चीन में नई मिठास

वर्षों बाद भारत और चीन के बीच एक तरह की अनुकूलता का माहौल स्वागतयोग्य है। चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर आमने-सामने की वार्ता हुई है….

वर्षों बाद भारत और चीन के बीच एक तरह की अनुकूलता का माहौल स्वागतयोग्य है। चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर आमने-सामने की वार्ता हुई है, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने माना है कि हाथी और ड्रैगन का साथ-साथ चलना जरूरी है। खासतौर तौर पर चीन की ओर से यह बात समझाने की कोशिश हुई है कि दोनों देश परस्पर प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि विकास में साझीदार हैं। वास्तव में, भारत की चीन के प्रति सद्भावना सदैव रही है, पर चीन की ओर से ही नाना प्रकार की आक्रामकता का दुखद इतिहास रहा है। बीजिंग में खुशनुमा बातचीत के बावजूद इस आक्रामकता को भुलाया नहीं जा सकता। हां, जिनपिंग के अच्छे उद्गार उम्मीद जरूर जगाते हैं कि ड्रैगन अब हाथी के महत्व को नए सिरे से स्वीकारना चाहता है। जिनपिंग की यह भावना स्वागतयोग्य है कि ‘चीन और भारत, दो सबसे सभ्य देश हैं। हम दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। हमारा दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है।’

इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के 2 अरब, 80 करोड़ लोग इन दोनों देशों में ही रहते हैं और दोनों के बीच शांतिपूर्ण संबंध जरूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बहुत ज्यादा है और दोनों का एक-दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। चीन की तेज तरक्की काबिलेगौर है और विश्व स्तर पर भारत को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच मतभेद रह सकते हैं, मगर उन्हें विवाद में बदलने से अवश्य रोका जा सकता है। यहां विवाद को बढ़ने से रोकने व समाधान की जिम्मेदारी चीन पर ज्यादा है, क्योंकि महाशक्ति बनने की उसकी रणनीति व महत्वाकांक्षा भारत की तुलना में बहुत विस्तृत है। किन्हीं अर्थों में भारत महत्वाकांक्षी राष्ट्र नहीं है और न उसे साम्राज्यवाद के प्रति कोई लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता के दौरान उचित ही कहा है कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगे हाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि पिछले साल फौज वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता है। वाकई, दोनों देशों के बीच किसी तरह का सामरिक विवाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चीन ने कुछ देशों के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाया है, ठीक वैसे ही भारत के साथ भी उसे करना चाहिए। वैस, चीन सीमा विवाद के महत्व को जानता है, इसलिए वह दोनों देशों के संबंधों को इस विवाद तक समेटकर नहीं देखना चाहता।

कोई दोराय नहीं कि विगत एक वर्ष में भारत-चीन संबंधों में सुधार आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। पिछले वर्ष 2024 में कजान में दोनों शीर्ष नेता मिले थे और उसके बाद दोनों देशों के संबंधों में बहुत सुधार आया है। ऐसी मुलाकातें फायदेमंद होती ही हैं। अब दोनों देशों को और आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि दोनों फायदे में रहें। बीजिंग में दोनों नेता मिलकर दुनिया को जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने दे दिया है। अब आगे हकीकत में रिश्तों को मजबूत करने के लिए ठोस काम की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे से हम उम्मीद रख सकते हैं। बेशक, 31 अगस्त को तियानजिन में ‘शंघाई सहयोग संगठन’ के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात एक खुशनुमा वर्तमान है, जहां से हम नए भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं।

