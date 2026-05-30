सीकरी के सबक याद रखिए

गर्मी जिस तरह साल-दर-साल बढ़ रही है, उससे यह आशंका और प्रबल हो उठी है कि आने वाले वर्षों में गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों व तटीय क्षेत्रों से कुछ महीनों के लिए सामूहिक पलायन के हालात बन सकते हैं। यहां यह मत सोच बैठिएगा कि ऐसा जब होगा, तब देखा जाएगा…

कभी फतेहपुर सीकरी के प्राचीर से चारों ओर नजर दौड़ा देखिए। आपको अर्द्ध रेगिस्तान की रेतीली तह में इतिहास की कराहटें कसमसाती नजर आएंगी। बादशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बड़ी मनखत से सन् 1571 में इसे मुगलिया सल्तनत की राजधानी घोषित किया था।

इस नए-नवेले शहर का नामकरण भी उन्होंने बड़े चाव से किया था- फतेहपुर सीकरी, यानी जीत का शहर।

इस नगरी को बसाने के पीछे उनका मकसद निहायत निजी, पर संवेदना से भरा हुआ था। कभी सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की रिहाइश यहां हुआ करती थी। उनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यहां से थोड़ी दूरी पर खनवा का वह मैदान भी मौजूद है, जहां उनके पितामह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर मुगल राजसत्ता की स्थापना की बुनियाद पुख्ता की थी।

सल्तनत की राजधानी के लिए भला इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती थी? फिर गलती कहां हुई? बादशाह कुदरत की उपेक्षा कर बैठे थे। आगरा और दिल्ली की तरह यहां जलापूर्ति के लिए यमुना जैसी कोई सदानीरा नहीं थी। जलापूर्ति के लिए बनाए गए जलाशयों को मौसमी वर्षा पर निर्भर रहना होता था। भूमिगत जल खारा था। नतीजतन, महज 14 साल में उन्हें राजधानी यहां से हटाकर आगरा ले जानी पड़ी। दौलताबाद को छोड़ दें, तो देश की इससे अल्पकालिक राजधानी कोई दूसरी नहीं हुई।

आपको यह एक विराट राजकीय महत्वाकांक्षा की शोकांतिका लग सकती है, पर वह 16वीं सदी थी। आज हालात डरावने हो गए हैं। देश की कई बड़ी नदियां सूख चली हैं और उनके किनारे बसे शहर पेयजल के मामले में ‘डार्क जोन’ की ओर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली इसका अपवाद नहीं है।

यह साल ‘सुपर अल नीनो’ का है। जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि अल नीनो की स्थिति कई सालों में एक बार बनती है। ऐसा तब होता है, जब प्रशांत महासागर का तापमान दो प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है। इससे हवा में गर्मी बढ़ने लगती है और उसका रुख भी बदल जाता है। नतीजतन, दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया में भीषण अवर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी दौरान तपते हुए जंगल भी आग पकड़ते हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है।

भारत में सुपर अल नीनो की वजह से ही इस बार मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम शास्त्रियों का मानना है कि कुल वर्षा 90 फीसदी के आसपास होगी। यह सुकून की बात है कि अगस्त, सितंबर में राहत के हालात बन सकते हैं, लेकिन तब तक बुआई और रोपाई में देरी हो चुकी होगी।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दोहरे झटके की तरह होगा।

हम पहले ही होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने की वजह से तरह-तरह के आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। मैं इस विषय पर फिर कभी लंबी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली दिक्कतें हैं। इस समय हम जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, उसे भले ही सुपर अल नीनो या अन्य तात्कालिक कारणों की उपज मानी जा रही हो, लेकिन यह एक अर्द्धसत्य है। सच यह है कि अल नीनो के बिना भी हमारे शहर तपती हुई भट्ठी में तब्दील होते जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रकाशित एक रिपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ था। संसार के 100 सर्वाधिक गर्म शहरों में से 97 भारत के हैं। इसके परिणाम घातक होंगे।

यह अनायास नहीं है कि देश के अधिकांश मैदानी शहरों में पारा इस समय 45 डिग्री को पार कर गया है। सरकार ने ऐसे में नागरिकों से दिन में बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील की है। ऐसे कितने लोग हैं, जो इस नेक सलाह का पालन करने की कुव्वत रखते हैं?‌

देश का 19 फीसदी गैर-कृषि श्रमबल आज भी असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। इसी तरह, 52 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ये वे लोग हैं, जो रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं। रोजी-रोटी के लिए इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। यह विवशता जानलेवा साबित हो सकती है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले पांच सालों में ताप संबंधी समस्याओं से 3,000 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। मध्य भारत, बुंदेलखंड, राजस्थान व अन्य मरुस्थलीय इलाके और दक्षिण भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इस बला के चलते स्थायी या अस्थायी तौर पर पलायन कर रहे हैं।

हम कितनी फतेहपुर सीकरियां बनाना चाहते हैं?

कई मौसम विज्ञानी मानते हैं कि यदि हालात पर काबू नहीं पाया गया, तो कुछ इलाकों में ‘वेट बल्ब टेंपरेचर’ घटने के हालात बढ़ सकते हैं। यह उमस और गर्मी का ऐसा मेल है, जिसे सहने की क्षमता मानव शरीर में नहीं है। इसके शिकार लोग दो से छह घंटे के भीतर दम तोड़ सकते हैं। गर्मी जिस तरह साल-दर-साल बढ़ रही है, उससे यह आशंका और प्रबल हो उठी है कि आने वाले वर्षों में गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों व तटीय क्षेत्रों से कुछ महीनों के लिए सामूहिक पलायन के हालात बन सकते हैं। यहां यह मत सोच बैठिएगा कि ऐसा जब होगा, तब देखा जाएगा। वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि अगर उमस और गर्मी में इसी दर से बढ़ोतरी जारी रही, तो साल 2040 के आसपास यह कयामत बरपा हो सकती है।

याद रखें। मौसम कभी एकतरफा सितम नहीं ढाता। यही कारण है कि एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अतिवृष्टि भी अलग से गजब ढाती रहती है। सवाल उठता है, ऐसे में किया क्या जाए? चीन और तमाम अन्य देशों के उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने प्राकृतिक उपायों और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के तालमेल से इस बल को काफी काबू किया है। यहां मैं आपको अपनी परंपराओं की याद दिलाना चाहूंगा। बृहदारण्यकोपनिषद की इस सूक्ति पर ध्यान दें-

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव:।

माध्वीर्न सन्त्वोषधी:।...

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज:।

मधु द्यौरस्तु न: पिता।...

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्य:।

माध्वीर्गावो भवन्तु न:।।

अर्थात् हमारे लिए बहने वाली हवाएं मधुर (प्राणदायी और सुखद) हों। हमारे जलस्रोत व नदियां अमृत के समान मीठा और स्वच्छ जल प्रवाहित करें। पृथ्वी पर उगने वाली समस्त औषधियां, वनस्पतियां हमारे लिए स्वास्थ्यवर्द्धक और जीवनदायी हों। हमारे लिए रातें शांतिपूर्ण हों और सुबह आनंद व नई ऊर्जा लेकर आएं। इस पृथ्वी की मिट्टी उपजाऊ और कल्याणकारी हो। हमारा पालन करने वाला यह ब्रह्मांड और आकाश हमारे लिए पिता की तरह कृपालु हो।

हमारे पूर्वज प्रकृति पर विजय नहीं, बल्कि इसके साथ सामंजस्य और संतुलन की साधना करते थे, ताकि उसका करम हमारे ऊपर अमृत बनकर बरसता रहे। हम इस महामंत्र को भूल क्यों गए हैं?