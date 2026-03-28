इन माताओं की गुहार सुनिए

वियतनाम की किम फुक और मिनाब की बच्चियों के बीच का यह फर्क अनायास नहीं है। सोशल मीडिया के जरिये बरसों से भेड़ियों के समूह पाले और पोसे जा रहे हैं। तथाकथित राष्ट्रवाद और अतीत के अंधकूप में गुम अतिरंजित गाथाएं राजनीतिक सफलता का जरिया बन गई हैं…

कायदे से उस तस्वीर को दुनिया के हर अखबार और टीवी चैनल की सुर्खियों में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्धोन्माद पैदा कर रहे मीडिया के साथियों ने उसे आसानी से बिसरा दिया। क्या हमने अपने चारों ओर एक अंधा और असंवेदनशील समाज रच लिया है?

इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस तस्वीर के बारे में बताना चाहूंगा।

गई 24 मार्च को रोम की सड़कों पर दर्जनों महिलाएं हाथ में हाथ डालकर नंगे पैर निकल पड़ीं। वे इजरायल और गाजा से आई माताएं थीं। उनके बच्चों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों को हमास के हमलों या उससे उपजे इजरायली इंतकाम का शिकार होना पड़ा था। उनका संदेश साफ था। इजरायल और गाजा में भले ही शेर और बिल्ली जैसा बैर हो, लेकिन वहां के पीड़ित आदम और हव्वा की संतानें हैं, उन्हें अमन चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि इजरायल में जन्मा हर इंसान गाजा में आग लगाने को आतुर है, उनके लिए यह प्रदर्शन एक सबक था। माताएं जानती हैं कि अगर मौत ने सामने के घर पर झपट्टा मारा है, तो उसने हमारे घर का रास्ता भी देख लिया है।

वे अगले दिन वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें से भी मिलीं। पोप पहले भी शांति की अपील कर चुके हैं। क्या उन्होंने माताओं के अनुरोध पर यूरोप अथवा अमेरिका के सत्तानायकों से कोई बात की? उनकी ओर से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपने पद की मर्यादा का इससे बेहतर सदुपयोग वह भला और कब कर सकते हैं?

यह समय बौने सत्तानायकों का है। इससे तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद का समाज बेहतर था। उन दिनों महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला जैसे लोग थे, जिनकी अपील और दलील समूची धरती के लिए मायने रखती थी। ऐसे लोग अपनी जागृति से दुनिया को जगाए और जिलाए रहते थे।

एक उदाहरण देता हूं। यह 8 जून, 1972 की घटना है। वियतनाम के ट्रांग बैंग में बमबारी के बाद एक सड़क पर दर्जनों रोते हुए बच्चे सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे थे। इनमें सबसे आगे थी, नौ साल की किम फुक। उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं था। यह तस्वीर जब ‘अखबारों’ के पहले पन्ने पर छपी, तो समूची दुनिया दहल उठी। अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उन्हें मजबूरी में जंग रोकने का हुक्मनामा जारी करना पड़ा।

तब से अब तक अमेजन, दजला, फरात, नील, टेम्स, मिसौरी और गंगा में अरबों लीटर जल बह चुका है। बिगड़ते पर्यावरण ने जिस तरह इन सदानीराओं की नैसर्गिक शक्ति को छीजने पर विवश किया है, वैसा ही वैचारिक प्रदूषण हम इंसानों पर भी छा गया है। अमेरिकी नागरिक अप्रसन्न हैं, पर विरोध में सड़कें नहीं दहला रहे। समूची दुनिया के अमन-पसंदों को जैसे लकवा मार गया है। इजरायली-अमेरिकी बमबारी से गई 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में 170 स्कूली बच्चियां और शिक्षक मारे गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तेहरान ने मृतक बच्चियों के फोटो जारी किए। उन सभी की कब्रों और उनके बिलखते मां-बाप के चित्र व वीडियो जारी किए। आप में से कितनों ने इन्हें देखा है?

पश्चिमी मीडिया भले ही इस पर कुंडली मारकर बैठ जाए, लेकिन लिजिस्ते की तरह मिनाब का यह स्मारक भी इंसानियत को आने वाली सदियों तक दहलाता रहेगा। हम पर थोपी गई यह रतौंधी इतिहास को अंधा करने की कुव्वत नहीं रखती।

जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं। सन् 1942 में एक नाजी अधिकारी की हत्या के बाद हिटलर ने लिजिस्ते का नामो-निशान मिटा देने का हुक्म जारी किया था। नाजी सेना ने अनुपालन में देर नहीं लगाई। गांव में मौजूद सभी 173 पुरुषों को कतार में खड़ा कर गोली मार दी गई। महिलाओं को उनके बच्चों से अलग कर रेवेन्सब्रुक के यातना शिविर में भेज दिया गया। अधिकतर बच्चों को गैस की भट्ठियों में झोंक दिया गया, पर कुछ ऐसे भी थे, जो नाजी परिवारों के हवाले कर दिए गए, ताकि वे उनका आर्यीकरण कर सकें। उस स्थान पर 82 बच्चों की मूर्तियां आज भी खोखली इंसानियत को मुंह चिढ़ाती हैं।

किम फुक और मिनाब की बच्चियों के बीच का यह फर्क अनायास नहीं है। सोशल मीडिया के जरिये बरसों से भेड़ियों के समूह पाले और पोसे जा रहे हैं। तथाकथित राष्ट्रवाद और अतीत के अंधकूप में गुम अतिरंजित गाथाएं राजनीतिक सफलता का जरिया बन गई हैं। नतीजतन, वैश्विक समझ और संवेदनाएं पथरा रही हैं।

भरोसा न हो, तो पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया पर दृष्टि डाल देखिए। यूक्रेन पर रूस का हमला पांचवें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। आरोप है कि इस दौरान हजारों स्कूली बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को इंसानी मंडियों में भेड़-बकरियों की तरह बेच दिया गया। अब तक लगभग चार लाख लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं। इसी तरह, गाजा में इजरायल ने जो ध्वंसलीला मचाई, उसमें लगभग ढाई लाख हताहत हुए और लाखों विस्थापित हो गए।

यूक्रेन और गाजा पर हमलों के कुछ खोखले कारण तो मौजूद हैं, लेकिन ईरान का मामला सियासी झूठ की जिंदा मिसाल है। जून में ईरान के परमाणु संयंत्र को ‘तहस-नहस’ कर देने के बाद ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा ईरान पर क्यों चढ़ दौड़े? वे बिला वजह की वजहें भले गिनाते फिरें, पर वे अपने ही भंवर में फंस गए हैं। वे भूल गए थे कि ईरान गाजा नहीं है। पारसी सभ्यता संसार की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है। आप उसे यूं ही नेस्तनाबूद नहीं कर सकते। ईरान न केवल युद्ध-भूमि में टिका हुआ है, बल्कि उसने समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस युद्ध में अभी तक किसका पलड़ा भारी है? इसे कौन जीत रहा है? जो जीतेगा, उसे क्या हासिल होगा? पराजित को कैसा पराभव देखना होगा?

इन सवालों के जवाब से कहीं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1991 के बाद जन्मी अमेरिकी प्रभुत्व-गाथा अपने शुरुआती सुप्रभावों के बाद अब दमन की ओर बढ़ गई है। इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और ईरान की बर्बादी इस दुखद तथ्य की गवाह है। अमेरिका अब तक ऐसा सिर्फ इसलिए कर सका है, क्योंकि उसकी आर्थिक और सामरिक शक्ति चुनौतीविहीन हो गई है। आइए, इस तथ्य को आंकड़ों के जरिये समझते हैं। वियतनाम युद्ध 1973 में खत्म हुआ था। उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन की थी। दूसरे नंबर पर था, सोवियत संघ और तीसरे पर जापान। पहली और तीसरी अर्थव्यवस्था में उस समय लगभग दोगुने का अंतर था, आज यह छह गुना हो गया है। इस असमान अनुपात ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दुस्साहसी और दुर्विनीत बना दिया है।

यही वजह है कि अब मासूमों की मौत और माताओं का विलाप तक मायने नहीं रखता। इंसानी सभ्यता का यह असभ्य दौर डराता है।