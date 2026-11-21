तमाम देशों में पेयजल, बिजली, यातायात, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन-कल्याण की नीतियां कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई हैं। यहीं से दिक्कतों की शुरुआत होती है। साल-दर-साल बढ़ते खर्च के अनुपात में आम आदमी की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा…

आती 26 नवंबर को कांग्रेस देश भर में ‘संविधान रक्षा रैली’ करना चाहती है। ‘ग्रैंड ओल्ड पार्टी’ को लगता है कि इस वक्त संविधान खतरे में है और विरोध जताने के लिए इससे बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता। वजह? साल 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को स्वीकृति दी थी। विरोधाभास देखिए। कांग्रेस राज में तब के विपक्ष और आज के सत्तानशीनों को यही आशंका सताती थी। ऐसा क्यों है?

इस अविश्वास के बीज इतिहास के गर्भ में छिपे हैं। सन् 1950 में संविधान लागू होने से पूर्व ही तमाम मुद्दों पर गहरे मतभेद सतह पर तैर रहे थे। भारतीयों के लिए समान नागरिक संहिता, राष्ट्रभाषा, संघवाद में अत्यधिक मजबूत केंद्र की अवधारणा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के आकार-प्रकार पर तमाम तर्क-वितर्क थे। तब से आज तक इनमें से कोई न कोई मुद्दा सियासी माहौल गरमाए रहता है।

मसलन, उत्तराखंड और गोवा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित तमाम राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब देश के तमाम सूबे दो भागों में बंटे नजर आएंगे। एक तरफ, समान नागरिक संहिता वाले प्रदेश होंगे, तो दूसरी ओर पुराने मॉडलधारी सूबे। कल्पना करें, आज जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां कल को उनके विरोधी प्रचंड बहुमत से आ जाएं, तो क्या वे पुरानी स्थिति बहाल नहीं करना चाहेंगे?

यहां जानना जरूरी है कि महज भारत में संविधान और उसके प्रावधानों के प्रयोग पर बवाल नहीं है। संसार के तमाम देश इस जद्दोजहद की चपेट में हैं। इसने धरती के लोकतंत्रप्रेमियों को चिंता में डाल दिया है।

मैं आपको 19 नवंबर, 1863 की याद दिलाना चाहूंगा। उस दिन गेटिसबर्ग के अपने ऐतिहासिक व्याख्यान में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा गढ़ी थी- जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन! आज उसी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? उन्होंने वर्ष 2025 में 225 और 2026 में 67 कार्यकारी आदेश जारी किए। इन ‘एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स’ का प्रावधान इसलिए किया गया था, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति संकटकाल में बिना किसी दबाव के फैसले ले सकें। क्या पिछले 22 महीनों में अमेरिका के समक्ष 292 बार आपातकालीन हालात पैदा हुए?

संसार के सबसे समर्थ लोकतंत्र अमेरिका के बाद मौजूदा लोकतंत्र की जननी फ्रांस की ओर चलते हैं।

जुलाई, 1789 में लुई 16वें के विरासती निवास बैस्टिल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज भी फ्रांस के लोग इस दिन को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। महान परंपरा के बावजूद आज का फ्रांस असंतोष की अंदरूनी लपटों से घिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और गुरबत के मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। यह हाल तब है, जब फ्रांस की गिनती अमीर मुल्कों में होती है। वहां की प्रति-व्यक्ति आय लगभग 45.7 लाख रुपये सालाना है और उसे कल्याणकारी राज्य के मॉडल के तौर पर जाना जाता है।

यहां मैं अमेरिका और फ्रांस के लोकतंत्र की विशेषताओं का जिक्र करते समय रूस या पाकिस्तान जैसे तथाकथित लोकतंत्रों के साथ अफ्रीका के डगमगाते देशों को जान-बूझकर छोड़ रहा हूं। अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के धनी-मानी देशों में असंतोष की भड़कती आग की प्रमुखतम वजह है- लोकतंत्र में धनकुबेरों का बढ़ता दखल। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि वह अपने पारिवारिक कारोबारी हितों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय फैसले लेते हैं। वह खुद धनकुबेर हैं और उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है। इसी तरह, यूरोप और तमाम विकासशील देशों में भी कुछ औद्योगिक घरानों के हाथ में वे तमाम सुविधाएं कैद होती जा रही हैं, जिनको कभी जन-कल्याण का जरिया माना जाता था।

तमाम देशों में पेयजल, बिजली, यातायात, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन-कल्याण की नीतियां कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई हैं। व्यवसाय की कुंजी है- शुल्क के बदले सेवा और हर वर्ष बढ़ता मुनाफा। यहीं से दिक्कतों की शुरुआत होती है। साल-दर-साल बढ़ते खर्च के अनुपात में आम आदमी की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। लोग जिंदगी से बढ़ती जद्दोजहद से आजिज आ चुके हैं। नतीजतन, शांत समझे जाने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी प्रतिरोध की लपटें उठ रही हैं।

इस समूचे मुद्दे का सर्वाधिक दुखद पहलू है कि मौजूदा विश्वनेता राष्ट्रवाद के नाम पर धर्म, भाषा और भौगोलिक विभाजन की तमाम दीवारें खींच रहे हैं। लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से चुनी जाती हैं। इसी बहुमत को हासिल करने के लिए मतदाताओं की पारंपरिक खाइयों को चुनाव-दर-चुनाव चौड़ा किया जा रहा है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश इसका उदाहरण है। सन् 1971 में इसका उदय पाकिस्तान की रीति-नीति के विरुद्ध हुआ था, लेकिन अब वह उन्हीं बुराइयों का शिकार बन गया है। विभाजन के जरिये लंबे समय तक हुकूमत में बने रहने की प्रवृत्ति समूची दुनिया में जोर पकड़ रही है। ऐसे नेता हारकर भी हार नहीं मानते।

हम यहां एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दे सकते हैं। वह जब 2020 में पराजित हुए, तभी आशंका व्यक्त की गई थी कि ट्रंप सत्ताबदर हैं, पर ट्रंपवाद कायम है। क्या था ट्रंपवाद? अमेरिकी राष्ट्रवाद के नाम पर नस्लीय और धार्मिक समूहों को बढ़ावा देना। इनमें से कुछ तो इतने अराजकतावादी थे कि उन्होंने अपने पसंदीदा नेता की पराजय के बाद कुछ घंटों के लिए कैपिटल हिल पर ही कब्जा कर लिया था। उन्हीं लोगों के कंधों पर सवार ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा गद्दीनशीं हुए। दुष्परिणाम सामने हैं।

क्या ऐसे सत्तानायक अपने उन पुरखों का मजाक नहीं उड़ा रहे, जिन्होंने लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकीकरण की बुनियाद रखते हुए कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? लोकतंत्र के लिए हलाल हुए फ्रांसीसियों के रक्त से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे। इन्हीं के बूते दुनिया से राजतंत्र खत्म हुआ और सदियों से गुलाम मुल्कों को आजादी हासिल हुई। उस वक्त नव-स्वतंत्र देशों ने सत्ता-प्रणाली के लिए लोकतंत्र को चुना। यही समय की मांग थी।

इतिहास के साथ वर्तमान के संयोगों, दुर्योगों और प्रयोगों पर यह चर्चा चूंकि नवंबर में घटी ऐतिहासिक घटना से शुरू हुई थी, तो नवंबर के ही एक और उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 9 नवंबर, 1791 को नेपोलियन बोनापार्ट ने देश को ‘अराजकता से निकालने के लिए’ जब बतौर सम्राट सत्ता का दंड अपने हाथों में लिया था, उसे राज्यक्रांति को झटका माना गया था। हालांकि, फ्रांस उससे उबर गया और 1870 से वर्तमान वक्त तक वहां लोकतंत्र विभिन्न रूपों में विकसित होता रहा है।

आज जब उद्दाम महत्वाकांक्षा वाले सत्तानायकों और ‘ऑलीगार्क्स’ की जुगलबंदी जनाकांक्षाओं को झकझोर रही है, तब क्या हम मान लें कि ऐसे आघातों के बावजूद लोकतंत्र का कारवां बदस्तूर चलता रहेगा?