चुनावी हिंसा न हो

संक्षेप: बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच मोकामा में हुई एक हत्या जितनी दुखद है, उतनी ही निंदनीय भी। पिछले कुछ दिनों में सियासी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई थीं, पर हत्या का यह पहला मामला है और इससे शासन-प्रशासन में चिंता बढ़ गई है…

Fri, 31 Oct 2025 10:10 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच मोकामा में हुई एक हत्या जितनी दुखद है, उतनी ही निंदनीय भी। पिछले कुछ दिनों में सियासी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई थीं, पर हत्या का यह पहला मामला है और इससे शासन-प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। दुलारचंद यादव मोकामा क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों में गिने जाते थे और कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे थे। चुनाव नहीं जीत पाए थे, पर उनकी गिनती प्रभावी लोगों में होती थी। बताया जाता है, वह जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। हालांकि, वह जनसुराज पार्टी के सदस्य नहीं थे। कोई अचरज नहीं, इस हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है। वैसे, यह ध्यान देने की बात है कि मोकामा सीट पर मुख्य मुकाबला दो पूर्व बाहुबलियों के बीच है। मोकामा से जद-यू के कद्दावर नेता अनंत सिंह मैदान में हैं, जबकि राजद ने वीणा देवी को मैदान में उतारा है। वीणा देवी इस क्षेत्र के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। दुलारचंद यादव की हत्या की वजह बहुत स्पष्ट नहीं है, पर यादव के परिजन अनंत सिंह की ओर उंगली उठा रहे हैं। अब प्रशासन को विशेष रूप से सजग रहना होगा, ताकि आगे किसी तरह की हिंसा से बचा जा सके।

ध्यान देने की बात है कि मोकामा की इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान है। ऐसे में, यह हत्या प्रशासन के लिए विशेष सबक की तरह है। केवल मतदान केंद्र के आस-पास ही अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा अन्य इलाकों में भी नजर रखने की जरूरत है। चुनाव में जुटे नेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई संदेह नहीं कि इस हत्या पर जमकर राजनीति होगी, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था रहनी चाहिए। पिछले कुछ चुनावों में बिहार में अपेक्षाकृत ज्यादा शांति रही है। अब बिहार से कई गुना ज्यादा चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी जाती है। हां, एक समय था, जब बिहार चुनावी हिंसा और गड़बड़ी के लिए बदनाम हुआ करता था, पर हालात लगातार बदले हैं। बिहार को वापस वैसी हिंसा की ओर नहीं जाना है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है। फिलहाल, सभी दल अपने नेताओं को पाबंद करें कि चुनाव में किसी भी तरह से हिंसा का सहारा न लिया जाए। इसके अलावा लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की चुनावी हिंसा का हिस्सा न बनें। बाहुबलियों का हिंसक दौर नहीं लौटना चाहिए।

बहरहाल, बिहार में चुनावी घोषणाओं का दौर भी तेज है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन ने अपनी-अपनी घोषणाओं के पिटारे खोल दिए हैं। मोकामा की हिंसा की रोशनी में यह देखना जरूरी हो गया है कि बिहार में अपराध को खत्म करने की दिशा में किस पार्टी के क्या संकल्प हैं? महागठबंधन के घोषणापत्र में यह वादा दर्ज है कि राज्य में बढ़ते अपराध पर तुरंत नियंत्रण किया जाएगा। पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों अर्थात 1.24 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती हेतु निर्णय लिया जाएगा। यह वादा सराहनीय है, लेकिन अगर एनडीए की बात करें, तो उसने भी पुलिस भर्ती बढ़ाने का वादा किया है। वैसे, एनडीए सरकार को 817 पुलिस थाने मिले थे, जो अब बढ़कर 1,380 हो गए हैं। सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी 42 हजार से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, लेकिन मोकामा की ताजा हिंसा बताती है कि बिहार को अभी लंबा सफर तय करना है। क्या इस सफर के लिए राजनीतिक दल और बिहार के मतदाता तैयार हैं?