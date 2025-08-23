जीवन पर किसका कितना हक

इसमें कोई दो राय नहीं कि आवारा कुत्तों का उत्पात अब राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है। इसकी तत्काल रोकथाम जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की उस ताकतवर लॉबी को रोक पाएगा, जो हरदम इनके पक्ष में उठ खड़ी होती है?...

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की धरपकड़ से जुड़े मामले पर जो नया फैसला सुनाया, वह पशु-प्रेमियों व आवारा कुत्तों से आतंकित जन-समूह, दोनों की चिंताओं को संबोधित करता है। अदालत ने न तो इनके पकड़ने पर रोक लगाई और न ही बिना वैक्सीनेशन व नसबंदी के इनको छोड़ने का आदेश दिया। अब कोई सरेआम आवारा कुत्तों को भोजन नहीं दे सकेगा और प्रशासन को बड़ी संख्या में उनके लिए आश्रय बनाने होंगे।

अदालत ने अपने इस फैसले का दायरा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बढ़ाकर राष्ट्रीय कर दिया है।

इस महीने की 26 तारीख को अंतरराष्ट्रीय श्वान दिवस है। इस दिन को कुत्तों और इंसानों के बीच भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए समर्पित किया गया है। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा है। ऐसे में, यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय का यह दिशा-निर्देश क्या कुत्तों के आतंक पर प्रभावी रोक लगा सकेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने से पहले जरा हालात पर गौर फरमा देखिए।

वह गुजरे बुधवार का उजला सवेरा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने शासकीय आवास में जन-सुनवाई कर रही थीं। अचानक एक शख्स कागज दिखाता है, चीखते हुए कुछ कहता है और उन पर झपट पड़ता है। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी और मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं। अनहोनी टल जाती है।

पुलिस आक्रामक को हिरासत में ले लेती है। उसकी शिनाख्त राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी के तौर पर होती है। उसकी मां भानुबेन के अनुसार, राजेश पशु-प्रेमी है और वह आला अदालत के फैसले के अनुपालन में आवारा कुत्तों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से क्षुब्ध था। क्या इस वजह से कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर किसी मुख्यमंत्री पर हमला कर सकता है?

रेखा गुप्ता पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले नई दिल्ली के केएन काटजू मार्ग थाने में नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन लोगों ने नगर निगम की उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवारा कुत्तों की धरपकड़ में लगाई गई थीं। क्या पशुओं के साथ होने वाली हिंसा का विरोध करने वाले मनुष्यों के प्रति हिंसक हो सकते हैं?

हमारे देश में पशु-प्रेमियों का एक ऐसा वर्ग है, जो पूरी ताकत से ऐसे फैसलों और निर्णयों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करता है। ऐसा कहते वक्त मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कुत्ते सहित किसी भी पशु या पक्षी से कोई वैर नहीं है। खुद हमारे परिवार में 13 वर्ष तक एक जीव रहा था, जिसे हम प्यार से नीलू कहते थे। हमारे घर में उसका दर्जा भाई से कम नहीं था। यहां तक कि जब मेरा विवाह हुआ, तब मेरे ससुराल वालों ने उसके लिए मखमली कपड़ा भेजा था! वह इठलाता हुआ बारात में भी शामिल हुआ था। उसके गुजरने के बाद गुजरे 35 सालों में हमारे परिवार में नए सदस्यों की आमद हुई, लेकिन आज तक कोई उसे कुत्ता नहीं कहता।

वह हमारे लिए नीलू था, नीलू है।

हमारे बचपन में हर गली-मोहल्ले और गांव में ऐसे तमाम कुत्ते होते थे, जो अघोषित तौर पर उस इलाके की रखवाली करते थे। उन्हें समाज पालता-पोसता था। उनको इतना भोजन मिल जाता था कि वे आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करते थे। अब हालात बदल गए हैं। शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं और मोहल्ले सोसाइटियों में तब्दील हो गए हैं। कामकाज के सिलसिले में लोग अपना मूल स्थान छोड़कर बड़ी संख्या में देश या अपने प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बस रहे हैं। इसने सामूहिकता और साहचर्य की भावना को नए अर्थ प्रदान कर दिए हैं। इंसान और इलाकाई जानवरों के रिश्ते भी इससे प्रभावित हुए हैं। पुराने दिनों में हम यह कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि आवारा कुत्तों के झुंड किसी वयस्क व्यक्ति को इस तरह भंभोड़ लेंगे कि उसकी जान ही चली जाए। अब देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल सैकड़ों दर्दनाक वीडियो इसके गवाह हैं।

देश की राजधानी दिल्ली हो या कोई छोटा कस्बा, कुत्ते, बंदर, सांड़ या गाय कहीं भी, कभी भी लोगों की जान लेने को स्वतंत्र हैं। गाजियाबाद में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक ऋचा की त्रासदी इस मुद्दे की भयावहता को रेखांकित करती है। वह पिछले सोमवार की रात ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रही थीं। उनकी स्कूटी के सामने अचानक एक आवारा कुत्ता आ गया। ऋचा ने जोर से ब्रेक लगाए, जिससे स्कूटी फिसल गई और उन्हें सांघातिक चोटें आईं। उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। सड़कों पर फिर रहे जानवर जानलेवा बन गए हैं। राज्य सरकारों के पास उन्हें सम्हालने की कोई योजना नहीं है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कोरोना महामारी से ऐन पहले 2018 में ‘कुत्ता-काटे’ की घटनाएं करीब 76 लाख तक पहुंच गई थीं। कोविड कालीन लॉकडाउन के दौरान इस दर में भारी कमी आई और 2021 में यह 17 लाख तक सिमट आई थी, लेकिन उसके बाद तो जैसे बाढ़-सी आ गई। साल-दर-साल इसके आंकड़े वजनदार होते जा रहे हैं। पिछले साल कुत्तों के काटने के 37.17 लाख मामले दर्ज किए गए। यानी औसतन 10 हजार रोजाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार, भारत में हर वर्ष 18 से 20 हजार लोग रेबीज से दम तोड़ जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रव्यापी निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में सही डाटा तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आवारा कुत्तों का उत्पात अब राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है।

इसकी तत्काल रोकथाम जरूरी है।

अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की उस ताकतवर लॉबी को रोक पाएगा, जो हरदम इनके पक्ष में उठ खड़ी होती है? इस मामले में लोगों को सबसे बड़ा अचंभा तो तब हुआ, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस मुद्दे पर एक सुर में बोलते नजर आए। आप जानते हैं कि 1980 में संजय गांधी के दुखद अवसान के बाद गांधी परिवार में अप्रिय हालात पैदा हो गए थे। इंदिरा गांधी के जीते-जी संजय की पत्नी मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाकर उन्हें चुनौती दी थी। तब से अब तक उनके सुर कभी नहीं मिले थे। दशकों बाद किसी मुद्दे पर इंदिरा गांधी की तीसरी पीढ़ी को एक स्वर में बोलता देख चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है। मुझे ‘नेहरू-गांधी’ परिवार की दयालु प्रवृत्ति पर कोई संदेह नहीं, लेकिन उन लोगों का क्या करें, जो साल-दर-साल कुत्तों और आवारा पशुओं के कारण जीवन गंवा रहे हैं?

हमें भूलना नहीं चाहिए, यदि पशुओं को प्रकृति प्रदत्त जीवन जीने का हक है, तो इंसानों को भी उनके जीवनाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।