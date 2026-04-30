आर्थिक आशंकाएं

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को आई गिरावट चिंता और चिंतन की बात है। एक समय मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 1,200 अंक टूट गया था और ऐसा लगा था कि एक ही दिन में निवेशकों के नौ लाख करोड़ रुपये डूब जाएंगे…

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को आई गिरावट चिंता और चिंतन की बात है। एक समय मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 1,200 अंक टूट गया था और ऐसा लगा था कि एक ही दिन में निवेशकों के नौ लाख करोड़ रुपये डूब जाएंगे, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुआ। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 583 अंक या 0.75% गिरकर 76,913.50 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 कुल 180 अंक या 0.74% गिरकर 23,997.55 पर बंद हुआ। गिरावट कुछ संभल गई, फिर भी गुरुवार निवेशकों को पांच लाख करोड़ रुपये की चोट दे गया। पहली नजर में इसकी वजह यह है कि हमारे शेयर बाजारों में जमकर बिकवाली हो रही है। मतलब, निवेशक अपने शेयर बेचकर निकल रहे हैं। आमतौर पर जब परिवेश निवेश के अनुकूल होता है, तब शेयर खरीद ज्यादा होती है और प्रतिकूल होते ही शेयर ब्रिकी बढ़ जाती है। खरीदते समय शेयर मूल्य बढ़ता है और बेचते समय घटता है।

वैसे, भारतीय शेयर बाजार में बढ़त और गिरावट का संतुलन बहुत हद तक कायम है। अप्रैल महीने को समग्रता में अगर देखें, तो सेंसेक्स और निफ्टी-50 में अप्रैल में क्रमशः 7 और 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे चार महीने से जारी गिरावट का सिलसिला टूटा है। 30 अप्रैल पर सबकी निगाह थी, अगर इस दिन बाजार न गिरा होता, तो यह बहुत सकारात्मक बात होती। बाजार से एक बेहतर संदेश जाता, पर लगता है, विदेशी निवेशकों ने साथ नहीं दिया। अमेरिकी टैरिफ के असर को तो हमने कमोबेश संभाल लिया है, मगर ईरान युद्ध से उपजे हालात पर हमारा ज्यादा वश नहीं चल रहा है। हमारे शेयर बाजार में ताजा गिरावट की यही सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अटक गई है। जैसे ही युद्ध-विराम की गुंजाइश बनती है, वैसे ही तनाव बढ़ाने वाली कोई खबर आ जाती है। अब अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान से जुड़ी 344 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है। ऐसे वित्तीय फैसले दुनिया में व्यापार या निवेश के माहौल को बिगाड़ते हैं। खैर, खराब माहौल की एक वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी हैं। अच्छी बात है कि अप्रैल महीने मेें कच्चे तेल की कीमत में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई है, मगर कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से नीचे नहीं आ रही है। तेल भारत की एक कमजोरी है, क्योंकि वह आयात पर निर्भर है। यह आशंका सतत बनी हुई है कि भारत में विकास दर घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। कीमत बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों का पूरा दबाव है, पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों को किसी तरह से संभाल रखा है। हालांकि, अफसोस की बात है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है।