दशहरे का संदेश

विजयादशमी महोत्सव हर्ष-उल्लास के साथ ही सबक लेने का अनुपम अवसर है। संसार में बुराई और अच्छाई के बीच संघर्ष की महागाथाओं में रामायण का जो स्थान है, वह किसी अन्य ग्रंथ का नहीं है। रामायण में रचित राम और रावण का संघर्ष एक आदर्श है, एक उज्ज्वल प्रतीक है। एक महारथी रावण के विरुद्ध पैदल तपस्वी राम का जयघोष सदा से प्रेरणास्रोत रहा है। यह हमारे आधुनिक समाज का एक स्वाभाविक, किंतु त्रासद पहलू है कि भौतिक संपन्नता की प्रधानता के चलते रावण की चर्चा जरूरत से ज्यादा होने लगी है। तपस्वी राम की तुलना में वैभवपति रावण का आकर्षण ज्यादा दिखता है, किंतु रावण के आकर्षण का खोखलापन कदम-कदम पर जाहिर है। रावण को ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है, तो उसकी दुर्गति हो जाती है। रावण को प्रेम करना नहीं आता, हरण-अपहरण आता है। उसे भक्ति और अध्यात्म नहीं, झूठ और फरेब आता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि वह स्वर्ण लंका का रचनाकार नहीं है, वह तो उसका लुटेरा है। रावण जैसे चोरों-डकैतों का सबकुछ एक न एक दिन छिन ही जाता है।

रावण के लिए स्त्रियां भोग की वस्तु हैं, जबकि राम अपनी एक अकेली सीता के लिए सागर पर सेतु बांध देते हैं। प्रेमी हो, तो राम जैसा निष्ठावान, जो अपनी प्रिया के लिए पाताल-आकाश एक कर दे। सखा हो, तो राम जैसा, जो वानरों, भालुओं, असुरों को भी गले लगा ले। स्नेह की शक्ति के कारण ही राम की सेना में सेवक शिरोमणि महावीर हनुमान भी हैं और एक नन्हीं-प्यारी गिलहरी भी। भूलना नहीं चाहिए कि राम का संघर्ष बहुत विस्तृत है, अपनी इस यात्रा में वह तभी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जब वह एक केवट का हृदय जीत लेते हैं और शबरी के जूठे बेर चख लेते हैं। आज के सामाजिक-राजनीतिक नेताओं के लिए यह एक सबक है कि यों ही नहीं राम के पीछे पूरा समाज चल पड़ा था। राम जहां रहते थे, वहां सबका मन लगता था। वह जहां भी जाते थे, लोग कहने लगते थे, आप हमें भी साथ ले चलिए। संसार में राज-पाट तो बहुत आए-गए, पर हमारी स्मृति में रामराज्य एक स्वप्न की तरह बसा रह गया। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में लोगों ने धर्म बदल लिए, पर राम को न भूल पाए। राम को भूलना क्यों असंभव है? यह सबको सोचना चाहिए।