इंदौर से सबक

संक्षेप: देश के सबसे स्वच्छ शहरों में वर्षों से शिखर पर रहे इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से अनेक लोगों की मौत बहुत दुखद और चिंताजनक है। लगभग 150 लोग दूषित पेयजल की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक ऐसी त्रासद घटना है…

देश के सबसे स्वच्छ शहरों में वर्षों से शिखर पर रहे इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से अनेक लोगों की मौत बहुत दुखद और चिंताजनक है। लगभग 150 लोग दूषित पेयजल की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक ऐसी त्रासद घटना है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने आपातकालीन स्थिति बताया है। न्यायालय ने भी संज्ञान लेकर यथोचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चौतरफा आलोचनाओं के बीच राज्य सरकार ने आपातकालीन उपाय तेज कर दिए हैं, लेकिन यह समस्या ऐसी है कि जिसका स्थायी उपाय करने की जरूरत है। एक आरोपी अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, तो दो को उचित ही निलंबित किया गया है। इंदौर के इस हादसे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस एक हादसे ने देश के तमाम शहरों में लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में अगर लोगों को जहरीला पानी मिल सकता है, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? दूषित जल से नुकसान का सही आकलन करना जरूरी है। करीब 80 प्रतिशत बीमारियों और एक तिहाई मौतों के पीछे दूषित जल ही दोषी है। हालांकि, हमें यह भी देखना होगा कि दूषित जल के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?

अभी जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार, सीवेज लाइन में रिसाव था और वह जलापूर्ति लाइन से होकर गुजर रही थी। यह अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा अनेक जगहों पर हुआ है और समय रहते समाधान के उपाय भी किए गए हैं। दरअसल, जहां लोग जागरूक हों और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता हो, वहां दूषित आपूर्ति को रोकना आसान है। इंदौर में ऐसा हो सकता है कि दूषित जल पर देर से ध्यान गया हो। खैर, इंदौर में ऐसे अनेक सवाल खड़े हुए हैं, जो देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होते हैं। क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? क्या पेयजल की गुणवत्ता में आ रहे बदलावों पर नजर रखी जाती है? क्या यह देखा जाता है कि जलापूर्ति तंत्र या सीवेज तंत्र कितना पुराना हो गया है? ऐसे तंत्र की आयु कितनी होती है? कितने साल या दशक के बाद इस तंत्र का नवीनीकरण करना चाहिए? इंदौर की दुखद घटना साफ संकेत है कि देश के अच्छे शहरों में भी जलापूर्ति तंत्र को तत्काल ठीक करने की जरूरत है। जहां लाइनें पुरानी पड़ गई हैं, वहां तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण होना चाहिए। आज जिस दौर में हम हैं, वहां गांव हो या शहर, हम कभी भी पेयजल गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। यह देश के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसमें निवेश बढ़ाना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है।