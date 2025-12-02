प्रदूषण पर सुनवाई

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की खबरें रोजाना नई सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस समय दिल्ली उच्च न्यायालय एक हत्यारोपी को वायु प्रदूषण के आधार पर 15 दिनों के लिए जमानत देने का ऐतिहासिक फैसला कर रहा था, लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट की हर महीने…

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की खबरें रोजाना नई सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस समय दिल्ली उच्च न्यायालय एक हत्यारोपी को वायु प्रदूषण के आधार पर 15 दिनों के लिए जमानत देने का ऐतिहासिक फैसला कर रहा था, लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट की हर महीने प्रदूषण पर दो बार सुनवाई करने संबंधी टिप्पणी भी सामने आई। इन दोनों बातों के गहरे निहितार्थ हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का जमानत देने का निर्णय जहां एक कैदी के जीने के अधिकार का संरक्षण करता है, तो वहीं प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आला अदालत की पीठ ने उचित ही कहा है कि वायु प्रदूषण की समस्या को अब सिर्फ सर्दियों की मुसीबत के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक गंभीर समस्या बन चुका है और अब फौरी निदान के बजाय इसका दीर्घकालिक समाधान ढूंढ़ना अनिवार्य हो गया है। अदालत की यह टिप्पणी भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, और भी कई कारक हैं, जिनके कारण दिल्ली की आबोहवा खराब हुई है।

‘सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायर्नमेंट’ (सीईसी) की ताजा रिपोर्ट भी अदालत की टिप्पणी की तस्दीक करती है। रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि इस बार दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान पांच फीसदी से भी कम रहा है और इसके लिए स्थानीय कारक सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राजधानी के वायु प्रदूषण में लगभग 51.5 प्रतिशत योगदान वाहनों के उत्सर्जन का है। इसके बाद आवासीय उत्सर्जन और दूसरे कारक जिम्मेदार हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब सवाल उठाया है कि कोरोना के दौरान भी पराली जलाई जा रही थी, तब राजधानी का आसमान कैसे नीला दिख रहा था? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अदालत ने पराली जलाने के पहलू को नजरअंदाज कर दिया है, बल्कि किसानों के नाम पर जो बहानेबाजी होती रही है या सियासत की जाती है, माननीय न्यायमूर्तियों ने उसे आईना दिखाया है।