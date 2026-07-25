प्रधान का इस्तीफा इतिश्री नहीं
सरकार और समाज के समन्वय के बिना सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होतीं। पर्चा लीक और नकल भी सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्नपत्र सार्वजनिक करने वाले और नकल के धंधेबाज भले ही कानून की नजर में मुजरिम हों, पर उन्हें खरीदता कौन है? वे कैसे मां-बाप हैं, जो अपने बच्चों को नकल के लिए प्रेरित करते हैं..
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से कॉकरोच लौट चले हैं। अपने सफल आंदोलन से उन्होंने भारतीय राजनीति के उन पुराने दिनाें की याद दिला दी है, जब छात्र सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि जोर-जुल्म के प्रमुख प्रतिरोधक तत्व हुआ करते थे। इन नौजवानों ने साबित कर दिखाया है कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐसा सैलाब हैं, जो बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है।
यह आंदोलन कई सवाल छोड़कर रुखसत हो रहा है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि नई उमर की नई फसल के लिए
सबसे जरूरी इस मुद्दे का स्थायी समाधान क्या है? जवाब आसान नहीं है। इस समस्या की कई अभेद्य परतें हैं।
अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको पांच दशक पीछे ले चलना चाहूंगा। वह 1975 की आती गर्मियां थीं। मैं मैनपुरी शहर के बीचोबीच स्थित एक इंटर कॉलेज में बोर्ड का पहला इम्तिहान, यानी हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। परीक्षा केंद्र के जिस कक्ष में मुझे बैठना था, उसके बाहर लगभग एक दर्जन लड़के कुछ ईंटों के छोटे-छोटे टुकड़े करने में जुटे थे। काम निपटते ही उन्होंने उन ‘ढेलों’ को अपनी जेब में भरा और पर्चा बंटने का इंतजार करने लगे। प्रश्नपत्र हाथ लगते ही उन लोगों ने उसे ढेलों में लपेटकर सामने स्थित दुकानों की ओर उछाल दिया।
कुछ देर में चारों ओर से वैसे ही ढेले कॉलेज के प्रांगण में बरसने लगे। उनमें लिपटे कागजों पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे गए थे। उत्तर प्रदेश में सामूहिक नकल ‘अभियान’ का यह अनुपम उदाहरण था। इसमें छात्र, शिक्षक, प्रशासन, अभिभावक और अराजक तत्व समभाव से शामिल थे। उन दिनों संचार के नए साधन नहीं थे। नतीजतन, नकल कराने वालों और नकलचियों को काफी जोड़-तोड़ करनी पड़ती थी। कुछ साल बाद फोटोस्टेट मशीनों के अवतरण ने इसे सुगम कर दिया। सिर्फ एक जगह पर्चा लीक होता और पूरे शहर में फैल जाता।
यहां से नकल के सांगठनिक स्वरूप की शुरुआत हुई।
बाद में विज्ञान की तरक्की ने इस व्यापार को बारहमासी फायदे का जरिया बना दिया। कैसे? फोटोस्टेट के बाद आई फैक्स मशीन। अब पर्चों को ढेलों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक भ्रष्ट अध्यापक, बोर्ड का पदाधिकारी अथवा इसी तरह का कोई अन्य शख्स एक ही पर्चे को पूरे प्रदेश में चंद मिनटों के अंदर ‘लीक’ कर देता। नकलचियों को भी जहां-तहां पसरे ‘सॉल्वरों’ की सहायता से झटपट उत्तर नसीब होने लगे। इस कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला मुख्यालयों से दूर कुकुरमुत्ते की तरह परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। इन कॉलेजों के संचालक जैसे-जैसे मालामाल होते गए, वैसे ही वैसे नकल माफिया की नींव गहरी होती गई।
इंटरनेट, सोशल मीडिया और मौजूदा संदेशवाही ‘एप्स’ ने इस माफिया को पंख दे दिए हैं। तमाम बोर्ड और विश्वविद्यालयों के अलावा कई आयोग आए दिन परीक्षाएं आयोजित करते हैं। नए संचार साधनों से उम्मीद की गई थी कि ये गोपनीयता और परीक्षा की मर्यादा को बढ़ाएंगे, लेकिन धंधेबाजों ने इन्हें जेब भरने का जरिया बना लिया है। यह सुविधा सिर्फ साधनवान लोगों के लिए है, विपन्नों के लिए नहीं, लिहाजा उबाल स्वाभाविक है। दिल्ली में चल रहा आंदोलन इसीलिए देश भर में फैलता जा रहा था।
नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के बाद प्रधानमंत्री आवास के समीप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों के धरने ने इसे अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया था।
क्या हमारी हुकूमत शुरुआती तौर पर इससे बेपरवाह रही?
यकीनन नहीं। नीट के दोबारा कराए गए इम्तिहान की ‘मार्किंग’ में भले ही गड़बड़ियों के कुछ आरोप लगे, लेकिन पर्चा लीक नहीं हुआ। इस आंदोलन और आक्रोश का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दोषियों को जल्द से जल्द कानून सम्मत सजा दिलाने के लिए ‘फास्ट ट्रैक’ अदालत के गठन का एलान किया। बाद में उन्होंने वीडियो जारी कर कानून बेहद सख्त करने का वायदा किया और अगले दिन मंत्रिमंडल ने उस पर मुहर लगा दी। अब सोमवार को उसे संसद में पेश किया जाएगा।
उधर, सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके थे। उन्हें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी दरकार नहीं रह गई थी, पर आंदोलनकारी और विपक्ष अड़ा रहा। नतीजतन, संसदीय कार्यवाही पूरे हफ्ते बाधित रही और जंतर-मंतर का माहौल गरमाया रहा।
शनिवार दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया, पर सवाल कायम है कि क्या मंत्रियों का इस्तीफा किसी दशकों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान है?
इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक बार फिर अतीत की गलियों में वापस ले चलना चाहूंगा। नवंबर, 1956 की बात है। तमिलनाडु के अरियालुर में भीषण रेल हादसा हुआ था। इससे क्षुब्ध होकर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले सितंबर, 1956 में ही आंध्र (अब तेलंगाना) के महबूबनगर में हुई रेल दुर्घटना के समय भी उन्होंने त्यागपत्र की पेशकश की थी, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नामंजूर कर दिया था। इस बार इस्तीफा मंजूर होने से लाल बहादुर शास्त्री नैतिकता के पर्याय के रूप में उभरे और बाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ विराजे, लेकिन दुर्घटनाएं रुकीं क्या?
आंकड़े गवाह हैं। सन् 1960 से 2019 के बीच 38,500 से अधिक रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और हजारों लोग मारे गए। इसी तरह, 1993 में परदेस से किराये पर लिए गए एक विमान की दुर्घटना के बाद तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री माधव राव सिंधिया ने और 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पद त्याग दिया था। क्या उसके पश्चात हवाई दुर्घटनाएं या दहशतगर्दों के धावे नहीं हुए? मतलब साफ है, मंत्रियों के आने-जाने से ज्यादा जरूरी है, व्यवस्था में सुधार। आंदोलनकारियों को सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी मांग को सर्वोच्च सत्तानायकों, सियासतदानों, देश की आला अदालत तक जोरदारी से पहुंचा दिया है। अब समय साझा रणनीति बनाने का है, क्योंकि कुछ लोगों को सजा हो जाने या कानून बदल जाने से अपराध नहीं रुकते। सन् 2012 में निर्भया कांड के बाद महिलाओं की आबरू संबंधी कानून सख्त किए गए थे। क्या बलात्कार रुक गए?
सरकार और समाज के समन्वय के बिना सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होतीं। पर्चा लीक और नकल भी सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्नपत्र सार्वजनिक करने वाले और नकल के धंधेबाज भले ही कानून की नजर में मुजरिम हों, पर उन्हें खरीदता कौन है? वे कैसे मां-बाप हैं, जो अपने बच्चों को नकल के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए पैसे खर्च करते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए हमेें अपने अंदर भी झांकना होगा।
इसमें कोई दोराय नहीं कि व्यंग्य से शुरू हुआ कॉकरोच आंदोलन सत्ता और समाज के सामने एक गहरी वक्रोक्ति छोड़कर विदा हो रहा है।
@shekharkahin
@shashishekhar.journalist
लेखक के बारे मेंShashi Shekhar
शशि शेखर
एडिटर-इन-चीफ, हिन्दुस्तान
दुनिया के लिए सच जरूरी है और सच के लिए जरूरी हैं प्रोफेशनल ट्रूथ टेलर। शशि शेखर प्रोफेशनल ट्रूथ टेलर हैं। चार दशकों से अधिक उनके पत्रकारिता जीवन का यही सार है। हिन्दुस्तान के एडिटर-इन-चीफ के रूप में वह भारत के सबसे प्रभावशाली संपादकों में गिने जाते हैं। प्लेटो की आइडियोलॉजी से मुतमइन शशि शेखर की कलम सत्ता से सवाल करती है, समाज को आईना दिखाती है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने समाचार देने तक सीमित रखने के पारंपरिक प्रैक्टिस को बदला और संदेशों के ऐसे नए मॉडल प्रस्तुत किए जिसने मीडिया की ड्यूटी का वितान जन-कल्याण तक फैलाया। डिजिटल मीडिया आने से पहले ही उन्होंने रियल टाइम रिपोर्टिंग, विजुअल प्रेजेंटेशन और पर्सनलाइजेशन का ऐसा प्रयोग किया कि पाठकों को लगता वह खबरें पढ़ नहीं रहे, देख रहे हैं, घटनाएं अभी-अभी घटी हैं, और यह खबर तो उनके लिए ही खासकर लिखी गई है।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) में पढ़ते हुए शशि शेखर ने 1980 में प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक ‘आज’ के साथ पत्रकारिता शुरू की। महज चार सालों में, 1984 में वह भारत के सबसे युवा रेसिडेंट एडिटर बने। उन्होंने हिन्दुस्तान के 21 संस्करणों के साथ-साथ कादम्बिनी, नंदन और LiveHindustan.com का कुशल नेतृत्व किया है। इससे पहले अमर उजाला में ग्रुप एडिटर और आज तक में एक्जिक्यूटिव प्रॉड्यूसर रहते हुए उसे शीर्ष पर पहुंचाया। हर पड़ाव पर उन्होंने संस्थाएं नहीं बनाईं, पत्रकारिता की नई परंपराएं गढ़ीं।
शशि शेखर की कलम भारत के उन तमाम कालखंडों के साथ-साथ चली है, जिसने इस देश की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। आपातकाल के बाद की उथल-पुथल और ऑपरेशन ब्लू स्टार की पीड़ा से लेकर, 1984 के सिख विरोधी दंगों की विभीषिका, 1991 में राजीव गांधी की हत्या से आए राजनीतिक भूकंप और 1999 के करगिल युद्ध की रणनीतिक अग्निपरीक्षा; इन घटनाओं को सूक्ष्म दृष्टि और संवेदनशीलता के साथ परखा और प्रस्तुत किया। नोटबंदी के अप्रत्याशित झटके पर उनका लेखन इस बात का प्रमाण रहा कि वह केवल घटनाएं नहीं देखते, भारत की नब्ज पहचानते हैं।
शशि शेखर लिखते नहीं, संवाद करते हैं। अपने पाठकों से, अपने समाज से, अपने देश से। उनका हर शब्द एक सेतु है जो सूचनाओं को समझ में, समझ को चेतना में और चेतना को सकारात्मक बदलाव में रूपांतरित करता है।
वह केवल पाठक नहीं बनाते, सोचने वाले नागरिक बनाते हैं। उनकी कलम ने इतिहास को केवल दर्ज नहीं किया, उसे महसूस किया, परखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो दिया है।
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