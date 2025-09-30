गाजा में शांति प्रस्ताव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाली का जो रास्ता सुझाया है, वह निस्संदेह स्वागत के योग्य है और यही वजह है कि भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की हिमायत में कोई वक्त नहीं लगाया….
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाली का जो रास्ता सुझाया है, वह निस्संदेह स्वागत के योग्य है और यही वजह है कि भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की हिमायत में कोई वक्त नहीं लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उचित ही कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह पहल फलस्तीन और इजरायली लोगों के साथ-साथ समूचे पश्चिम एशिया के लिए स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। सभी पक्षों को उनकी इस कोशिश का समर्थन करना चाहिए, ताकि गाजा में संघर्ष थमे और वहां शांति कायम हो। ट्रंप के इस एलान की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में उन्होंने इस प्रस्ताव का एलान किया। यही नहीं, व्हाइट हाउस से ही नेतन्याहू ने कतर पर इजरायली हमले के लिए जिस तरह कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल-थानी से फोन पर माफी मांगी, उससे भी यही संदेश गया है कि ट्रंप वाकई अपनी इस पहल को लेकर गंभीर हैं। अगर इसके पीछे नोबेल शांति पुरस्कार की उनकी अभिलाषा हो, तब भी इस प्रयास की सफलता मानवता की बड़ी सेवा मानी जाएगी।
इस 20 सूत्री प्रस्ताव में जो मुख्य बातें कही गई हैं, उनमें यह साफ-साफ कहा गया है कि इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और हमास तमाम इजरायली बंधकों की रिहाई फौरन सुनिश्चित करेगा। इजरायली फौज गाजा से लौट जाएगी, मगर गाजा के शासन में हमास की किसी किस्म की कोई भूमिका नहीं होगी। यह चरमपंथी संगठन न सिर्फ अपने सारे हथियार त्याग देगा, बल्कि उसे सुरंगें और हथियार बनाने के सारे ठिकाने भी नष्ट करने होंगे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद गाजा में राहत पहुंचाने और पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। हालांकि, फलस्तीन को मान्यता देने के सवाल पर इस नए प्रस्ताव में बहुत स्पष्टता नहीं है, मगर उम्मीद जताई गई है कि इससे निकट भविष्य में यह भी मुमकिन हो सकता है।
हमास-इजरायल युद्ध अब जब तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, तब दुनिया के लिए इससे बेहतर कोई और खबर हो नहीं सकती कि इसे खत्म करने को लेकर अब तक की यह सबसे गंभीर पहल सामने आई है। हालांकि, तस्वीर का एक अन्य रुख भी है। जिस तरह, एक के बाद दूसरे पश्चिमी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इजरायली आक्रामकता के खिलाफ लामबंद होने लगी थीं, उसमें खुद अमेरिका के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो गया था। 9 सितंबर को कतर पर इजरायली हमले के बाद से ही अरब देशों में अमेरिका के प्रति नाराजगी गहराती जा रही थी। ऐसे में, ट्रंप के लिए लंबे समय तक नेतन्याहू का साथ देना कठिन होता जा रहा था, क्योंकि उसके कई मित्र देश वाशिंगटन से खफा थे। भारत समेत विश्व के तीन चौथाई देश इस समस्या का समाधान दो स्वतंत्र देश- फलस्तीन व इजरायल -की स्थापना में देखते हैं। नेतन्याहू जिस तरह दुनिया भर में अलग-थलग पड़ चुके हैं, उसमें उन्हें व्यावहारिक हल की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। पिछले करीब तीन वर्षों में 60 हजार से अधिक फलस्तीनी इजरायल के हमले की भेंट चढ़ चुके हैं और इसमें बड़ी तादाद बेगुनाह महिलाओं और बच्चों की है। मगर मानवता के पक्ष में इजरायल पर दबाव बनाते हुए यह कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कि आतंकी तंजीमों को किसी किस्म की रियायत मिल रही है। शांति तभी स्थायी हो सकती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।