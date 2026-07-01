घटती कीमतें
अमेरिका-ईरान युद्ध के तनाव में कमी आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट शुरू होना स्वाभाविक है। तनाव कम होने से भारत में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 180 रुपये से अधिक की कमी आई है। होटलों…
अमेरिका-ईरान युद्ध के तनाव में कमी आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट शुरू होना स्वाभाविक है। तनाव कम होने से भारत में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 180 रुपये से अधिक की कमी आई है। होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में बुधवार को वाजिब कटौती की गई है। यह इस साल की पहली कटौती है, इसके बाद वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये हो गई है। कीमतें और कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि फरवरी में इस सिलेंडर की कीमत 1,907 रुपये थी। जेट या विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी प्रति लीटर पांच रुपये की कमी की गई है, यहां भी और कमी की गुंजाइश है। सामान्य पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कमी करने में निजी कंपनी नायरा ने बाजी मार ली है। करीब 7,000 पेट्रोल पंप वाली भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने बुधवार को पेट्रोल में पांच रुपये प्रति लीटर व डीजल में तीन रुपये लीटर की कटौती कर जरूरी राहत दी है।
वैसे, मार्च में अमेरिका-ईरान युद्ध के चरम पर पहुंचते ही नायरा ने ही भारत में तेल की कीमतों में सबसे पहले इजाफा किया था। अब नायरा की ताजा पहल से सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विक्रेता कंपनियों पर भी कीमतों को घटाने के लिए स्वाभाविक दबाव पड़ रहा है। हालांकि, कीमतों को घटाना आसान नहीं है। भारतीय सार्वजनिक पेट्रालियम कंपनियां फिलहाल अपने घाटे को दूर करने में लगी हैं। यह बात सही है कि भारत में बहुत देर से कीमतों में वृद्धि की गई थी। भारत ऐसे विरल देशों में शुमार था, जहां सामान्य पेट्रोल, डीजल को महंगा नहीं किया गया था। बाद में वृद्धि तब की गई, जब दुनिया के अनेक देश कीमतों में कटौती कर रहे थे। चीन ने तो अप्रैल में ही कीमतों को घटाना शुरू कर दिया था। यह सही है कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ईरान ने भी आपूर्ति बढ़ाई है और रूस ने भी निर्यात में इजाफा किया है। इन दोनों ही देशों को धन की बहुत जरूरत है। हालांकि, यहां से कच्चे तेल की कीमतों में और कमी नहीं आएगी। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था, उससे पहले विश्व बाजार में तेल की कीमत 68 डॉलर प्रति बैरल थी और कीमतें एक समय 100 डॉलर के पार चली गई थीं। अत: अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी कीमतों को घटाने की मांग हो रही है।
अमेरिका में तो स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों को कीमत में कटौती के लिए एक तरह से धमकाया है। एक समय अमेरिका में तेल की कीमत 4.48 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई थी और अब वहां कंपनियों ने कीमतों में कमी की है, कीमतें 3.86 डॉलर पर आ गई हैं, जबकि ट्रंप ने कंपनियों से कहा है कि कीमत को 2.50 डॉलर पर लाया जाए। वैसे, युद्ध से पहले अमेरिका में कीमत 2.98 डॉलर थी। व्यावसायिक दुनिया में आमतौर पर यही होता है, पेट्रोलियम कंपनियां कीमतों में इजाफा तो कर देती हैं, लेकिन कीमतों को घटाने में उन्हें बहुत जोर आता है। भारत की जहां तक बात है, पेट्रोल की कीमतों को फिर 100 रुपये के नीचे लाना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। ध्यान रहे युद्ध से पहले फरवरी के महीने में भारत में महंगाई दर 3 प्रतिशत से भी नीचे थी, लेकिन मई में 4 प्रतिशत के पार बढ़ने लगी थी। जुलाई और अगस्त के लिए तरह-तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, पर अब राहत का एहसास हो रहा है। अब अगर पेट्रोल, गैस की कीमतों में जरूरी कमी की जाएगी, तब व्यापकता में आम लोग महंगाई से राहत महसूस करेंगे।
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