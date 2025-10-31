चुनावी हिंसा न हो

संक्षेप: बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच मोकामा में हुई एक हत्या जितनी दुखद है, उतनी ही निंदनीय भी। पिछले कुछ दिनों में सियासी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई थीं, पर हत्या का यह पहला मामला है और इससे शासन-प्रशासन में चिंता बढ़ गई है…

बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच मोकामा में हुई एक हत्या जितनी दुखद है, उतनी ही निंदनीय भी। पिछले कुछ दिनों में सियासी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई थीं, पर हत्या का यह पहला मामला है और इससे शासन-प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। दुलारचंद यादव मोकामा क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों में गिने जाते थे और कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे थे। चुनाव नहीं जीत पाए थे, पर उनकी गिनती प्रभावी लोगों में होती थी। बताया जाता है, वह जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। हालांकि, वह जनसुराज पार्टी के सदस्य नहीं थे। कोई अचरज नहीं, इस हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बहुत बढ़ गया है। वैसे, यह ध्यान देने की बात है कि मोकामा सीट पर मुख्य मुकाबला दो पूर्व बाहुबलियों के बीच है। मोकामा से जद-यू के कद्दावर नेता अनंत सिंह मैदान में हैं, जबकि राजद ने वीणा देवी को मैदान में उतारा है। वीणा देवी इस क्षेत्र के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। दुलारचंद यादव की हत्या की वजह बहुत स्पष्ट नहीं है, पर यादव के परिजन अनंत सिंह की ओर उंगली उठा रहे हैं। अब प्रशासन को विशेष रूप से सजग रहना होगा, ताकि आगे किसी तरह की हिंसा से बचा जा सके।

ध्यान देने की बात है कि मोकामा की इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान है। ऐसे में, यह हत्या प्रशासन के लिए विशेष सबक की तरह है। केवल मतदान केंद्र के आस-पास ही अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा अन्य इलाकों में भी नजर रखने की जरूरत है। चुनाव में जुटे नेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई संदेह नहीं कि इस हत्या पर जमकर राजनीति होगी, लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था रहनी चाहिए। पिछले कुछ चुनावों में बिहार में अपेक्षाकृत ज्यादा शांति रही है। अब बिहार से कई गुना ज्यादा चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी जाती है। हां, एक समय था, जब बिहार चुनावी हिंसा और गड़बड़ी के लिए बदनाम हुआ करता था, पर हालात लगातार बदले हैं। बिहार को वापस वैसी हिंसा की ओर नहीं जाना है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है। फिलहाल, सभी दल अपने नेताओं को पाबंद करें कि चुनाव में किसी भी तरह से हिंसा का सहारा न लिया जाए। इसके अलावा लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की चुनावी हिंसा का हिस्सा न बनें। बाहुबलियों का हिंसक दौर नहीं लौटना चाहिए।