राजनीति के नए दौर में विपक्ष

संक्षेप: समस्या वंशवाद में नहीं, बल्कि वंशवादी राजनीति के तौर-तरीकों में है। यह जानते हुए भी उनके सामने मोदी और शाह की ‘वेल ऑयल्ड चुनाव मशीन’ है, वे सिर्फ सोशल मीडिया के जरिये…

तेजस्वी यादव इन दिनों कटु आलोचनाओं के केंद्र में हैं, लेकिन वह अकेले नहीं हैं। उनसे पहले हरियाणा में हुड्डा और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार चुनावी हार के बाद ‘ट्रोलिंग’ का विषय बने थे। क्या यह राजनीतिक जय-पराजय वंशवाद बनाम अन्य की लड़ाई है? यकीनन, ऐसा नहीं है।

यदि परिवारवाद में खोट होता, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन भी धूल-धूसरित हो गए होते। वह न केवल दोबारा सत्ता में लौटे, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल कीं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर चुनाव जीतना है, तो चुनावी अश्वमेध पर निकले दलपतियों की रास थामने से पहले उनकी रणनीति की काट खोजनी होगी।

हेमंत सोरेन ने मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना’ और महाराष्ट्र की ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ की तर्ज पर झारखंड में ‘मंईयां सम्मान योजना’ को करीने से लागू किया। उन्होंने अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ मतदाता के हर वर्ग के हक-हुकूक को सहलाने की कोशिश की। इसके बावजूद रही बची सत्ता-विरोधी लहर उन्हें परेशान कर सकती थी, उसे उनकी गिरफ्तारी ने धो डाला। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की चार सीटें बढ़ीं, जबकि कांग्रेस 16 सीटों के साथ जस की तस बनी रही। कांग्रेस जिन राज्यों में ‘जूनियर पार्टनर’ की भूमिका में है, वहां के संकेत साफ हैं।

लहर अच्छी होने के बावजूद कांग्रेस अपना भला करने में अक्षम है और धारा प्रतिकूल हो, तो वह ‘हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे’ की कहावत हर हाल में चरितार्थ करेगी।

यहां एक और सवाल उठता है, क्या मतदान से पहले सौगातों की बारिश चुनाव जीतने का नायाब नुस्खा बन गई है? यह दूसरा, लेकिन प्रचलित अर्द्धसत्य है। लंबे समय तक नि:शुल्क या रियायती सुविधाएं मुहैया कराना नुकसानदेह साबित होता है। अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले की शुरुआत की थी और वही पिछले चुनावों में इसके शिकार बन गए। लगभग नि:शुल्क बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली आम आदमी पार्टी ने खजाने को खाली कर दिया था।

नतीजतन, कभी ‘कैश रिच’ मानी जाने वाली दिल्ली ‘कैश क्रंच’ का शिकार बन गई और सुविधाओं के रख-रखाव के साथ विकास की गति मंद पड़ गई। नतीजा सामने है।

आप पूछ सकते हैं कि हेमंत सोरेन का जेल जाना अगर उनके लिए लाभकारी रहा, तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित उनके तमाम सिपहसालार भी तो महीनों सींखचों के पीछे रहे, फिर वे क्यों हार गए? ध्यान रखें, अरविंद केजरीवाल अति-शुद्धतावादी होने का स्वांग रचते हुए सत्ता-सदन में दाखिल हुए थे। उनकी पोल तब खुलनी शुरू हुई, जब उनके सरकारी बंगले के खर्चीले पुनरुद्धार की खबरें बाहर आने लगीं। उनका यह बदला अंदाज जनता को रास नहीं आया।

क्या भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर इस कुटेव से अछूते हैं?

यह सही है कि सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे में परिवर्तन पाया गया, लेकिन भगवा दल कभी अपने बहाव को उथलेपन का शिकार नहीं होने देता। उनके किसी भी शीर्षस्थ नेता पर भ्रष्टाचार का दाग चिपक नहीं सका है। वे सौगातों की बारिश करते हैं, लेकिन खजाने की सेहत को नजरअंदाज नहीं करते। ढांचागत विकास उनकी प्राथमिकता थी और है।

विपक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी कभी गाफिल भी नहीं होती। एक चुनाव खत्म होते ही वह दूसरे के प्रयास में लग जाती है। बिहार-विजय का मंगलगान अभी थमा नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए छह संगठन सचिवों और छह वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति कर दी है। जैसे-जैसे चुनाव पास आता जाएगा, बंगभूमि में भाजपा की ‘फायर पावर’ बढ़ती जाएगी।

ऐसे में, यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को भी 24X7 के भाव से राजनीति में कूदना होगा। उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए जरूरी है कि वे हरदम उपलब्ध रहें। चुनाव से पहले प्रकट होकर, अगले मतदान तक गायब हो जाने का सिलसिला अब और नहीं चल सकता। उन्हें बदलते भारत के मतदाताओं के मिजाज को पढ़ना होगा। पिछले कई चुनावों में उन्होंने फैसलाकुन भूमिका निभाई है। उनकी जरूरतें और अभिलाषाएं जात-पांत के बंधन तोड़ उठी हैं। उन्हें दिलासे या वायदों की नहीं, समाधान की जरूरत है। इसके लिए विशेष जतन करने होंगे। आंदोलन की जरूरत है, तो वह भी छेड़ने होंगे। बदले में लाठी, गोली या जेल मिले, तो उससे भी संकोच कैसा? क्या आपको पराजितों में यह क्षमता दीखती है? वे भूल गए हैं कि उनकी पार्टियों की नींव इसी इस्पाती तत्व से बनाई गई थी।

मुझे याद है, 1991 के विधानसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी जनता पार्टी की कुल 34 सीटें रह बची थीं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में थी। अन्य पिछड़ी जाति से आने वाले उसके तेजतर्रार नेता कल्याण सिंह शपथ ले चुके थे। उन्हीं दिनों मैं मुलायम सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर गया था। शुरुआती बातचीत के बाद उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा था कि हमारे कार्यकर्ता अभी थके हुए हैं। हम उन्हें फिलहाल आराम करने देंगे। दो महीने बाद हम पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे और फिर चुनाव जीतेंगे। लालू यादव, बाल ठाकरे और तमाम बड़े नेताओं के ऐसे किस्से आम हैं।

और तो और, 1977 में सत्ता छिनने के बाद इंदिरा और संजय गांधी की कांग्रेस ने संसद से सड़क तक जबरदस्त संघर्ष क्षमता का परिचय दिया था। मतलब साफ है। मौजूदा युवराजों के पूर्वज थोथे नारे गढ़ने के बजाय ठोस सियासी लड़ाई में यकीन रखते थे। वे सत्ता में रहते तो दरबार लगाते, पर कुर्सी जाते ही सामान्य कार्यकर्ता बन जाते। आज किसी भी वंशानुगत नेता में आपको इन तत्वों का संगम दिखता है?

समस्या वंशवाद में नहीं, बल्कि वंशवादी राजनीति के तौर-तरीकों में है। यह जानते हुए भी उनके सामने मोदी और शाह की ‘वेल ऑयल्ड चुनाव मशीन’ है, वे सिर्फ सोशल मीडिया के जरिये अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। वे मीडिया के जरिये खोखले नारे गढ़ते हैं और इन नारों के लिए उनका संघर्ष ‘फोटो ऑप’ से ज्यादा कुछ नहीं होता। उनके खानदान में सत्ता के लिए आपसी लड़ाई छिड़ी होती है, पर वे एकछत्र सम्राट होने का दिखावा करते हैं।

यही नहीं, रही-बची कसर उनके प्रवक्ता पूरी कर देते हैं। इनमें से कुछ तो फूहड़पन की पराकाष्ठा तक कुतर्क करते हैं। सभी पार्टियों में ऐसे प्रवक्ता हैं, मगर राजद में इसकी बहुतायत है। तेजस्वी यादव ऐसे कुछ स्वनामधन्य प्रवक्ताओं के भी शिकार बने हैं। उन्होंने अपने अभद्र व्यवहार से स्टूडियो में ही ‘जंगलराज’ के दर्शन करा दिए।

यही वजह है कि हर चुनाव के दौरान उन लोगों को निराशा होती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष को जरूरी मानते हैं। विपक्ष अगर इसी तरह निराशा का कारोबार करता रहा, तो हमारे लोकतंत्र के समक्ष कई और खतरे उपस्थित हो सकते हैं।