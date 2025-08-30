लघु उद्योग क्रांति की जरूरत

भारत की हरित क्रांति भी तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बदमिजाजी से उपजी थी। अब हमें कृषि के साथ ‘लघु उद्योग क्रांति’ का आगाज करना चाहिए। यह ऐसा क्षेत्र है, जो हमें सही मायनों में आत्मनिर्भर बना सकता है…

हम बुरे दिनों की भली सीख भूल क्यों जाते हैं? आज जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से आहत महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोविड-19 के हत्यारे दिन याद करने चाहिए। उन दिनों अमेरिका सहित सभी धनी-मानी देशों ने सीमाएं सील कर दी थीं, ताकि जरूरी दवाएं और टीके अपने देशवासियों के लिए आरक्षित किए जा सकें।

ये वही अमेरिकी हैं, जो अपना माल बेचने के लिए ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की तर्ज पर ‘ग्लोबल विलेज’ का नारा लगाया करते थे, लेकिन नीयत में फर्क था। हमारे पुरखे अपना समूचा संचित विश्व के लोगों में बांटने का उदार स्वप्न बुनते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का ‘ग्लोबल विलेज’ अपने देश को और मजबूत करने की भावना से उपजा नारा था।

इस नारे की कलई कोविड-19 के शुरुआती दिनों में ही खुल गई थी। याद करें, महामारी के आरंभिक दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड का मजाक उड़ाते हुए टीवी कैमरों के सामने अपना मास्क उतार फेंका था। बाद में जब कब्रगाह शवों से पट पड़े, तब वह इसे ‘चीनी महामारी’ बताने लगे। वह ट्रंप ही थे, जिन्होंने प्रति नागरिक चार अतिरिक्त टीकों के डोज संरक्षित करने के आदेश दिए थे। इससे अमेरिकियों का कितना भला हुआ, यह तो नहीं पता, पर इस ‘ग्लोब’ के तमाम ‘विलेज’ जरूर साफ हो गए थे। नसीब के मारे इन लोगों को भरोसा था कि हमेशा की तरह अमेरिका और उसके साथी मदद के लिए आगे आएंगे। वे नहीं जानते थे कि शीत युद्ध के खात्मे के बाद अमेरिका को जिन बाजारों की जरूरत थी, वे उसे हासिल हो चुके हैं।

वह बाजारों की चिंता करता है, उनके आश्रितों की नहीं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पूंजीवाद के चेहरे पर पड़ा पाखंड का नकाब तभी नोच फेंका था। संसार भर के निर्बल देशों को उसी वक्त सम्हल जाना चाहिए था। उन्हीं दिनों भारत सहित तमाम देशों में बहस छिड़ी थी कि हम खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति आने पर अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। शुरुआती जोश से कुछ सकारात्मक परिणाम उपजे जरूर, मगर हालात बदलते ही हम पुराने ढर्रे पर लौट गए।

कुछ नौजवान ऐसे भी थे, जिनकी नौकरियां कोविड काल में चली गई थीं, उन्होंने कस्बों और गांवों में कामकाज शुरू किया और उसे छोड़ा नहीं। वे खुद के साथ अपने क्षेत्र का भी भला कर रहे हैं, पर वे अपवाद हैं। आम लोगों की छोड़िए, सरकारें तक ‘हॉकी स्टिक रिकवरी’ से खुश थीं। उन्होंने ‘एक जिला एक उत्पाद’ जैसी बेहतरीन योजनाओं को ढीला छोड़ दिया। अगर कोविड-कालीन जन संघर्षशीलता में केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी जारी रहती, तो आज जैसी आशंकाएं उपजती ही नहीं।

मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल, अमेरिका और भारत के बीच सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, क्योंकि व्यापार हमेशा साझेदारी का सौदा होता है। इसमें इकतरफा फैसलों की गुंजाइश नहीं होती। इसके बावजूद भारत को अपनी रीति-नीति, नौजवानों की सबसे बड़ी फौज और जनाकांक्षाओं में तालमेल बैठाना ही होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी हाल में कोविड-19 जितने बदतर हालात नहीं होने वाले। वह महामारी थी, यह एक व्यक्ति की सनक से उपजी अस्थायी आपदा है। इन दिनों अगर नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, तो हम उसे जल्दी से जल्दी अंगीकार क्यों नहीं करते?

अन्य देश भी इसके तलबगार हो सकते हैं। अमेरिका से तमाम मुल्कों को शिकायत है। यूरोप के अनेक नेता तो उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस के मुंह पर कह चुके हैं कि हम आपके दोमुंहेपन से आजिज आ गए हैं। यहां हमें यह भी समझना होगा कि अमेरिका की बड़ी परेशानी हम नहीं, चीन और रूस हैं। मॉस्को और बीजिंग इस तथ्य को समझते हैं। यही वजह है कि भारत-चीन मैत्री के 75 वर्ष पूरे होने पर चीन के सर्वेसर्वा शी जिनपिंग ने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक गुप्त, लेकिन भावपूर्ण पत्र लिखा।

चीन का यह रुख-रवैया पिछले एक दशक की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का संकेत देता है।

आप जब ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग में हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आकर शुरुआती ‘होमवर्क’ कर चुके हैं। बीजिंग से निकला साझा संदेश बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बीजिंग से पहले जापान में मोदी ने तमाम लाभकारी समझौते किए। ये प्रयास लाभकारी साबित होने ही हैं। हालांकि, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी दोस्ती जितने देशों से भी हो, पर यह स्थायी तभी होगी, जब हम प्रतिदिन मजबूत से मजबूत होते जाएंगे। आज अमेरिका हमसे यह व्यवहार सिर्फ इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वह भारत के बिना भी काम चला सकता है।

चीन की बात चली, तो बता दूं। वहां के आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण शहरों में एक शताब्दी पहले तक कई मुल्कों का शासन साथ-साथ चला। मसलन, शंघाई में अगर अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक साथ लागू थीं, तो बीजिंग में अमेरिकियों-फ्रांसीसियों के साथ जापानी और रूसी भी थे। माओ की क्रांति के साथ हालात बदले और आज चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सामरिक एवं आर्थिक ताकत है। भारत भी उस दौर में उपनिवेश था, पर हमारी स्थिति बेहतर थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई में क्लाइव ने फ्रांसीसी फौजों को मात दे दी थी। उसी दिन तय हो गया था कि अब हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत होगी। उस पराधीनता में भी हमारा एक लाभ हो गया। भारत के एकीकरण और समान शासन व्यवस्था की नींव उन्हीं दिनों पड़ी।

यहां एक और तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर लोग चीन की तुलना भारत से करके हमें नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे सुविधापूर्वक यह तथ्य भुला देते हैं कि वहां कठोर शिकंजे वाला दिखावटी गणतंत्र है, जबकि हम सही मायने में संघीय व लोकतांत्रिक देश हैं। यहां जितने मुंह, उतनी बातें करने को लोग स्वतंत्र हैं, मौजूदा विमर्श इसका उदाहरण है।

इसके बावजूद हमने जो तरक्की की है, वह तमाम ताकतों की चिढ़ का विषय है। अगर चीन ने अपने पुराने पश्चिमी प्रभुओं से आगे निकलने में सफलता अर्जित की है, तो हम भी कभी अपने आका रहे इंग्लैंड से आगे निकल चुके हैं। क्या प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यह दृष्टांत काफी नहीं है?