तेहरान अब एक सीख है

तेहरान की सरकार ने जल-संकट से निपटने के लिए ‘स्मार्ट मीटरिंग’ के साथ पानी के दबाव में कटौती की है, परंतु यह समस्या को वक्ती तौर पर टालने से अधिक कुछ भी नहीं। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो अमेरिकी प्रक्षेपास्त्रों से ज्यादा पानी की कमी यहां के लोगों के लिए घातक साबित होगी…

Feb 07, 2026 08:17 pm IST Shashi Shekhar
तेहरान क्या ‘डे जीरो’ की ओर बढ़ रहा है? मेरे इस सवाल से गफलत में न आएं। मैं अमेरिका के संभावित हमले का नहीं, बल्कि वहां उपजे अभूतपूर्व जल-संकट की ओर इशारा कर रहा हूं। चौतरफा समस्याओं से जूझ रही यह महानगरी बाहरी जंग के साथ इस कभी न खत्म होने वाली आपदा से भी पीड़ित है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पीड़ापूर्वक कहा है कि देश की राजधानी को स्थानांतरित करना अब विकल्प नहीं, मजबूरी है।

तेहरान पर ये दुर्दिन अचानक नहीं टूटे हैं। इसका सिलसिला लंबा है।

यहां की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत अल्बोर्ज पर्वतमालाओं की बर्फ है। जितनी बर्फ पड़ेगी, उतनी ही पिघलेगी और पिघलती हुई हर बूंद यहां के लोगों के सूखते हलक भिगोने के काम आएगी। सदियों पुराना यह सिलसिला ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की चपेट में आ गया है। बर्फ पड़नी कम हो गई है और साल-दर-साल आबादी की बढ़ोतरी के साथ यहां से प्राप्त होने वाली जल-संपदा में घटोतरी हो रही है। नतीजतन, भूजल का भयंकर दोहन जारी है और इसकी वजह से यहां आबादी वाले इलाकों में भी जमीन का धंसना जारी है।

क्या आपको यहां भारतीय शहरों की याद नहीं आ रही? हमारा हाल भी कुछ जुदा नहीं, मगर इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ईरान की पूरी बात। तेहरान की सरकार ने इससे निपटने के लिए ‘स्मार्ट मीटरिंग’ के साथ पानी के दबाव में कटौती की है, परंतु यह समस्या को वक्ती तौर पर टालने से अधिक कुछ भी नहीं। अगर हालात ऐसे ही रहे, तो अमेरिकी प्रक्षेपास्त्रों से ज्यादा पानी की कमी यहां के लोगों के लिए घातक साबित होगी। तेहरान आधुनिक युग में उजड़ने वाली दूसरी राजधानी साबित हो सकती है।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर यह आफत पहले से तारी है। जकार्ता को जलसंकट के चलते नुसंतारा स्थानांतरित किया जा रहा है। वजह? जकार्ता में पाइप के जरिये पानी की आपूर्ति सिर्फ 40 फीसदी आबादी तक ही है। भूजल जकार्तावासियों को पालता-पोसता है। नतीजतन, यह शहर 20 से 28 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से नीचे की ओर धंस रहा है। एक तरफ जमीन धंस रही है, तो दूसरी तरफ समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अब तक इस महानगर के 40 फीसदी हिस्से को सागर की लहरें लील चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले 25 वर्षों में इसका रहा बचा इलाका समुद्र में गुम हो जाएगा।

अब भारत पर आते हैं।

हमारे देश के 21 शहर भयंकर जल-संकट की चपेट में हैं। इनमें नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे अति-महत्वपूर्ण महानगर शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे चेन्नई में तो सन् 2019 में ‘डे जीरो’ जैसे हालात पैदा हो गए थे और आसपास के शहरों से ट्रेन के जरिये पानी पहुंचाना पड़ा था।

भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में भी वैसे लक्षण प्रकट होने लगे हैं, जैसे शुरुआत में तेहरान या जकार्ता में हुए थे। यहां भी भूजल स्तर रसातल की ओर जा रहा है और जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेंगलुरु को देश की ‘डिजिटल कैपिटल’ कहा जाता है, लेकिन यह आधुनिकता भला किस काम की, जब यहां के लोग और सरकार इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठा पा रहे?

देश की राजधानी दिल्ली के हालात भी दयनीय हैं। यहां बरसों से पानी की राशनिंग लागू है। रोहिणी जैसे तमाम जनसंकुल इलाके ऐसे हैं, जहां दिनवार तरीके से जलापूर्ति की जाती है। यमुना के किनारे बसे इस शहर में कभी 24 घंटे पानी आता था। अब यमुना में अमोनिया की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि उसका जल ग्रहण करने योग्य नहीं रह बचा है। नतीजतन, यहां टैंकर माफिया सक्रिय हैं और एक बड़ी आबादी को उनसे मनमाने दामों पर आवश्यकता का पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजधानी की 90 फीसदी जलापूर्ति उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। अवर्षण या अत्यधिक गरमी की वजह से जब इन राज्यों में जलसंकट शुरू होता है, तब दिल्लीवासी इसका सर्वाधिक शिकार बनते हैं।

सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है?

ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने इस मुद्दे पर आंखें मूंद रखी हैं। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना, नदी जोड़ो अभियान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिजिटल वाटर ग्रिड जैसी तमाम योजनाएं लागू की हैं। अटल भूजल योजना के जरिये लोगों को जल-वितरण में साझी जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास है। जल संबंधी जागृति बढ़ाने के लिए कई शहरों में पीजो मीटर स्थापित किए गए हैं। ये मीटर लोगों को गिरते भूगर्भीय जल की ताजातरीन स्थिति से वाकिफ कराते हैं।

इजरायल से ‘ड्रिप इरिगेशन’ की तकनीक भी हासिल की गई है, ताकि 60 से 70 फीसदी जल सिंचाई के दौरान बचाया जा सके। जल की रिसाइक्लिंग के जरिये 90 फीसदी के करीब जलभंडार को पुन: रोजमर्रा के काम में लाने की कवायद भी जोरों से जारी है। विदेश की कुछ कंपनियां वायु से जल बनाने में महारत हासिल कर चुकी हैं। एक नामचीन मंत्री तो अपने आवास में इस विधि से हासिल जल का ही उपयोग करते हैं। यह बात अलग है कि ऐसी तकनीक तक आम आदमी को पहुंचने में वर्षों लग जाएंगे।

मैं आपका ध्यान नदी जोड़ो अभियान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार सम्हालते ही इस अभियान की शुरुआत की थी और इसके प्रथम चरण में केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम चालू है। अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो हम तेजी से पनपते जल-संकट पर काफी कुछ काबू पा सकेंगे। हालांकि, बहुत से जानकार इसे खर्चीला और दूरगामी बताते हैं।

जल-संकट, जलवायु और बिगड़ते पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। दुनिया के साथ भारत में तेजी से इनके बिगड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ईरान के अल्बोर्ज पर्वत की तरह हिमालय की चोटियां भी अब पहले जैसी घनी बर्फ का इंतजार करती हैं। हिमपात में कमी और बढ़ती गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और गंगा, यमुना सतलुज, रावी जैसी सदानीराएं बेहाल हैं। इन्हें प्रदूषण ने भी अपनी जकड़न में ले रखा है।

रही बात मौसम की, तो जिस तरह ऋतु-चक्र बदल रहा है, उससे गर्मी, सर्दी और बारिश का तालमेल गड़बड़ा गया है। मैं अपनी एक आपबीती बताता हूं।

गुजरी वसंत पंचमी को मैं देहरादून में था। शिवालिक की गोद में बसी एक घाटी में उस दिन जबरदस्त बारिश हुई और ओले पड़े। साथ ही पड़ोस की पर्वत शृंखलाओं पर मौसम की पहली बर्फबारी भी हुई। बताने की जरूरत नहीं कि वसंत पंचमी का दिन उत्तर भारत में शीत ऋतु की विदाई का मौका माना जाता था। उस दिन कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और वर्षा को देख एक सहयोगी की टिप्पणी थी- अब वसंत का मौसम खत्म हो गया है।

बातों ही बातों में वह बहुत गहरी बात कह गए थे। यह सिर्फ एक मौसम का अंत नहीं, बल्कि हमारी आपकी जिंदगी से वसंत की स्थायी विदाई का त्रासद संकेत भी है।

