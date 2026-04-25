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उस अनाम महिला को सलाम

Apr 25, 2026 08:13 pm ISTShashi Shekhar लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई के उस घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दे दिया है। हमारे देश में आए दिन राजनीतिक रैलियों, जनसभाओं, धार्मिक आयोजनों, बारातों और अति- महत्वपूर्ण लोगों की आवाजाही के कारण जाम लगता है। लोग इसे ‘अनिवार्य स्वाभाविक संकट’ मान बैठे हैं…

उस अनाम महिला को सलाम

‘आम आदमी की ताकत को कम मत समझ बैठना’।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ और चिंतक डीन अल्फांज के इस विचार को शाहरुख खान ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थोड़े परिवर्तन के साथ इस्तेमाल कर खासा लोकप्रिय कर दिया था। फिल्म देखते समय मन में सवाल आया था कि आम आदमी की यह ताकत सिर्फ चुनावों, धार्मिक उत्सवों और वैवाहिक आयोजनों में क्यों दिखाई पड़ती है? वह प्रतिरोध में आवाज क्यों नहीं उठाता?

मेरी इस पुरानी उधेड़बुन को मुंबई की एक अनाम महिला ने दूर कर दिया।

बात पिछले बुधवार की है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन (संशोधन) अधिनियम’ बिल गिर जाने के विरोध में जनाक्रोश रैली का अयोजन किया था। पुलिस के पास इसकी पूर्व सूचना थी और मौके पर समुचित पुलिस बल मौजूद था। इसके बावजूद रैली में उमड़ी भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी संख्या में लोग रास्ते में फंस गए। अपने आक्रोश की आग में चुपचाप सुलग रहे लोगों को उस समय सुखद आश्चर्य हुआ, जब सिर पर कैप लगाए एक महिला अचानक प्रकट हुई। गुस्से से उबलते हुए वह सीधे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन से उलझ पड़ी। उसने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी जमकर लताड़ा कि आपके रहते भला ट्रैफिक जाम क्यों है?

बताते हैं कि वह काफी देर से उस ट्रैफिक जाम में फंसी थी और उसके बच्चे स्कूल से घर लौटने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसका गुस्सा जायज था और उसकी अभिव्यक्ति में आम जन की सहमति शामिल थी।

सोशल मीडिया पर उस महिला को ‘शाउटिंग वुमन’ या ‘वर्ली कम्यूटर’ के खिताब से नवाजा जा रहा है। बड़ी संख्या में नामचीन लोगों का समर्थन उसे हासिल हुआ है। देश के प्रमुख उद्योगपति और आरपीजी ग्रुप के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने लिखा- ‘इस एक महिला ने वह कह दिया, जो हम करोड़ों लोग महसूस करते हैं। राजनीतिक एजेंडे के लिए सड़कें रोकना बंद करें।’

महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में संयत प्रतिक्रिया दी। मंत्री गिरीश महाजन ने महिला के गुस्से को जायज मानते हुए बस इतना कहा कि उनकी भाषा ‘अनुचित’ थी। सरकार की इस परिपक्व प्रतिक्रिया का ही नतीजा था कि पुलिस प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ सड़क को अवरुद्ध करने और अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। बात यहीं तक रहती, तो मुझे खुुशी होती, पर शुक्रवार को मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में उस महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। शिकायतकर्ता भी एक महिला है।

क्या हम यह नेक उम्मीद पाल सकते हैं कि उस महिला को नाहक परेशान नहीं किया जाएगा?अतीत में हम सही आवाज उठाने वालों पर जोर-जुल्म होते देखते आए हैं।

इस घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दे दिया है। हमारे देश में आए दिन राजनीतिक रैलियों, जनसभाओं, धार्मिक आयोजनों, बारातों और अति-महत्वपूर्ण लोगों की आवाजाही के कारण जाम लगता है। लोग इसे ‘अनिवार्य स्वाभाविक संकट’ मान बैठे हैं। यह तौर-तरीका आम आदमी के स्वास्थ्य, कामकाज और पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है।

पहले स्वास्थ्य की बात। ट्रैफिक जाम अथवा उसके धीमा होने की स्थिति में यात्रियों के शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। यह एक ऐसा हार्मोन है, जिससे तनाव व थकान, दोनों बढ़ते हैं। यही वजह है कि देश में रोडरेज और बेपरवाह ड्राइविंग की घटनाएं पिछले पांच साल में लगभग दोगुना बढ़ गई हैं। सामान्य मारपीट तो आमतौर पर दर्ज नहीं होती, इसलिए उसके सटीक आंकड़े ढूंढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक शोध के अनुसार, सिर्फ पिछले दो वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अब आते हैं पर्यावरण की सेहत पर। आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली जैसे शहर में ‘वीआईपी मूवमेंट’ अथवा अन्य वजहों से लगने वाले जाम के कारण एक बार में लगभग 46 हजार लीटर तक ईंधन बरबाद हो जाता है। जाम में फंसे वाहन ‘आइडलिंग मोड’ यानी रुके होने पर भी चालू रहने वाले इंजन की वजह से हवा में 107 मीट्रिक टन तक हानिकारक गैस छोड़ सकते हैं। इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है।

रही बात इंसानी उत्पादकता की, तो शोध बताता है कि राष्ट्रीय राजधानी में सिर्फ आधा घंटे का जाम एक लाख मानव घंटे तक बर्बाद कर सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एंबुलेंस अटक गई और उसमें सवार मरीज की जान को लेने के देने पड़ गए। बताने की जरूरत नहीं है कि गंभीर रूप से घायल या बीमार मरीज के लिए शुरुआती पहला घंटा ‘गोल्डन ऑवर’ होता है। इस दौरान समुचित इलाज मिलने पर 30 फीसद लोग बच जाते हैं। इसे गंवाने पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जब जान पर बनी हो, तो जाम कैसा लगता है? एक बार किसी भुक्तभोगी से पूछ देखिए, दिल कांप जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता सम्हालते ही ‘नो वीआईपी कल्चर’ का आह्वान किया था। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में ट्रैफिक रोकने के दिशा-निर्देश भी जारी कर रखे हैं। इनके तहत सिर्फ राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा विशिष्ट विदेशी मेहमानों के लिए ही ट्रैफिक रोका या परिवर्तित किया जाएगा। क्या इसका अनुपालन हो रहा है? देश की आला अदालत की टिप्पणियां पढ़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। हमें नीति और निर्णय के बीच सामंजस्य बिठाना ही होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 सभी भारतीय नागरिकों को समान हैसियत प्रदान करता है। ‘वीआईपी मूवमेंट’ के दौरान होने वाली असुविधा को इस अधिकार का हनन माना जाता है। भला यह कैसे हो सकता है कि किसी की सुविधा दूसरे की सुरक्षा पर भारी पड़ जाए? प्रधानमंत्री खुद इसका ध्यान रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि उनका काफिला एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए रोका गया, लेकिन अब वक्त आ गया है, जब इस संबंध में स्पष्ट नीति और नियम बनाए जाएं।

हालांकि, सरकार के समक्ष चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होतीं। भारत में इस समय तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, मगर ज्यादातर सड़कें, फ्लाई ओवर या ओवरब्रिज लोकार्पण के साथ ही ट्रैफिक संबंधी समस्याओं से जूझने लगते हैं। इसकी वजह है, बड़ी संख्या में वाहनों का आगमन। आंकड़े बताते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जमा 2.5 करोड़ नए वाहन भारतीय सड़कों पर विचरने लगे। इनमें दोपहिया और चारपहिया, दोनों शामिल हैं। इसी तरह, वर्ष 2025 में 45.5 लाख नई कारें पंजीकृत हुईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में छह फीसदी अधिक थीं। अक्सर कहा जाता है कि इनसे जूझने के लिए हमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना होगा। उसकी भी कोशिशें जारी हैं, पर नई इबारतें लिखने में वक्त तो लगता है।

सवाल उठता है, ऐसे में करें क्या? पहला और फौरी जवाब तो यही है कि हम रैलियों, प्रदर्शनों, धार्मिक जलसों, बारातों आदि जाम लगाने वाले कारणों पर अंकुश लगाएं। हरेक के लिए घनी आबादी शहर से परे स्थान नियत किया जाए, जहां बड़े जनजमाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमारे राजनेताओं और खुद को अति-महत्वपूर्ण कहलाने वाले महापुरुषों को अपने आचार-व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा।

मुंबई की उस अनाम महिला को मेरा सलाम कि उसने समूचे देश के सामने एक बार फिर इस बेहद जरूरी बहस को ला खड़ा किया है।

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