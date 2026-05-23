आपदा में अवसर के दिन

हमें कौतुक की जगह दीर्घकालिक योजनाओं पर तत्काल युद्ध-गति से काम शुरू करना होगा। याद रखें। कोविड के समय भी ऐसी ही बहसें हुई थीं, लेकिन ‘हॉकी स्टिक रिकवरी’ के जोश में हम फिर से होश भुला बैठे। इस मौजूदा आपदा को अवसर में तभी तब्दील किया जा सकता है…

वर्ष 1576। राणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई हारकर मुट्ठी भर भरोसेमंदों के साथ जंगलों में भटक रहे थे। सिसौदियों के दुर्गों पर अब मुगल ध्वज लहरा रहे थे और समूचे राजपूताने का मनोबल चूर-चूर हो चुका था। निराशा के उस गहन गर्त में दो बरस बाद अचानक उम्मीद की किरणें फूटती नजर आईं।

राज्य के कोषाध्यक्ष भामाशाह के भाई ताराचंद ने रावतभाटा के घने जंगलों में गुम गांव चूलिया में राणा प्रताप से मुलाकात की। उन्होंने पीढ़ियों से संचित पारिवारिक धन राणा के चरणों में रख दिया। यह रकम इतनी अधिक थी कि इससे 25 हजार सैनिकों का 12 वर्षों तक भरण-पोषण किया जा सकता था। राणा लड़ाई हारे थे, मनोबल नहीं। इसी धन से उन्होंने दोबारा सेना खड़ी की और देखते-देखते लुटे हुए राज्य का अधिकतर हिस्सा फिर से हासिल कर लिया।

किसी परिकथा जैसी सम्मोहक इस कहानी में गहरा सबक छिपा है। सत्ता और समाज अगर मिलकर काम करें, तो असंभव से भी दो-दो हाथ किए जा सकते हैं।

यह सीख मौजूदा संदर्भ में और मौजूं हो गई है, क्योंकि हमारी धरती इस वक्त आपदाओं के दशक से गुजर रही है। पहले कोरोना, फिर रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-गाजा संघर्ष और अब पश्चिम एशिया की जंग ने उन स्थापित समीकरणों की धज्जियां बिखेर दी हैं, जिनके बूते समूची दुनिया को एक गांव में तब्दील करने का सपना बुना गया था।

हालात कैसे हैं, यह जानने के लिए सिर्फ ये चंद उदाहरण काफी हैं। लगभग तीन महीने तक थामकर रखे गए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। थोक महंगाई दर 8.30 फीसदी तक जा पहुंची है। सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई की दर कुछ भी हो, लेकिन दूध, फल-सब्जी और किराने के बिल बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा तमाम उद्योग-धंधे लागत बढ़ने और आमदनी घटने की शिकायत कर रहे हैं। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वालों के लिए यह खबर संत्रास लेकर आई है।

हकीकत बताने के लिए आपको फिरोजाबाद ले चलता हूं। यहां कांच की चूड़ियां बनाने की लगभग 200 इकाइयां हैं। इनमें तीन लाख के करीब मजदूर काम करते हैं। चूड़ी उद्योग का कुल कारोबार सालाना 17 हजार करोड़ रुपये के आसपास का है। खाड़ी की लड़ाई से उनका निर्यात ठप्प सा पड़ गया है और पीएनजी के कोटे में कमी से उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। इस दोतरफा मार की वजह से व्यापारियों ने 22 मई से उत्पादन बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन जिला प्रशासन के समझाने के बाद यह फैसला 30 मई तक टाल दिया गया है। समूचे देश में ऐसी हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं, जो या तो इस जूड़ी ताप का शिकार बन गई हैं या बनने जा रही हैं। हालात और बिगड़े, तो हम कोविड जैसे पलायन और क्रंदन देखने के लिए अभिशप्त हो सकते हैं।

यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है।

मोदी चाहते हैं कि साल भर तक भारतवासी विदेश यात्राओं और सोने की खरीद से दूर रहें। होर्मुज बाधित होने से देश में पेट्रो पदार्थों के साथ यूरिया की कमी की आशंका बलवती हो उठी है। कुछ यू-ट्यूबर प्रवाद फैला रहे हैं कि कम वर्षा और खाद का अभाव भुखमरी के हालात जन सकते हैं। तय मानिए, ऐसा नहीं होगा। कोविड काल से ही मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पेट भरने का अनाज मुहैया कराती आई है। इसे जारी रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोना न खरीदने की सलाह दी है, ताकि विदेशी मुद्रा बच सके। हम सोने के आयात को रोककर भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सरकारी आंकड़े गवाह हैं कि भारत में आम नागरिकों के पास लगभग 25 हजार टन सोना ‘यूं ही’ पड़ा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों की तिजोरियों में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और आभूषण मौजूद हैं। भामाशाह की कहानी से सबक लेकर हम इस सुसुप्त संपदा का सदुपयोग कर सकते हैं। वर्ष 1996 में देवेगौड़ा सरकार विशेष आयात लाइसेंस और 2015 में मोदी सरकार स्वर्ण मुद्रीकरण योजना लेकर आई थी। इन योजनाओं से खजाना जरूर भरा था, लेकिन तमाम आलोचनाएं भी हुई थीं। उस दौरान सामने आई कमियों को दूर कर, अन्य कोई योजना सीमित समय के लिए लागू की जा सकती है।

भारत के प्रमुख ज्वेलर्स संगठन, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह जन-भागीदारी से ‘बुलियन बैंक’ की स्थापना करे। इससे सोने के आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हमारी स्वर्ण संबंधी जरूरतों को भी झटका नहीं लगेगा।

पेट्रो पदार्थों का संकट और उससे जनित समस्याएं पहले भी आती रही हैं। इससे निपटने का अकेला उपाय यही है कि हम तेल पर से अपनी निर्भरता कम करें। इस बला से निपटने के लिए 1950 के दशक में ‘कोल गैसीफिकेशन’ का विचार उभरा था। कहा गया था कि हमारे पास तेल और गैस भले न हों, लेकिन कोयला प्रचुर मात्रा में है। इससे गैस बनाई जाए और उसका इस्तेमाल तेल के उपयोग को कम करने के लिए किया जाए। बाद के दशकों में बायोगैस और सौर ऊर्जा की भी चर्चा हुई। इस दिशा में कुछ काम अवश्य हुए, लेकिन भारतीयों की जरूरतों का आकार सुरसा के मुंह की तरह है। इसे पूरा करने के लिए अनथक प्रयासों की जरूरत है, लेकिन हम अर्द्धसत्य जी रहे हैं।

एक उदाहरण देता हूं। हमें अक्सर कहा जाता है कि ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी हालत दयनीय है। हिंदी पट्टी के शहरों से नगरीय बस सेवाएं दम तोड़ गई हैं। उनकी जगह प्रदूषण और जाम फैलाते तिपहिए अथवा ई-रिक्शा आ गए हैं। कुछ महानगरों में मेट्रो का अवतरण अवश्य हुआ है, लेकिन वे शहरों के फैलाव के हिसाब से नाकाफी हैं। पिछले दिनों हमारे एक वरिष्ठ संपादकीय सहयोगी को ऑफिस से घर जाते वक्त एक गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया। उन्हें गंभीर चोटें लगीं। बाइक का खतरनाक इस्तेमाल उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके आवास और 30 किलोमीटर दूर स्थित कार्यालय के बीच कोई परिवहन साधन 24 घंटे मौजूद नहीं है। यह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हाल है। मझोले शहरों से महानगर बनते शहरों के हालात तो और ज्यादा बुरे हैं।

ऐसे में, जब मैं महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं और नौकरशाहों को ‘पब्लिक ट्रांसपोर्ट’ में चलने का स्वांग रचते देखता हूं, तो हंसी आती है। हमें ऐसे कौतुक की जगह दीर्घकालिक योजनाओं पर तत्काल युद्ध-गति से काम शुरू करना होगा। याद रखें। कोविड के समय भी ऐसी ही बहसें हुई थीं, लेकिन ‘हॉकी स्टिक रिकवरी’ के जोश में हम फिर से होश भुला बैठे। इस मौजूदा आपदा को अवसर में तभी तब्दील किया जा सकता है, जब कार्य-सिद्धि तक हमारा होश और जोश, दोनों कायम रहे।