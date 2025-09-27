प्रिय जेन-जी, कृपया इसे पढ़ें

साफ है, हमें अपने युवाओं को सही दिशा देने के साथ विदेशी साजिशों की काट खोजनी होगी। पर यह हो कैसे? हमारे मतों से ‘माननीय’ बने लोग अब राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी एकमत नहीं होते।... हमारी राजनीतिक बिरादरी को ध्यान रखना चाहिए…

पिछले दिनों वायरल हुए कुछ वीडियो मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर गए। लेह, उत्तराखंड और असम के ये वीडियो नौजवानों के उबलते आक्रोश को जगजाहिर करते थे। कुछ महीने पहले मणिपुर से भी कई भयावह वीडियो आए थे। वहां अब तनाव भरी शांति है।

क्या यह सिर्फ संयोग है कि इस वक्त चार सीमावर्ती प्रदेशों में व्यवस्था के खिलाफ असंतोष की सुगबुगाहट है?

इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको 1972 की ओर ले चलना चाहूंगा। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने के बाद उन दिनों इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी और समूचा देश राष्ट्रवाद से उबला पड़ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की उपेक्षा से नाराज भारतीय प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ के मुखिया लियोनिद ब्रेझनेव से दोस्ती कर ली थी। दोनों देशों के बीच सामरिक संधि भी हुई थी, जिसके तहत तय हुआ कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में भारत और सोवियत संघ मिलकर आक्रांता से लड़ेंगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि इसके बाद पाकिस्तान ने 1999, यानी कारगिल में घुसपैठ तक आमने-सामने की जंग की हिमाकत नहीं की।

वे हरित क्रांति के सपनीले दिन थे और अब इंदिरा गांधी औद्योगिक भारत के निर्माण का गुण गाती थीं। नई दिल्ली में उनके नेतृत्व में 352 सीट के जबरदस्त बहुमत वाली सरकार थी। इसके अलावा 15 राज्यों में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। केरल में कांग्रेस समर्थित वामपंथियों की सरकार थी। सोवियत मित्रता के कारण वे कांग्रेस के हितैषी थे।

लोकप्रियता के इस उत्कर्ष का नतीजा क्या रहा?

सन् 1973 में सबसे पहले गुजरात में असंतोष की चिनगारी फूटी। मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, वह उनकी हुकूमत ले डूबा। देखते-देखते यह आग बिहार और देश के अन्य हिस्सों में फैल उठी। युवाओं के इस उफनते आक्रोश को देखकर जयप्रकाश नारायण ने 1974 में ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा दिया। हालात हाथ से निकलते देख इंदिरा गांधी ने 25 मई, 1975 को इमरजेंसी लगा दी।

सन् 1971 में ‘दुर्गा’ की उपाधि पाने वाली इंदिरा अब खलनायक थीं।

उसके बाद जो हुआ, सब जानते हैं। कैसे जनता पार्टी आई और गई। चरण सिंह किस तरह कांग्रेस की शह पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे और उसकी अगली चाल से मात खा बैठे। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा 353 सीटों के प्रबल बहुमत से प्रधानमंत्री बनीं, लेकिन विदेशी ताकतों की शह पर असम, पूर्वोत्तर और पंजाब सुलग रहे थे। इसी आतंकवाद से जूझते-जूझते वह इसका शिकार बन गईं। उस समय वह और उनके सहयोगी सार्वजनिक मंचों से कहा करते थे कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भारत में उपद्रव भड़काने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई को संसाधन मुहैया करा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत और वहां का खुफिया तंत्र हमारे यहां दहशत जन रहे हैं। वे गलत नहीं थे। आज अपने आस-पास नजर दौड़ा देखिए, सारा माजरा समझ में आ जाएगा।

पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद क्या भारत में यही फॉर्मूला लागू नहीं किया जा रहा है?

फर्क बस इतना है कि तब रिचर्ड निक्सन थे, आज डोनाल्ड ट्रंप हैं। निक्सन को इंदिरा गांधी नापसंद थीं और भारत को वह सोवियत मित्र के तौर पर देखते थे। ट्रंप मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मित्र’ बताते हुए भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ जिस तरह अतार्किक टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, वह भी विश्व राजनय और व्यापारिक सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है। उनके वैर-भाव का ताजा उदाहरण भारतीय दवा कंपनियों पर थोपा गया सौ फीसदी टैरिफ है।

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बार-बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, वह भी चौंकाता है। पाकिस्तान ने अमेरिकी दोस्ती और इमदाद का इस्तेमाल हमेशा भारत के खिलाफ किया है। क्या अमेरिका अपनी पुरानी ‘टूलकिट’ इस्तेमाल कर रहा है?

नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली प्रधानमंत्री माने जाते हैं। वह देशहित में अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। मोदी सार्वजनिक मंच से साफ कर चुके हैं कि अमेरिका जो चाहता है, उससे हमारे किसानों, श्रमिकों और निर्बल वर्ग का नुकसान होगा। हम ऐसी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे। वह यह आशंका भी जता चुके हैं कि इससे उनका निजी नुकसान हो सकता है।

यहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत अमीर सूबे में बड़े प्रदर्शनों की वजह क्या है? अपने पारंपरिक दारिद्रय से तेजी से उबर रहे उत्तर प्रदेश में रातोंरात कौन ऐसे पोस्टर लगा देता है, जिससे सांप्रदायिक उत्तेजना भड़क उठती है?

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। 1974-75 में महंगाई दर 25.2 फीसदी थी, जबकि आज महज 2.07 प्रतिशत है। बेरोजगारी दर में भी सिर्फ आधा फीसदी के आस-पास का फर्क है। इसके अलावा अधिकांश राज्य महिलाओं, नौजवानों और बुजुर्गों को प्रतिमाह नकद राशि मुहैया कराते हैं। केंद्र से भी किसानों को छह हजार रुपये वार्षिक मिलते हैं। तमाम अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी लोगों के हित साध रही हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्तिशाली हिन्दुस्तान और प्रतिरोध की कुव्वत रखने वाले प्रधानमंत्री कुछ बाहरी ताकतों को मंजूर नहीं?

ऐसी शक्तिशाली शक्तियों का हथियार बनता है- सोशल मीडिया। पहले किसी घटना का प्रतिकूल असर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने में वक्त लगता था। अब एक हैशटैग समूचे देश तो क्या, पूरी धरती में फैल सकता है। तथाकथित ‘अरब स्प्रिंग’ से लेकर पड़ोसी मुल्कों में मच चुके तांडव तक यही कहानी दोहराई गई है। यह सब जिस सोशल मीडिया के जरिये होता है, उनका स्वामित्व अमेरिका अथवा चीन के लोगों के पास है। अल्गोरिदम में जरा से बदलाव के जरिये वे कुछ भी ‘लोकप्रिय’ या बदनाम कर सकते हैं।

यहां मैं कतई नहीं कह रहा कि देश में बेरोजगारी नहीं है या जो युवा आंदोलन कर रहे, वे देशद्रोही हैं।

बेरोजगारी है और उसका समाधान होना ही चाहिए। लेकिन 1972 से 74 का अनुभव बताता है कि इसे थोथी नारेबाजी से दूर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बिहार को ले लीजिए। पिछले तीन दशकों से जिन लोगों की यहां हुकूमत है, वे 1974 आंदोलन की उपज हैं। अपनी सदिच्छाओं के बावजूद वे अपने प्रदेश के सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सके। दुर्भाग्य से भारत तो क्या, संसार के किसी भी देश के पास इसकी कोई छिद्रविहीन नीति नहीं है।

साफ है, हमें अपने युवाओं को सही दिशा देने के साथ विदेशी साजिशों की काट खोजनी होगी। पर यह हो कैसे? हमारे मतों से ‘माननीय’ बने लोग अब राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी एकमत नहीं होते। वे नेपाल से भी सबक लेने को तैयार नहीं। आक्रोश से उफनते लोगों ने वहां बेरहमी बरतने में पक्ष-विपक्ष के बीच विभेद नहीं किया था।

हमारी राजनीतिक बिरादरी को ध्यान रखना चाहिए। अराजकता की आग का कोई अपना-पराया नहीं होता, वह सबको और सभी कुछ एक साथ झुलसाती चलती है।