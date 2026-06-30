एसआईआर से अपेक्षा

देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तीसरे चरण में मंगलवार से दिल्ली, झारखंड, मेघालय और कर्नाटक की मतदाता सूची को दोषरहित बनाने का कार्य शुरू हुआ। यह सुखद है कि इस बार प्रक्रिया की शुरुआत…

देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तीसरे चरण में मंगलवार से दिल्ली, झारखंड, मेघालय और कर्नाटक की मतदाता सूची को दोषरहित बनाने का कार्य शुरू हुआ। यह सुखद है कि इस बार प्रक्रिया की शुरुआत से पहले कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में लगभग 13 हजार बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आगामी 29 जुलाई तक वे घर-घर जाकर नामों का सत्यापन करेंगे और 7 अक्तूबर को अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ यहां यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बीते एक साल में देश के 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब तक छह करोड़ नाम मतदाता सूची से बाहर किए जा चुके हैं। 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अभी यह प्रक्रिया चल रही है और कितने नाम अंतिम सूची से बाहर होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। विडंबना यह है कि आयोग दावे के साथ नहीं कह सकता कि जिन छह करोड़ लोगों के नाम अब तक मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनमें से जीवित तमाम लोग अपात्र हैं। पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के हालिया विधानसभा चुनाव में देश ने देखा कि किस तरह एसआईआर के कारण चुनाव नतीजों पर असर पड़ा है और अब आयोग को आला अदालत में अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करना पड़ रहा है।

लोकतंत्र की महानता ही इस बात में है कि वह अंतिम व्यक्ति के मत को प्रथम व्यक्ति के बराबर रखता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आईन लागू होने के पहले दिन से यह गारंटी अपने हरेक नागरिक को दी। जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई, वैसे-वैसे मतदाता सूची का विस्तार हुआ और मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ भी उमड़ती गई। अब तक की तमाम सरकारों, राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को इसका श्रेय जाता है। इन सबने न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ा, बल्कि उन्हें निर्भीक होकर अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। आज देश की स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा वोट करने निकलने लगी हैं, तो यह राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के प्रयासों की ही सफलता है। ऐसे में, जब नाम कट जाने के मामले सामने आते हैं, तो इससे हमारे लोकतंत्र को लेकर एक विरोधाभास पैदा होता है। पश्चिम बंगाल का एसआईआर तो एक धब्बा बन चुका है। आयोग ने पुरानी मतदाता सूची में शामिल लगभग 27 लाख मतदाताओं को वहां ‘विचाराधीन’ श्रेणी में रखकर विधानसभा चुनाव में मतदान से वंचित कर दिया। जो न्यायाधिकरण उनकी सुनवाई के लिए गठित हुए, उनकी सुनवाई की रफ्तार से शायद अगले विधानसभा चुनाव तक भी इन वोटरों के साथ इंसाफ न हो पाए। ऐसे में, उनका जन-प्रतिनिधि आज कौन है और कोई विधायक उनकी मदद क्यों करेगा, जब उसे उनकी नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला?