अंतरिक्ष में भारत

संक्षेप: भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह का एलवीएम3-एम6 से सफल प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भारत में विज्ञान की बुनियाद को भी बल मिलेगा….

भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह का एलवीएम3-एम6 से सफल प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भारत में विज्ञान की बुनियाद को भी बल मिलेगा। अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में मिली यह सफलता विश्व स्तर पर उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत के स्थान को सुनिश्चित करेगी। भारत अब तक अनेक देशों या कंपनियों के लिए प्रक्षेपण मंच के रूप में काम करता रहा है, लेकिन आम तौर पर छोटे उपग्रहों को ही कक्षा में स्थापित करने में भारत की विशेषज्ञता रही है, पर अब बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के मोर्चे पर भी भारत का दावा मजबूत हो गया है। यह उपग्रह करीब 6,100 किलोग्राम वजन का है, जिसे बाहुबली की भी संज्ञा दी जा रही है। कोई आश्चर्य नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में जगह बनाने की ओर संकेत किया है। बहुत जरूरी है कि भारत अपने अंतरिक्ष विज्ञान विकास से अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करे।

जिस भारी-भरकम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, वह अगली पीढ़ी का उपग्रह है। इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सीधे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित प्रक्षेपण व्यवस्था ने अपनी योग्यता को फिर प्रमाणित किया है। ऐसी ही प्रक्षेपण सुविधा एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी भी देती है, लेकिन अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल इंक ने प्रक्षेपण के लिए इसरो को तरजीह दी है। यह स्पष्ट संकेत है कि स्वयं अमेरिकी कंपनियां स्पेसएक्स का विकल्प खोज रही हैं। नासा के पास जो विकल्प है, वह कमजोर पड़ रहा है। नासा की स्पेसएक्स पर बढ़ती निर्भरता हम पहले देख चुके हैं। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष केंद्र से वापस धरती पर लाने के अभियान के समय स्पेसएक्स की बड़ी भूमिका रही थी। हम यह बात जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियां सदैव अपना फायदा देखती हैं और उन्हें इसरो की सेवा ज्यादा फायदेमंद लगी है, तभी ऐसे बाहुबली उपग्रह को प्रक्षेपित करने की जिम्मेदारी भारत के हिस्से आई है। मतलब, इसरो दुनिया की बड़ी प्रक्षेपण सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच रहा है। अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, दुनिया के अनेक देश हैं, जो भारत के सस्ते और अच्छे प्रक्षेपण विकल्प का लाभ उठाना चाहेंगे। अत: इसरो को अपनी सुविधाओं का विकास बहुत तेजी के साथ करना होगा।