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त्योहार का शोर से कैसा सरोकार

Mar 21, 2026 08:39 pm ISTShashi Shekhar लाइव हिन्दुस्तान
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पुराने जमाने के लोग क्या ध्वनि से परहेज करते थे? जी नहीं, वे भी ढोल, मंजीरे, मृदंगों और शंखों का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत के तमाम शब्द ध्वनि विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे पवित्रतम शब्द ‘ऊँ’ को ही लें…

त्योहार का शोर से कैसा सरोकार

विक्रम संवत् 2083 की पहली सुबह कुछ जल्दी उठ गया। सूर्योदय हो चला था और उसकी लालिमा में न जाने कैसे मन के अंधेरे बंद कोनों में दबे पड़े कालीदास याद आ गए। उन्होंने ऋतुसंहारम् में बसंत के बारे में क्या खूब कहा है-

द्रुमा: सपुष्पा: सलिलं सपद्मं, स्त्रिय: सकामा: पवन: सुगन्धि:। सुखा: प्रदोषा दिवसाश्च रम्या:, सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते।

यानी, हे प्रिये! बसंत ऋतु में सब कुछ अत्यंत सुंदर हो गया है। वृक्ष फूलों से लद गए हैं, जल कमलों से भर गया है, वायु सुगंधित है, संध्या सुखद है और दिन बहुत रमणीय हैं।

उमंग और उल्लास के साथ जब योग और ध्यान के लिए सोसायटी के पार्क में पहुंचा, तो गुनगुनी धूप और शरीर सहलाती हवा के बावजूद ध्यान में मन न लग सका। वजह? पास के नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से कानफोड़ू आवाजें आ रही थीं। देवी की ‘जोत’ लेकर गुजर रहे भक्तगण हजारों वॉट के बूम बॉक्स के जरिये अपनी आस्था जग-जाहिर कर रहे थे।

वे जिस एक्सप्रेस-वे से गुजर रहे थे, उस पर सौ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाने की इजाजत है। ट्रैक्टरों और छकड़ानुमा वाहनों पर बूम बॉक्स ढोते ये लोग इस गति को बाधित कर रहे थे। इस राजमार्ग से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने वाले लोग भी गुजरते हैं। दिल्ली-एनसीआर को यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का अकेला जरिया यही सड़क है। इसके राहगीरों की गति बाधित करने का हक उन्हें किसने दिया?

मैं खुद कर्मकांडी हिंदू हूं। मेरे बाबा (पितामह) दंडी स्वामी हुआ करते थे। बचपन से साधु-संतों और पुरोहितों का घर पर आना-जाना था। पिता कवि थे, इसलिए धर्म और साहित्य की विशद चर्चाओं ने मेरे बालमन पर अमिट प्रभाव डाला। मन में विचार उठा कि इन ध्वनिबांकुरों से जाकर पूछूं कि ‘जोत’ का अर्थ भी जानते हैं आप? हमारे पूर्वजों ने जलते हुए दीपक मंदिरों तक ले जाने की परंपरा इसलिए डाली थी, ताकि ज्ञान का प्रकाश सिर्फ कुछ लोगों की चारदीवारियों तक सीमित न रह जाए और समाज का हर वर्ग उससे रोशनी ग्रहण कर सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय (प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो) जैसे आह्वान इसी की उपज थे। जो नहीं जानते, उन्हें बता दूं। वृहदारण्यकोपनिषद् के इस प्रसिद्ध श्लोक का समापन ऊँ शान्ति:, शान्ति:, शान्ति: के साथ होता है। ये नौजवान तो इसका ठीक उलटा कर रहे हैं। मन बेचैन हो उठा था। विक्रम संवत् की शुरुआत ऐसी होगी, सोचा न था।

इन्हीं परेशान लम्हों में ख्याल उभरा, अगर ये नौजवान बूम बॉक्स से दुर्गा सप्तशती और मां के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित श्लोकों को बजा रहे होते, तब भी खैर होती। वे तो हिंदी फिल्मों के फूहड़ गानों की तर्ज पर रची गई ‘स्तुतियां’ गुंजा रहे थे। ऐसे लोग यह भी नहीं जानते कि जिन तेज आवाजों पर वे थिरक रहे हैं, इससे खुद उनके सुनने, समझने और सोचने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम अन्य पर्यावरण संबंधी संस्थानों के शोध बताते हैं कि 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली किसी भी प्रकार की ध्वनि न केवल मनुष्य को स्थायी रूप से बहरा करने की क्षमता रखती है, बल्कि उसके रक्तचाप और एकाग्रता पर भी बुरा असर डालती है। ये लोग तो लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। कुछ तो साल-दर-साल जोत के साथ हैं। क्या हाल होता होगा उनका? क्यों न कोई संस्थान इस पर शोध कर, इन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करे!

इन भले मानुषों को तो पता भी नहीं होगा कि वे इस कानफोड़ू संगीत के जरिये पहले से प्रदूषण से जूझ रहे हमारे वायुमंडल को और नीचे की ओर धकेल रहे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण लें। यहां स्थिति पहले से चिंताजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों से उपजे आंकड़े भयावह हैं। इनके अनुसार, दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दिन में औसतन 60 से 75 और रात में 55 से 65 डेसिबल की ध्वनियां बनी रहती हैं। यह सुरक्षित मानकों से 25 यूनिट तक अधिक है। कश्मीरी गेट, आईटीओ, आनंद विहार और करोल बाग जैसे व्यस्त इलाकों में शोर अक्सर 80 डेसिबल से अधिक पाया जाता है।

कोई आश्चर्य नहीं कि देश पर हुकूमत करने वाले इस इलाके के लोगों में अनिद्रा, बेचैनी और रक्तचाप की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। एक शोध के अनुसार, इनमें आधे से अधिक ऐसी किसी न किसी व्याधि के शिकार हैं। जाने-अनजाने हम कहीं एक बीमार समाज की रचना तो नहीं कर रहे?

इस प्रश्न का कारण वाजिब है। नवरात्र और अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान ध्वनि प्रदूषण में 15 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। आपके दिमाग में सवाल उभर रहा होगा कि ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक का प्रावधान है भी या नहीं? भारतीय न्याय संहिता की धारा 270, 292 और 293 के तहत इसे उपद्रव फैलाने की श्रेणी में रखा जा सकता है। यही नहीं, बूम बॉक्स की जब्ती के साथ उन्हें बजाने वालों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। निश्चित सीमा से अधिक ध्वनि फैलाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना संभव है। वैसे 10 से 50 हजार रुपये का जुर्माना तो तेज पटाखा चलाने पर भी लागू होता है, लेकिन क्या आपने इन कानूनों को अमल में आते हुए देखा है?

पूरे देश की पुलिस ‘धार्मिक मामलों’ में दखल देने से बचती है।

यहां प्रश्न उठना लाजिमी है कि पुराने जमाने के लोग क्या ध्वनि से परहेज करते थे? जी नहीं, वे भी ढोल, मंजीरे, मृदंगों और शंखों का इस्तेमाल करते थे। संस्कृत के तमाम शब्द ध्वनि विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे पवित्रतम शब्द ‘ऊँ’ को ही लें। इसका सही उच्चारण तन-मन और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसके ठीक उलट आवश्यकता से अधिक आवाज फैलाने वाले यंत्र क्या सितम ढाते हैं, इसका विवरण मैं ऊपर दे चुका हूं।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं में यह प्रवृत्ति घर कर रही है, दूसरे समुदायों में भी ऐसे चलन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले बारावफात के मौके पर मैं पहलगाम में था। रात भर वहां की मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर जोर-जोर से मजहबी गाने और आख्यान पेश किए जा रहे थे। इस शोर और कश्मीर घाटी में सैलानियों के मन में सहसा आ जाने वाली आशंकाओं ने हमारी नींद छीन ली थी। ऐसा लगा था, बगल में बहती लिद्दर का शाश्वत बहाव भी सहमकर शांत हो गया है।

समय आ गया है, जब हमें धार्मिक प्रदर्शन और आक्रामकता का फर्क समझना होगा। हमारे पुरखों ने त्योहारों की संरचना तन-मन की बेहतरी के लिए की थी, बर्बादी के लिए नहीं।

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