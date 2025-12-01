पुनरीक्षण की परीक्षा

संक्षेप: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर सियासत तेज होती जा रही है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर बहस कराने की मांग भी तेज हो गई है। एसआईआर से सबसे बड़ी शिकायत इसके समय को लेकर है…

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर सियासत तेज होती जा रही है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर बहस कराने की मांग भी तेज हो गई है। एसआईआर से सबसे बड़ी शिकायत इसके समय को लेकर है। आरोप है कि बीएलओ को इस काम के लिए काफी कम समय दिया गया है। ऐसे में, यह संतोष की बात है कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण की सीमा अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। बीएलओ को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग का बीएलओ को दोगुना आर्थिक लाभ देने का फैसला भी सराहनीय है। आमतौर पर बीएलओ का काम सरकारी शिक्षक करते हैं और आर्थिक लाभ बढ़ने से उनका उत्साह बढ़ेगा। जरूरी है कि बीएलओ को अनावश्यक दबाव से बचाया जाए। वैसे भी ये शिक्षक शांत भाव से नौकरी करते हैं और उनके पारंपरिक काम में ‘टारगेट’ जैसे शब्द उतनी मजबूती से नहीं हैं। अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई बीएलओ ज्यादा दबाव में न आए। कुछ बीएलओ ने आत्महत्या की है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें पुनरीक्षण कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया गया था। यह उस प्रशासन की भी खामी है, जिसके पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग की देखरेख में कर रहा है।

बहरहाल, मतदाता सूची पुनरीक्षण काम पर्याप्त समय लेकर होना चाहिए। बीएलओ हमारे बीच के ही लोग हैं, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। स्वयं आगे आकर पुनरीक्षण को पूरा कराना चाहिए। यदि मतदाता पूरी तरह से बीएलओ पर निर्भर हो जाएंगे, तो बीएलओ वाकई तनाव में आ जाएगा। मतदाता भी सजग हों, बीएलओ भी लोगों का पूरा सहयोग लें। इसमें एक तीसरा पक्ष बीएलए का भी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर अपने एजेंट तैनात करती हैं। बीएलए को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी मतदाता सूची से छूटने न पाए। साथ ही, कहीं भी मतदाता सूची में गड़बड़ी न होने पाए। यहां गांधीजी के वक्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि ‘केवल सरकार के भरोसे मत रहना’। यहां सावधानी से यह भी कहना चाहिए कि चुनाव आयोग पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग इस देश के नागरिकों की ही संस्था है और इस संस्था को ठीक से चलने के लिए बल-मनोबल देना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है।