पुनरीक्षण की परीक्षा

02 December 2025
Mon, 1 Dec 2025
मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर पर सियासत तेज होती जा रही है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही एसआईआर पर बहस कराने की मांग भी तेज हो गई है। एसआईआर से सबसे बड़ी शिकायत इसके समय को लेकर है। आरोप है कि बीएलओ को इस काम के लिए काफी कम समय दिया गया है। ऐसे में, यह संतोष की बात है कि चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण की सीमा अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। बीएलओ को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग का बीएलओ को दोगुना आर्थिक लाभ देने का फैसला भी सराहनीय है। आमतौर पर बीएलओ का काम सरकारी शिक्षक करते हैं और आर्थिक लाभ बढ़ने से उनका उत्साह बढ़ेगा। जरूरी है कि बीएलओ को अनावश्यक दबाव से बचाया जाए। वैसे भी ये शिक्षक शांत भाव से नौकरी करते हैं और उनके पारंपरिक काम में ‘टारगेट’ जैसे शब्द उतनी मजबूती से नहीं हैं। अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई बीएलओ ज्यादा दबाव में न आए। कुछ बीएलओ ने आत्महत्या की है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें पुनरीक्षण कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया गया था। यह उस प्रशासन की भी खामी है, जिसके पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग की देखरेख में कर रहा है।

बहरहाल, मतदाता सूची पुनरीक्षण काम पर्याप्त समय लेकर होना चाहिए। बीएलओ हमारे बीच के ही लोग हैं, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। स्वयं आगे आकर पुनरीक्षण को पूरा कराना चाहिए। यदि मतदाता पूरी तरह से बीएलओ पर निर्भर हो जाएंगे, तो बीएलओ वाकई तनाव में आ जाएगा। मतदाता भी सजग हों, बीएलओ भी लोगों का पूरा सहयोग लें। इसमें एक तीसरा पक्ष बीएलए का भी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर अपने एजेंट तैनात करती हैं। बीएलए को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी मतदाता सूची से छूटने न पाए। साथ ही, कहीं भी मतदाता सूची में गड़बड़ी न होने पाए। यहां गांधीजी के वक्तव्य को ध्यान में रखना होगा कि ‘केवल सरकार के भरोसे मत रहना’। यहां सावधानी से यह भी कहना चाहिए कि चुनाव आयोग पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग इस देश के नागरिकों की ही संस्था है और इस संस्था को ठीक से चलने के लिए बल-मनोबल देना नागरिकों की ही जिम्मेदारी है।

चुनाव आयोग को इतनी सजगता से आगे बढ़ना चाहिए कि उस पर विश्वास बना रहे। अभी जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को अपना एक-एक कदम सावधानी से रखना चाहिए। विपक्ष को क्यों लग रहा है कि एसआईआर का सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में दुरुपयोग हो रहा है? विपक्ष को क्यों लगता है कि निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है? ध्यान रहे, बिहार में एसआईआर को सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ मंजूरी दी थी, न्यायालय में इस मसले पर सुनवाई चल रही है। सोचना होगा, विपक्ष को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? अगर विपक्षी दल केवल सियासत के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो यह बात आयोग को अदालत मेें प्रमाणित करनी चाहिए। संसद में भी सरकार को बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। देश में ज्यादातर लोगों को एसआईआर से परेशानी नहीं है। देश के बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह काम सुगमता से हो रहा है। जिन कुछ लोगों को शिकायत है, उन पर विशेष गौर करने की जरूरत है। सनद रहे, एसआईआर की सफलता सामूहिक उत्तरदायित्व है, यह तभी पूरा होगा, जब योग्य मतदाता इसमें शामिल व फर्जी वोटर इससे बाहर होंगे।