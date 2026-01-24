इस संविधान को सहेजकर रखें

संक्षेप: आप सोच रहे होंगे, भाषा, आरक्षण, समान नागरिक संहिता आदि तो आज तक विवाद का विषय बने हुए हैं। अगर किसी देश के लोग लोकतांत्रिक भाव से ऐसे विवादों में बरसों-बरस उलझे रहने के बावजूद साथ चलने के हिमायती हों, तो इसमें हर्ज क्या? संविधान सभा के गठन से आज तक भारतवासियों ने…

हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? अगर आम हिन्दुस्तानियों से यह सवाल पूछा जाए, तो आपको राय बंटी हुई नजर आएगी। कुछ की नजर में यह सरकारी रस्म अदायगी है, तो बाकियों की दृष्टि में हमारी आन-बान-शान का प्रतीक! यह वैचारिक बंटवारा हमारी साझा ताकत है। हम एक-दूसरे से जूझते हुए भी साथ-साथ आगे बढ़ने की अनोखी कुव्वत रखते हैं।

गुजरे 76 साल इस अटक-भटककर आगे बढ़ती यात्रा की प्रेरक कहानी कहते हैं।

जो नहीं जानते, उन्हें जान लेना चाहिए। संविधान सभा में शामिल 299 महानुभावों में स्वतंत्र भारत के लिए अनिवार्य इस दस्तावेज के रूप-स्वरूप पर गंभीर मतभेद थे। मसलन, 11 अप्रैल, 1947 को बाबा साहेब आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस विधेयक में बिना वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष या स्त्री की संपत्ति के बंटवारे को कानूनी रूप देने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक की संपत्ति में विधवा और बेटे-बेटियों को बराबर का अधिकार देने का हिमायती था। इसमें विवाह प्रावधानों में ऐसे बदलाव की सिफारिश की गई थी, जिससे हिंदू औरतों को तलाक का अधिकार मिल जाता। इसका भारी विरोध हुआ। आंबेडकर और नेहरू ने अपने तर्कों से सदस्यों को कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। आखिरकार इस बिल को 1948 में ‘सलेक्ट कमिटी’ में भेज दिया गया।

विधायी संस्थाओं में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण को लेकर भी काफी तीखी बहस हुई। सरदार पटेल हर किस्म के आरक्षण के खिलाफ थे, तो वहीं आंबेडकर इस पर अडिग थे। इस संदर्भ में पंडित नेहरू ने 29 मई, 1949 को कहा था, ‘अनुसूचित जातियों के संबंध में रक्षण (आरक्षण) हटाना ठीक नहीं होगा। इस समस्या पर मैं इस दृष्टि से विचार नहीं करता कि अमुक संप्रदाय धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक है, इसलिए उसे रक्षण मिलना चाहिए, बल्कि इस दृष्टि से कि देश का अमुक संप्रदाय या वर्ग बहुत असहाय और पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसे रक्षण मिलना चाहिए और मदद मिलनी चाहिए।... मुझे इसकी खुशी है कि रक्षण की व्यवस्था केवल दस साल के लिए रखी जा रही है।’

आज जो लोग हर तथ्य को सांप्रदायिक नजरिये से आंकने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस तथ्य पर गौर फरमाना चाहिए। संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित तजम्मुल हुसैन ने विधायी संस्थाओं में धर्म और जाति-वर्ग के आधार पर आरक्षण का जोरदार विरोध करते हुए कहा था, ‘स्थानों का रक्षण, चाहे वह किसी भी रूप में और किसी भी संप्रदाय या वर्ग के लिए किया जाए, सिद्धांत की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। अपनी तो पक्की राय यह है कि स्थानों के रक्षण की व्यवस्था किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए और मुसलमान होने की हैसियत से कहता हूं कि मुसलमानों के लिए भी यह न होना चाहिए।’

साफ है, यह काम समुद्र मंथन से कम न था। संविधान सभा के समक्ष रजवाड़ों में बंटे देश, जातियों और धर्मों में विभक्त समाज, भौगोलिक विषमताओं के शिकार भूभाग, भाषायी विभाजनों और सदियों की दरिद्रता से उपजी विषमता से एक साथ जूझने की जिम्मेदारी थी।

यही वजह है कि लगभग हर महत्वपूर्ण विषय पर गहरे मतभेद उभरे। राष्ट्रभाषा का सवाल हो, केंद्र की शक्ति का प्रश्न हो या आरक्षण का मुद्दा, इन सभी पर तीखी बहस हुई। इसके बावजूद आम सहमति का एक विषय सबको जोड़े हुए था और वह था- हर नागरिक को वोट देने का अधिकार!

आप जानना चाहेंगे कि कौन क्या मानता था?

डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। उनका कहना था कि विभाजन के बाद देश की एकता बनाए रखने और गरीबी दूर करने के लिए केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। इसके विपरीत के संथानम और उनके साथियों का तर्क था कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन मिलने चाहिए। इसके अभाव में राज्य बोझ बन जाएंगे।

इसी तरह, गांधीवादी विचारधारा और यूरोपीय शैली के राज्य की अवधारणा वाद-विवाद का मुद्दा बनी हुई थी। कई सदस्यों का मानना था कि संविधान को ग्राम पंचायतों का खास ख्याल रखना चाहिए। डॉ आंबेडकर इसके सख्त खिलाफ थे। वह गांवों को ‘स्थानीयता का गढ़ और अज्ञानता का अड्डा’ मानते थे। वह व्यक्ति को इकाई मानते थे, गांव को नहीं। इसी तरह, सरदार पटेल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के पक्ष में थे, ताकि किसानों और जमींदारों की सुरक्षा हो। नेहरू और समाजवादी नेता इसे सीमित करना चाहते थे, ताकि सामाजिक और भूमि सुधार किए जा सकें।

इन सबसे ऊपर था, राष्ट्रभाषा का विवाद। दक्षिण भारत के सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ थे, वहीं आंध्र से संविधान सभा में पहुंचीं दुर्गाबाई देशमुख ने हिंदी के पक्ष में आवाज उठाई। उत्तर भारतीय सदस्य हिंदी के लिए अड़ गए थे।

इतने विरोधाभासों के बावजूद संविधान बनकर तैयार हुआ, इसके पीछे तीन मुख्य कारण थे : बहस और तर्क के कारण कोई भी प्रावधान बहुमत के आधार पर नहीं थोपा गया। मामूली से मामूली दिखने वाले एक शब्द तक पर घंटों चर्चा हुई। ‘कॉन्स्टीट्यूएंट असेंबली डिबेट्स’ के 12 खंड इस बात के प्रमाण हैं कि हर विरोध को सुना गया और तर्क का जवाब बेहतर तर्क से ढूंढ़ने की कोशिश की गई।

मसलन, पंचायती राज को मौलिक अधिकारों में नहीं, बल्कि ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों’ में जगह दी गई। इससे गांधीवादी विचार का सम्मान हुआ और प्रशासनिक ढांचा भी नहीं बिगड़ा। बरसों बाद, 1993 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने इसे कानून का मुखौटा पहनाया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में आंबेडकर ने बहुत धैर्य से काम लिया। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के बीच पुल का काम किया। वह हर तर्क का जवाब कानूनी और तार्किक ढंग से देते थे। हालांकि, सभा में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन पार्टी के भीतर भी अलग-अलग विचारधाराओं के लोग थे।

मसलन, धार्मिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग विभाजन के बावजूद संवेदनशील मुद्दा बनी हुई थी। मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने इसकी मांग जारी रखी, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इसे देश की एकता के लिए खतरा मानते थे। अंततः पृथक निर्वाचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अस्थायी तौर पर महज 10 वर्ष के लिए अपनाया गया, जो आज तक जारी है।

आप सोच रहे होंगे, भाषा, आरक्षण, समान नागरिक संहिता आदि तो आज तक विवाद का विषय बने हुए हैं। अगर किसी देश के लोग लोकतांत्रिक भाव से ऐसे विवादों में बरसों-बरस उलझे रहने के बावजूद साथ चलने के हिमायती हों, तो इसमें हर्ज क्या? संविधान सभा के गठन से आज तक भारतवासियों ने तमाम झटके खाने के बावजूद राष्ट्रीय एकता, सह-जीविता और लोकतंत्र को संजीवनी की तरह संजोए रखा। भारतीयों का यह भाव उन्हें सहोदर पाकिस्तान और सदियों तक हमारे अस्तित्व का अंग रहे बांग्लादेश से अलग करता है।

इसके लिए हमें उन पुरखों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक विभेदों की दरारों में से टिमटिमाती रोशनियों को जमा कर सांविधानिक प्रावधानों की अमर ज्योति हमारे हाथों में सौंपी। इस मशाल को जलाए रखना हर हिन्दुस्तानी का पुनीत दायित्व है।