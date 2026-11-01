सड़क पर विपक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शनिवार को हुए प्रतीकात्मक ‘जन-महाभियोग’ कार्यक्रम में जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध छह बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया गया, उससे तय था कि रविवार की महारैली में विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक केंद्र सरकार पर अधिक हमलावर रहेगा…

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शनिवार को हुए प्रतीकात्मक ‘जन-महाभियोग’ कार्यक्रम में जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध छह बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया गया, उससे तय था कि रविवार की महारैली में विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक केंद्र सरकार पर अधिक हमलावर रहेगा। वही हुआ भी। रामलीला मैदान में करीब 20 दलों की महारैली महज शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थानों की निष्पक्षता के सवालों पर सत्तारूढ़ दलों को घेरने का एक बड़ा मौका बन गया। पहले सड़क मार्च और फिर महारैली- यह बताने की कोशिश थी कि विपक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। वैसे भी, पिछले दिनों जिस तरह से विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयुक्तों में मतभेद की खबरें मीडिया में सामने आईं, उसने विपक्षी दलों को इस सवाल पर कहीं अधिक एकजुट कर दिया है। हालांकि, एसआईआर में कथित मनमानी और मतदाता सूचियों से करोड़ों वोट काटे जाने का मामला अब भी शीर्ष अदालत में विचाराधीन है, जहां तथ्यों और तर्कों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष तय होगा। फिर भी, सड़कों पर उतरने का विपक्ष का फैसला सियासी नजरिये से समयानुकूल माना जा रहा है।

उधर, एनडीए गठबंधन के घटक दलों की ‘लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ’ पदयात्रा से भी रविवार को देश की सड़कें सियासत का अखाड़ा बनी रहीं। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने के साथ-साथ यह कार्यक्रम मूलत: विपक्ष को घेरने का मौका बना। विडंबना यह है कि ‘जनता के मुद्दों’ पर आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस सियासी संग्राम में मुश्किलें जनता के सामने ही पेश आईं। कुछ व्यापारी संगठनों ने महारैली के कारण हजारों करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान का दावा किया। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली आए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां ‘शॉपिंग’ करने का भी आह्वान किया, लेकिन दिल्ली के कारोबारियों को इसका कितना लाभ मिला, यह तो बाद में ही आंका जा सकेगा। वैसे, इसी तरह के सवाल एनडीए की पदयात्रा को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। साफ है, राजनीतिक कार्यक्रम जनजीवन को अधिक प्रभावित न कर सकें, इसकी व्यापक कोशिशें होनी चाहिए। सवाल सुरक्षा पर होने वाले खर्च का भी है। इन राजनीतिक रैलियों के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, ताकि असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा न उठा सकें। परोक्षत: आम नागरिकों की सुरक्षा से समझौता करके ही ऐसे कार्यक्रमों में व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई जाती है। इस पर तमाम दलों को चिंतन करना चाहिए।