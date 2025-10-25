बिहार और ये चुनावी उम्मीदें
संक्षेप: रोटी और रोजगार की नारेबाजी करने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद इस दिशा में क्या कोई सार्थक काम कर सकेंगे? या, इस बार भी बिहारी नौजवानों को नाउम्मीदी का सामना करना पड़ेगा? कुछ साल पहले बिहार की एक छात्रा ने पूछा था- क्या अब बिहार की बारी है?…
सर्वप्रथम बिहार के चुनावी समर में जूझ रहे राजनेताओं से एक अनुरोध। कृपया वे इस कॉलम में चुनावी गुणा-गणित खोजने का नाहक कष्ट न करें। अगली पंक्तियों में बिहार के बड़े बदलाव के साथ उसकी अखंड पीड़ा और उससे उपजे आर्तनाद दर्ज हैं।
पिछली सदी की आखिरी दहाई से शुरू करते हैं। हम तीन सहयोगी पटना से धनबाद जा रहे थे। बीच जाड़े की मरियल धूप में सड़क से कुछ दूर एक विचलित करने वाला दृश्य दिखाई दिया। हाड़ कंपकंपाती हवा में सिर्फ पतली सी धोती तन पर लपेटे एक महिला कीचड़ से भरे तालाब में नहाने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन उसे उसकी शर्म रोक रही थी। क्यों? उसके पास बदलने को धोती नहीं थी और सड़क पर आती-जाती गाड़ियों में बैठे लोग उसे अमर्यादित भाव से देख सकते थे। मैं उसकी हिचकिचाहट को सम्मानपूर्वक समझ रहा था कि तभी उसने एक ऐसी हरकत की, जो हमारे विचलन को और बढ़ा गई। सकुचाते हुए पहले वह उकड़ू बैठी और फिर अंजुली में जल भरकर उसने कुल्ला कर लिया।
उस गंदे जोहड़ में नहाने का ख्याल तक खौफनाक था और वह कुल्ला! मजबूरियां इंसान से क्या-क्या करा देती हैं!
उस समय अगली सीट पर बैठे साथी बेनीमाधव चटर्जी ने पलटकर जिस संवेदित दृष्टि से मुझे देखा था, वह मुझे आज तक याद है। तब से अब तक गंगा और कोसी में अरबों लीटर जल बह चुका है। बिहार और झारखंड अलग हो चुके हैं। धनबाद अब झारखंड का हिस्सा है और तब की ‘डबल रोड’ अब बहुलेनीय राजमार्ग में तब्दील हो गई है। गुजरे इन 25 सालों में यहां की महिलाओं के हालात में खासा बदलाव आया है।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सरकार और समाज की साझेदारी से बिहार की महिलाओं ने लंबी छलांग मारी है। मसलन, सन् 2000 में बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर 33 फीसदी थी, जो अब 73.91 प्रतिशत आंकी जाती है। सरकारी नौकरियों में स्त्रियों के लिए 35 फीसदी आरक्षण के चलते सरकारी विभागों में महिला-पुरुष अनुपात में जबरदस्त परिवर्तन आया है। आज समूचे पुलिस बल में 37 प्रतिशत की हिस्सेदारी महिलाएं निभा रही हैं। इसी तरह, महिला शिक्षकों की कुल संख्या 2.61 लाख है।
वे कलम के साथ डंडा और बंदूक चलाने तक की हैसियत रखने लगी हैं।
इसके अलावा बिहार में लगभग 10.6 लाख जीविका स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इनसे 1.45 करोड़ महिलाएं अपनी आर्थिक तरक्की का रास्ता हमवार कर रही हैं। इसके साथ जीविका महिलाएं प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रुपये का सरकारी ऋण हासिल करती हैं। कर्ज की रकम लौटाने में इनका रिकॉर्ड पुरुषों के मुकाबले कहीं बेहतर है। ऋण वापसी की इनकी दर 99 फीसदी से ऊपर रही है। यही वजह है कि हमें 1980-90 के दशक के दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य अब नहीं देखने पड़ते।
मुझे यकीन है कि 21वीं सदी के रजत जयंती वर्ष में आयोजित मौजूदा चुनावों में यहां की महिलाएं बेहतर बिहार के लिए वोट करेंगी। ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शिक्षा और आर्थिक तरक्की ने इन महिलाओं को खासा जागरूक बना दिया है। 2015 और 2020 में उन्होंने कमोबेश 60 फीसदी के करीब मतदान करके खुद को एक सक्षम वोटबैंक साबित किया है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल बिहार की लगभग साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जी-जान एक किए हुए है, लेकिन यह तस्वीर का खूबसूरत पहलू भर है। तमाम सशक्तीकरण के बावजूद उनके पति, पुत्र और कुटुंबी देश-दुनिया के अन्य हिस्सों में पलायन के लिए अभिशप्त हैं।
रिश्तों की यह बेबस रिक्ति विकास के इन आंकड़ों को मुंह चिढ़ाती है।
वजह? बिहार में कोई बड़ा कारखाना नहीं है। कृषि की काश्त घटती जा रही है। सूखा और बाढ़ भी लोगों को खेती-किसानी से विमुख कर रहे हैं। कुल जमा दो करोड़, 90 लाख लोग बिहार के बाहर जाकर अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले यहां ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ परियोजनाओं की भरमार नहीं है। लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का हाल खस्ता है। जो नहीं जानते, उन्हें बताने में हर्ज नहीं कि देश में रोजगार जनने के मामले में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है।
कोई अचरज नहीं कि बिहार के मौजूदा चुनाव में भी यह मुद्दा पुरगर्म है। हर राजनीतिक दल इस सिलसिले में अपने तर्क-कुतर्क पेश कर रहा है, पर यह समस्या का हल नहीं, महज दिल बहलाने वाली किस्सागोई है। नई उमर की नई फसल भी इस कड़वे सच से अनजान नहीं है। भरोसा न हो, तो इन दो प्रवासी नौजवानों की बातचीत को सुन लीजिए। रोटी, रोजगार और पलायन के बारे में बिहार की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, यह जानने के लिए हिन्दुस्तान संवाददाताओं ने छठ के मौके पर गांव लौटे तमाम लोगों से बात की। इनकी व्यथा में संपूर्ण बिहारी नौजवानों की पीड़ा शामिल है।
मधेपुरा के गंगाराम बेंगलुरु की एक चाकॅलेट फैक्टरी में चाकरी करते हैं। उनसे हमारा सवाल था- बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ता है? ‘बिहार में रोजगार के लिए कुछ नहीं है। एक भी बड़ी फैक्टरी नहीं है। काम नहीं मिलता, ऐसे में परिवार चलाने और जीने के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। कोई शौक से हम बाहर नहीं जाते हैं। यहां काम मिल जाए, तो बाहर क्यों जाएंगे?’ वह मानो फट पड़ते हैं।
गंगाराम अगले सवाल का इंतजार किए बिना बोलते चले जाते हैं- ‘हम लोग जैसे ही कमाने लायक होते हैं। रोजगार की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। जिस कारण घर-परिवार, समाज, रिश्ता-नाता, सब छूट जाता है। साल-दो साल में बस एक बार घर आने का मौका मिलता है। जब काम के लिए जाते हैं, तब सबसे अधिक पीड़ा यह होती है कि अपनों से इतना दूर कितने दिन और रहेंगे? बाहर हमको कोई मान-सम्मान भी नहीं मिलता।’
अगली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? इस सवाल के जवाब में मुंबई में काम करने वाले संजय चंद्रवंशी बताते हैं- ‘सरकार जिसकी भी बने, उसे सबसे पहले यहां रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। बिहार में अगर फैक्टरी लगेगी, तो हम जैसे लाखों लोगों को काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत या बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं होगी और घर पर नहीं, तो कम से कम राज्य में काम मिल जाएगा।’
सवाल उठता है कि रोटी और रोजगार की नारेबाजी करने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद इस दिशा में क्या कोई सार्थक काम कर सकेंगे? या, इस बार भी बिहारी नौजवानों को नाउम्मीदी का सामना करना पड़ेगा? कुछ साल पहले बिहार की एक छात्रा ने पूछा था- क्या अब बिहार की बारी है? बिहार की बारी के लिए यहां के संवेदनशील मतदाताओं को अपने वोट का प्रयोग समूची सूझबूझ से करना होगा, क्योंकि अगला अवसर आने में पांच साल और गुजर जाएंगे।
