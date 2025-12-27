सिंधु सभ्यता के कुछ सबक

संक्षेप: गुजरे कल और आज के बदलते हालात की तुलना करें, तो क्या चेतावनी की कुछ नई अनुगूंजें आपको नहीं सुनाई पड़ उठतीं? इस गुजरते सन् 2025 में भले ही हमने 21वीं सदी की रजत जयंती मनाई, पर स्वर्ण जयंती को चमकदार बनाने के लिए जरूरी है कि बिगड़ते पर्यावरण को…

सौ साल पहले अमेरिका के मशहूर न्यायविद बेंजामिन एन कार्डोजो ने एक मार्के की बात कही थी- ‘इतिहास अतीत को रोशन करते हुए वर्तमान को आलोकित करता है और वर्तमान को प्रकाशित कर भविष्य को प्रदीप्त करता है।’

बेंजामिन साहब को श्रद्धांजलि देते हुए क्यों न आज के धुआं-धुआं वर्तमान की समीक्षा की जाए?

साल 2025 के अंतिम सप्ताह की शुरुआत जबर्दस्त जद्दोजहद से हुई थी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अरावली पर्वतमाला को लेकर उबले पड़ रहे थे। वजह? 20 नवंबर, 2025 को देश की आला अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल वे पर्वतमालाएं ही अरावली मानी जाएंगी, जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं। यह फैसला हुकूमत के इस तर्क पर आधारित था कि प्रशासनिक ‘स्पष्टताओं’ के लिए एक निश्चित परिभाषा की जरूरत है, ताकि विकास योजनाएं बनाई जा सकें। फैसले के विरोधी इसे अरावली के लिए ‘डेथ वारंट’ के विशेषण से नवाज रहे थे।

उनका कहना था कि इस निर्णय से अरावली पर्वतमाला का 90 फीसदी हिस्सा खतरे में आ जाएगा। बात बिगड़ती देख देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया कि यह सिर्फ गलतफहमी है। खनन के लिए 0.19 प्रतिशत हिस्सा ही खुला रहेगा। इससे समूची पर्वतमाला, यहां के वन और वन्य-जीवन को कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बावजूद आशंकाओं का बाजार गर्म रहा। आखिरकार, 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी देने पर रोक लगा दी। इस आशंका का इससे बेहतर पटाक्षेप भला और क्या हो सकता था? बताने की जरूरत नहीं कि यह अरावली ही है, जो थार के रेगिस्तान का बढ़ाव रोककर उत्तर भारत के बड़े हिस्से को शस्य श्यामला बने रहने की स्थितियां मुहैया कराती है।

इसके बावजूद इस इलाके की हालत बेहद खराब है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई साल से उत्तर भारत के लोगों को एक भी दिन साफ हवा नसीब नहीं हुई। देश की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की हालत तो और भी खराब है। गुजरे एक साल में यहां ग्रैप-3 अथवा ग्रैप-4 की पाबंदियां 40 दिन, यानी एक महीने से ज्यादा लागू रहीं। इस भयावह आंकड़े में अभी बढ़ोतरी ही होनी है, क्योंकि इन पंक्तियों के लिखे जाते वक्त भी ग्रैप-3 लागू है।

दिल्ली शहर जान-बूझकर यमुना के किनारे बसाया गया था, ताकि यह सदानीरा यहां के बाशिंदों को सदा-सर्वदा साफ पानी मुहैया करा सके, लेकिन इसका जल आचमन तो दूर, स्नान तक के काबिल नहीं रह बचा है।

कोई आश्चर्य नहीं कि साफ हवा-पानी के अभाव में लोग दिल्ली और एनसीआर छोड़कर भागने के जतन करने लगे हैं। रियल स्टेट मार्केट रिसर्च कंपनी ‘सैविल्स इंडिया रिसर्च’ के अनुसार, गोवा में नए ‘विला’ की कीमतें सात से दस करोड़ रुपये के बीच हैं, जो दक्षिण दिल्ली और दक्षिण मुंबई के शानदार ‘अपार्टमेंट्स’ के बराबर है। मेट्रो शहरों की भागदौड़ और प्रदूषण से त्रस्त लोग यहां सुकून भरी जिंदगी के लिए आ रहे हैं। यही वजह है कि इस शांत समुद्री सूबे में आवासीय भूमि के दामों में साल-दर-साल 65 फीसदी तक की वृद्धि देखी गई है।

गोवा अकेला नहीं है। दून घाटी में बसे देहरादून में दो साल के भीतर जमीनें औसतन 22 फीसदी महंगी हो गई हैं। शहर के संभ्रांत इलाकों में तो 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही स्थिति नैनीताल, हरिद्वार की है। महानगर कोई भी हो, उसके समीप बसे मनोरम गांव-कस्बों का यही हाल है।

यह स्थिति यकीनन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतनी भीड़ सम्हालने की क्षमता नहीं रखता। इस पलायन के कुछ और खतरे भी हैं।

मैं आपका ध्यान ‘कम्यूनिकेशन्स अर्थ ऐंड एनवायर्नमेंट’ में प्रकाशित एक अध्ययन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस शोध में हम भारतीयों की आदि, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षरण के कारणों का खुलासा किया गया है। हमारे पूर्वजों ने ईसा से छह हजार साल पहले इसे उस वक्त जतनपूर्वक गढ़ना शुरू किया था, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कबीलों और जंगलों में सिमटा हुआ था। हमारे पुरखों के बनाए हड़प्पा और मोहन जोदड़ो जैसे शहरों की एक-दूसरे को काटती सड़कें, पक्की नालियां, जल निकासी और पक्की ईंटें लोगों को हैरत में डाल देती हैं।

सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों में उन्नत खेती और अन्न भंडारण के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता के लोग पर्यावरणवादी थे। उनके शहर सागर और नदी किनारे बसाए गए। वहां प्रकृति संरक्षण के तमाम इंतजामात किए गए। प्रकृति और मानवीय क्षमता की यह सभ्यता अनुपम मिसाल थी।

भरोसा न हो, तो एक बार गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा देख आइए। वहां तीन चरणों में संचित जल को बालू से साफ किया जाता था। अंग्रेजों ने बाद में इस तकनीक का इस्तेमाल देश के कई शहरों में किया। यकीन न हो, तो शिमला चले जाइए। वहां एक संरक्षित क्षेत्र है- कैचमेंट एरिया। गोरे सत्तानायकों ने सिंधु सभ्यता की तर्ज पर ही यहां जल भंडारण और शोधन के इंतजामात किए। आज भी हिमाचल की राजधानी के बड़े हिस्से को यहीं से पानी मिलता है।

सवाल उठता है कि जो सभ्यता इतनी संपन्न और विचारशील थी, वह समाप्त कैसे हो गई?

इसे लेकर विदेशी आक्रमण, भूकंप, बाढ़, सूखे आदि के सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। यह नई रिसर्च एक अछूते पहलू पर रोशनी डालती है। इसके अनुसार, नगरों के विस्तार के साथ वहां पनपती दुश्वारियों के कारण सैन्धव वासियों ने सुदूर गांवों और छोटे कस्बों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इससे सिंधु घाटी के नगर आव खोते गए। समूची सभ्यता के पतन के कई और कारणों में से एक यह भी है।

क्या यह प्रक्रिया धीमे-धीमे पुनर्जीवित हो उठी है?

कोविड-19 के बाद से भारत के साथ यूरोप और अफ्रीका के तमाम देशों अथवा महानगरों से पलायन का दौर तेज हो गया है। यह पहला मौका है, जब इटली के शहरों कैम्माराटा, ओलोलाई, लोकाना आदि के बारे में खबरें छप रही हैं कि यहां जो चाहे आकर नि:शुल्क रह सकता है। बस उसे अपने आवास का रख-रखाव करना होगा। इटली अकेला नहीं है, यूरोप के कई देश भी इस बला की चपेट में हैं।

बेंजामिन एन कार्डोजो की बात मानते हुए गुजरे कल और आज के बदलते हालात की तुलना करें, तो क्या चेतावनी की कुछ नई अनुगूंजें आपको नहीं सुनाई पड़ उठतीं?

इस गुजरते सन् 2025 में भले ही हमने 21वीं सदी की रजत जयंती मनाई, पर स्वर्ण जयंती को चमकदार बनाने के लिए जरूरी है कि बिगड़ते पर्यावरण को संभालने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं। सन् 2026 के समक्ष बड़ी चुनौती भी यही है।