स्वागत 2026

संक्षेप: संसार में सर्वाधिक उपयोगी ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए साल 2026 का आगमन ढेर सारी आशाओं के साथ हुआ है। दुनिया के मोर्चे पर अगर साल 2025 इम्तिहान और इंतजार का साल रहा, तो यह नया साल अमन-चैन की बहाली का होना चाहिए…

संसार में सर्वाधिक उपयोगी ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए साल 2026 का आगमन ढेर सारी आशाओं के साथ हुआ है। दुनिया के मोर्चे पर अगर साल 2025 इम्तिहान और इंतजार का साल रहा, तो यह नया साल अमन-चैन की बहाली का होना चाहिए। रूस-यूक्रेन और इजरायल-फलस्तीन के अलावा भी दुनिया में कम से कम दस बड़े संघर्ष ऐसे चल रहे हैं, जहां इंसानी खून का बहना बंद नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था कि साल 2025 का समापन रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध-विराम के साथ होगा, लेकिन अफसोस, ऐसा हो न सका। साल 2026 रूस के लिए उदारता का साल होना चाहिए। इजरायल-फलस्तीन के बीच संघर्ष-विराम तो हुआ है, पर उसकी धज्जियां कब उड़ जाएंगी, यह कहना मुश्किल है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया के देशों को बदले की भावना से बाहर निकलना होगा। ईरान के शासन को अपने लोगों की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। एक बड़ी चिंता चीन को लेकर भी है कि उसकी साम्राज्यवादी नीतियां कभी भी विश्व व्यवस्था में बदलाव ला सकती हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीन और अमेरिका जैसे देश नए साल में विश्व में समाधान का हिस्सा बनेंगे, समस्याओं का नहीं।

भारत के लिए यह साल खास रहने वाला है। हमें आंतरिक राजनीति और वैदेशिक मोर्चे पर भी खटास के घटने की उम्मीद करनी चाहिए। आज भारत के विकास के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। राजनीतिक विद्वेष से देश का भला नहीं होगा। अव्वल तो नया साल माओवादी हिंसा का आखिरी वर्ष होगा और यहां से हमें आतंकवाद को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। असामाजिक, आतंकी या हिंसक तत्वों के साथ ठीक उसी तरह से निपटना चाहिए, जैसे अमेरिका या चीन में किया जाता है। यह नया वर्ष हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता को समर्पित होना चाहिए, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। अमन-चैन के पक्ष में पूरी कड़ाई करते हुए भी हमें बहुत सावधान रहना होगा। आंतरिक नस्लभेद, क्षेत्रवाद के प्रति सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। संभव है, घुसपैठियों के लिए यह वर्ष निर्णायक हो, किंतु घुसपैठ के नाम पर भारतीय नागरिकों को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे लिए आर्थिक-सामाजिक मोर्चे पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। रोजगार और उद्यम विकास के बड़े प्रयासों की प्रतीक्षा रहेगी। नए वर्ष में युवाओं को सकारात्मक कामों, अभियानों में व्यस्त रखने के लिए अनेक उपक्रम करने पड़ेंगे। सरकार उचित ही शिक्षा व कौशल विकास पर ध्यान दे रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के साथ ही, यह बुजुर्गों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा का वर्ष होना चाहिए।