकालता आया है। यह भारत की भलमनसाहत है, पर पाकिस्तान ने इसका जैसा उत्तर दिया है, उसका अनुकूल प्रति-उत्तर अवश्य जाना चाहिए।