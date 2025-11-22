26/11 जो याद दिलाता है

संक्षेप: आतंकवाद से लड़ाई अंतहीन है। इससे निपटने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी आंखें खुली रखनी होंगी। दिल्ली धमाकों ने साबित कर दिया है कि रक्त पिपासु हमारी आस्तीनों में ही छिपे हुए हैं…

कुछ यादें स्थायी सिहरन के साथ दिलो-दिमाग में जज्ब हो जाती हैं। मुंबई, पहलगाम और पिछले दिनों हुए दिल्ली हमले को आप इस खौफनाक श्रेणी में रख सकते हैं। सिर्फ तीन दिन बाद जब हम मुंबई नरसंहार की 17वीं बरसी मनाने जा रहे हैं, तब यह सवाल उठना लाजिमी है कि हमने इस दौरान क्या सीखा और क्या सीखना अभी बाकी है?

पहले 26 नवंबर, 2008 की उस हत्यारी शाम की चर्चा। पहलगाम और दिल्ली हमारी स्मृतियों में अभी ताजा हैं, लेकिन मुंबई का हमला इनके मुकाबले बहुत ज्यादा विनाशकारी था। इस पर स्यापा तो बहुत हुआ, लेकिन कारगर चर्चा कभी नहीं हो सकी। क्या हुआ था उस रात? सबसे पहले प्राइम टाइम न्यूज में अचानक फ्लैश उभरा था, कोलाबा में गोलीबारी! लगा मुंबई में गैंगवार के दिन लौट आए हैं। ऐसा नहीं था। अगले कुछ मिनटों में अन्य जगहों पर खूंरेजी की खबरें देश का दिल दहलाने लगीं।

तब सोचा न था कि अगले 60 घंटे उत्तेजना, अफसोस और संवेदना से सराबोर होंगे। उस दौरान पाकिस्तान से आए दस प्रशिक्षित हत्यारों ने कुल जमा 165 देशी-विदेशी इंसानों के साथ खून की होली खेली थी। पंचतारा होटलों के साथ मुख्यतम रेलवे स्टेशन, यहूदियों के आवास, अस्पताल और प्रमुख सड़कों को निशाना बनाया गया था। इसी के साथ देश का सुरक्षा परिदृश्य सदा-सर्वदा के लिए बदल गया था।

इस हमले के शुरुआती घंटों में ही महाराष्ट्र पुलिस के आतंक निरोधी दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे के साथ चार अधिकारी आतंकवादियों की गोली के शिकार बन गए थे। उनका जज्बा हमारे आदर का पात्र है, पर उनसे ‘सिक्योरिटी प्रोटोकॉल’ के अनुपालन में भयंकर चूक हुई थी। वे सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर दहशतगर्दों से मोर्चा लेने निकल पड़े थे, इसीलिए जब उन पर गोलियां बरसने लगीं, तो उन्हें अपने हथियार उठाने तक का मौका नहीं मिला। यह मुंबई पुलिस पर जबरदस्त आघात था, क्योंकि उसकी आतंकरोधी क्षमता का नेतृत्व एक झटके में खत्म हो गया था। यही नहीं, समुचित प्रशिक्षण, सुरक्षा बलों की सामरिक तैनाती, त्वरित जवाबी कार्रवाई की क्षमता और आवश्यक हथियारों का अभाव हमें मुंह चिढ़ा रहा था।

देश की आर्थिक राजधानी के साथ इन मुट्ठी भर आतंकियों ने जैसे समूची भारतीय अस्मिता को बंधक बना लिया था।

इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। अजमल कसाब की गिरफ्तारी इसका उदाहरण है। कसाब एक अन्य आतंकी अबू इस्माइल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से छीनी हुई कार में गोरेगांव चौपाटी से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। सहायक उप-निरीक्षक तुकाराम ओंबले को कई गोलियां लगीं, लेकिन दम तोड़ने से पहले उन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। ओंबले ने अपने डंडे से कसाब के हाथ पर प्रहार किया, जिससे उसकी एके-47 गिर गई और उसे गिरफ्त में लिया जा सका। असॉल्ट राइफल के मुकाबले डंडा! अगर तुकाराम की बहादुरी गर्व की बात है, तो एक मामूली डंडे के जरिये दुर्दांत हत्यारों से जूझना शर्म का विषय।

दुर्भाग्य से उन मारक लम्हों में शर्म के अन्य कई कारण मौजूद थे।

उन दिनों ऐसी आतंकवादी कार्रवाई से जूझने में देश की इकलौती सक्षम एजेंसी थी- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी एनएसजी। सुदूर हरियाणा के मानेसर में उसका इकलौता केंद्र था। एनएसजी को भी समय पर सूचना नहीं दी गई थी। उस कार्रवाई में शामिल कर्नल संदीप सेन ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में बताया कि 26/11 की शाम मेरे वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया कि टीवी खोलो, लगता है कि मुंबई में गैंगवार चल रही है।

सेन ने जब टेलीविजन खोला, तो उन्हें स्क्रीन पर एके-47 के खोखे दिखाई पड़े। इससे अंदाज लगा कि यह दो गिरोहों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रशिक्षित दहशतगर्दों का हमला है। उस समय एनएसजी के दो सबसे आला अधिकारी शहर से बाहर थे। इसके बावजूद उपलब्ध अधिकारियों को यह समझते देर नहीं लगी कि देर-सवेर हमें बुलाया जाएगा। उन्होंने कूच की तैयारी शुरू कर दी। इन जोशीले लड़ाकों को उचित आदेश प्राप्त होने तक आधी रात बीत चुकी थी। हुक्म मिलते ही वे हवाई अड्डे पहुंचे और जहाज में सवार हो गए।

इसके तत्काल बाद हवाई जहाज को रनवे पर होना चाहिए था, लेकिन अभी लंबा इंतजार शेष था। एनएसजी के मुखिया नीचे टर्मिनल पर किसी खास मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह विशिष्ट अतिथि थे, तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल। पाटिल के आने तक जहाज वहीं खड़ा रहा और जब वे मुंबई पहुंचे, तब तक सवेरा हो चला था। इसका राजनीतिक गुणा-भाग कुछ भी हो, पर आतंकवादियों को हर गुजरते मिनट के साथ आसानी हो रही थी। विशाल मृतक संख्या इसका उदाहरण है।

यह तो खैर है कि इस हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सबक लिया। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के केंद्र देश के चारों कोनों में हैं। यही नहीं, प्रादेशिक पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को भी ऐसी स्थितियों से जूझने के लिए संसाधन मुहैया कराए गए हैं। अब हर सूबे के पास अपने आतंकरोधी दस्ते हैं, लेकिन पहलगाम और दिल्ली के हमलों ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में ला दिया। तय है, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिये जबरदस्त पिटाई के बावजूद, पाकिस्तान और हमें अस्थिर करने के इच्छुक उसके दोस्त बाज आने वाले नहीं हैं।

इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की स्थिति और सुरक्षा इंतजामात पर पुन: सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के अपने सहयोगियों के साथ सिर्फ एक दिन पहले 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए थे। याद करें, पुलवामा में करीब 35 किलोग्राम विध्वंसक का इस्तेमाल किया गया था। हरियाणा में जब्त गोला-बारूद इसका दस गुना था। वह कितना विनाशक हो सकता था? खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इसके जरिये 6 दिसंबर, यानी बाबरी ध्वंस के दिन देश के कई हिस्सों में एक साथ दहशत फैलाने की साजिश थी। सजग जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया।

इसी बौखलाहट में डॉक्टर उमर ने लाल किले के सामने अपनी कार में विस्फोट कर दिया, जिसमें 16 भारतीय मारे गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह भी सच है कि एक बड़ी आशंका तब तक टल चुकी थी।

हमारी सुरक्षा एजेंसियां यकीनन इससे भी सबक लेंगी, लेकिन दो चेतावनियां स्पष्ट हैं। पहली यह कि अलगाव और आतंक की महामारी सफेदपोशों में फैल रही है, जो ज्यादा खतरनाक है। यह पहला मौका है, जब इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सा के पवित्र व्यवसाय से जुड़े लोग हत्यारों की जमात में शामिल पाए गए। इसी के साथ गौरतलब है कि अब तक के सभी बड़े आतंकी हमलों में आक्रामक या तो परदेसी थे या सरहद पार से प्रशिक्षण लेकर आए थे। इस दुर्दांत वारदात में शामिल सभी लोग भारतीय थे।

दूसरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आतंकवाद से लड़ाई अंतहीन है। इससे निपटने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन समाज को भी आंखें खुली रखनी होंगी।

दिल्ली धमाकों ने साबित कर दिया है कि रक्त पिपासु हमारी आस्तीनों में ही छिपे हुए हैं। हमें न केवल उन्हें पहचानना होगा, बल्कि सामाजिक विमर्श को भी सकारात्मक दिशा देनी होगी।