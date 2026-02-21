एआई मजबूती का महायज्ञ

जो लोग इस महासम्मेलन को बेजा बता रहे हैं, वे जान लें। पिछले दिनों अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक शोध में भारत को एआई के मामले में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर आंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि…

क्या आप बता सकते हैं कि 18-24 अप्रैल, 1955 और 16-21 फरवरी, 2026 के बीच कोई तारतम्य है? ये तिथियां भारतीय इतिहास में हमेशा खास मुकाम रखेंगी।

पहले अतीत की बात। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वह पहली दहाई उपनिवेशवाद के खात्मे को समर्पित थी। एक-एक कर तमाम एफ्रो-एशियाई देश यूरोपीय आकाओं के चंगुल से मुक्त हो रहे थे। सदियों तक उनके संसाधनों को जमकर दुहा गया था, लिहाजा दुनिया की इस बड़ी आबादी पर भुखमरी और दरिद्रता की गहरी मार थी।

दुनिया उस समय दो खेमों में बंट गई थी- अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां अपने-अपने तरीके से नव-स्वतंत्र देशों को अपने पाले में करने की जुगत में थीं। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और सुकर्णो जैसे नेता चिंतित थे कि किसी एक शिविर में जाना नई मिली इस संप्रभुता से समझौता हो सकता है। नतीजतन, इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शामिल नेताओं ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का फैसला किया। वे मानते थे कि दोनों गुटों की अधीनता स्वीकार किए बिना भी उनके साथ सह-अस्तित्व कायम रखा जा सकता है।

उन दिनों संसार की अर्थव्यवस्थाओं में भारत 10वें नंबर पर था और हमारी प्रति-व्यक्ति आय 250 से 270 रुपये के बीच थी।

इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या लाभ हुआ? हम वाकई अपनी तटस्थता की रक्षा कर सके? इन प्रश्नों पर कई बार तीखी बहस हो चुकी है, लिहाजा वर्तमान की बात। आज भारत संसार की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और तीसरे स्थान पर पहुंचने को बेताब है। हमारी प्रति-व्यक्ति आय भी तीन हजार डॉलर को पार कर गई है। पिछले एक दशक में हमने तमाम क्षेत्रों में आशातीत बढ़ोतरी हासिल की है। यही वजह है कि हम अब तीसरी दुनिया रचने के नहीं, अपने दम पर अपनी बात रखने के आकांक्षी हैं।

अगर बांडुंग सम्मेलन भूखे पेटों का आत्मालाप था, तो नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी के बीच आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ तेजी से बढ़ते भारत की हुंकार है।

जो लोग इस महासम्मेलन को बेजा बता रहे हैं, वे जान लें। पिछले दिनों अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक शोध में भारत को एआई के मामले में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर आंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के कुल एआई विशेषज्ञों में से 16 फीसदी भारत में रहते हैं और जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स के मामले में हम संसार में दूसरे स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता सम्हालते ही जो सुधार किए, उनमें बेहद महत्वपूर्ण इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 89 फीसदी नए स्टार्टअप्स एआई का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, जून 2025 में लॉन्च हुआ ‘भारतजेन’ एआई संसार का पहला सरकार पोषित मल्टीमॉडल ‘लार्ज लैंग्वेज मॉडल’ है। भारत को आगे बढ़ना है, तो हमें देश की विभिन्न भाषाओं में एआई सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने ही होंगे। सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक लाख करोड़ रुपये का एक ऐसा कोष भी तैयार किया गया है, जो नवोन्मेषी शोध के इच्छुक नौजवानों को ब्याज-मुक्त धन उपलब्ध करा रहा है। ऐसी पहल पहले कभी नहीं हुई।

बताने की जरूरत नहीं कि एआई को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, जिसके जरिये सबल महादेश कमजोर मुल्कों पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इस मामले में अमेरिका की नीयत सामने आ चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ युद्ध के जरिये समूचे विश्व को अपने काबू में करना चाहा, वह दूसरे महायुद्ध के बाद स्थापित सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत था। एआई तेज दौड़ती ऐसी बस है, जिस पर अगर तत्काल सवारी नहीं की गई, तो आप बीच राह में अटक जाने को अभिशप्त होंगे।

भारत ने इस सम्मेलन के जरिये कई लक्ष्य एक साथ साधने का प्रयास किया है। सबसे पहला है- इस क्षेत्र के प्रति रुचिशील नौजवानों को यह भरोसा देना कि आपका देश आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का सामर्थ्य रखता है। मोदी सरकार को विश्वास है कि इस सम्मेलन के बल पर भारत एआई के लोकतंत्रीकरण, डीपफेक, साइबर सुरक्षा और नई उपजी चुनौतियों से जूझने के लिए नैतिक मानदंड स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मोदी का ‘मानव’ फॉर्मूला इसी से प्रेरित है।

सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस सहित करीब 20 देशों के शासनाध्यक्ष शामिल थे। यही नहीं, गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट, एन्थ्रोपिक, एक्सेन्चर, एडोब, मेटा के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ 600 से अधिक विषय विशेषज्ञों ने नई दिल्ली सम्मेलन में हिस्सा लिया। महाकाय कंपनियों के ये संचालक अब किसी राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता से कम हैसियत नहीं रखते। यह जमावड़ा भारत की एआई कूटनीति की दिशा में उठाया गया पहला सबल कदम है।

ऐसा नहीं है कि भारत के रास्ते में चुनौतियां नहीं हैं। हमें कंप्यूटिंग शक्ति (जीपीओ) और महंगे क्लाउडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल करने होंगे। यही नहीं, मंझोले और छोटे शहरों के साथ दूरदराज के गांवों में एआई संस्कृति को तेजी से विस्तार देना होगा। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि अगले साल के अंत तक हम पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ इनमें से कई लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस सम्मेलन के जरिये भारत को दो वर्ष में 200 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो यह हमारी छलांग की गति और शक्ति, दोनों बढ़ाने में मददगार होगा।

यहां मैं आपको अपने एक बेहतरीन अनुभव से रूबरू कराना चाहूंगा। इस महीने की शुरुआत में हम कुछ साथी जोधपुर गए थे। शाम को हमें शहर से 90 किलोमीटर दूर ओसियां में ढूहों के बीच डूबते सूरज का दीदार करने ले जाया गया। रास्ते में हमारी आंखें यह देखकर फटी रह गईं कि रेतीली धरती पर राई के साथ कुछ अन्य उपज हरिया रही थी।

इसे ‘ड्रिप हार्वेस्टिंग’ और एआई से उपजी जानकारियों के जरिये साकार किया गया है। वहां के किसान कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से एआई उपकरणों के जरिये आसानी से जान लेते हैं कि खेत के किस हिस्से को पानी की जरूरत है, कहां कीड़ा लग रहा है या कहां खाद की कमी है? उन्हें कीड़ों के हमले की चेतावनी भी पहले से मिल जाती है। एआई उपकरण उन्हें यह भी बता देते हैं कि किस फसल को बोने में उनका सर्वाधिक लाभ है और मुनाफा बढ़ाने के लिए उचित बाजार कहां है?

यह रेतीली धरती को शस्य श्मायला भूमि में बदलने की अनोखी दास्तान है। मुझे और मेरे साथियों को उन हरियाले खेतों में ढलती शाम में भी उम्मीदों की किरणें उपजती नजर आई थीं। हमें उन्हें नए क्षितिज देने होंगे।