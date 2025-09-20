यह कैसा विश्व शांति दिवस

सन् 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपेक्षा की थी कि कम से कम इस मौके पर एक दिन के लिए युद्ध थम जाएंगे, आतंकवादी वारदातें नहीं होंगी और अमन को लेकर आम राय बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। अतीत की गलियों में भटके बिना…

बरसों पहले वह अनंतनाग में यकायक मिल गया था। परिचय होते ही उसने अपनी दर्दनाक दास्तां बयां करनी शुरू कर दी कि सियासी कारणों से उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह कलेक्टर के यहां फरियाद लेकर पहुंचा, पर वह या कोई अन्य सरकारी अधिकारी उसे सुनने को तैयार न था।

बेबसी के उन लम्हों में अपने हाथ आसमान की ओर ऊपर उठाए और फफक पड़ा- दहशतगर्द फौज की वर्दी में और फौजी ‘दाढ़ियें’ बढ़ाकर जब चाहें, तब टपक पड़ते हैं। जो आता है, घर में घुसा चला आता है- या खुदा, यह अजाब हम पर कहां से आ टूटा!

आज अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है। इस मौके पर मैं समूची दुनिया में छाई अशांति और उससे उपजी वेदनाओं की चर्चा करना चाहता हूं।

सन् 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपेक्षा की थी कि कम से कम इस मौके पर एक दिन के लिए युद्ध थम जाएंगे, आतंकवादी वारदातें नहीं होंगी और अमन को लेकर आम राय बनेगी। ऐसा नहीं हुआ। अतीत की गलियों में भटके बिना सिर्फ रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल के गाजा अभियानों पर नजर डाल देखें। रूस-यूक्रेन युद्ध चौथे और इजरायल का गाजा अभियान तीसरे वर्ष की दहलीज पर हैं। यहां के हुक्मरानों ने संयुक्त राष्ट्र की सदिच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी जिद पूरी न होने तक वे रुकना भी नहीं चाहते। यह हाल उन देशों का है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। रूस के पास तो ‘वीटो’ का अधिकार भी है।

आतंकवादियों से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है, पर जब संयुक्त राष्ट्र के विधान से बंधे देश दहशतगर्दी फैलाने लगें, तब?

पहलगाम हमला इसका जीता-जागता उदाहरण है। भारत ने इसके प्रतिकार में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिये आतंक के तमाम अड्डों को तबाह कर दिया। भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक ने इसके तत्काल बाद पाकिस्तान स्थित अपने समकक्ष को फोन पर कहा कि हमारा अभियान पूरा हुआ। इस मुद्दे को अब यहीं विराम दिया जा सकता है, मगर पाकिस्तान ने जवाबी हमला बोल दिया। तीन दिन की इस मुठभेड़ के दौरान पूरी दुनिया सकते में थी कि दो परमाणु शक्ति संपन्न मुल्कों की यह मुठभेड़ अगर परमाणविक जंग में तब्दील हो गई, तो क्या होगा?

संघर्ष-विराम ने लोगों को राहत तो दी, पर सवाल कायम है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आया तो?

यह सवाल फिजां में फड़फड़ा ही रहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया आपस में भिड़ पड़े। एक मठ के स्वामित्व को लेकर जिस तरह भारी तोपों और अत्याधुनिक बमवर्षकों का इस्तेमाल किया गया, वह चौंकाता है। धरती के इस भू-भाग पर कूटनीतिक व व्यावसायिक प्रभुत्व के लिए अमेरिका और चीन, दोनों प्रयत्नशील हैं। कहीं यह इन महाशक्तियों के बोए अंगारे तो नहीं थे? हकीकत जो हो, पर क्या हम तीन साल पहले तक भारत-पाकिस्तान और इन दोनों पड़ोसियों की भिड़ंत की कल्पना कर सकते थे?

साफ है, धरती के वायुमंडल में बारूद घुल चुकी है। चीन-अमेरिका के बीच पनप रहा शीतयुद्ध इसे और जहरीला बनाने पर तुला है।

इस महाबला की शुरुआत हुई थी, 24 फरवरी 2022 को, जब रूस के दस्तों ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस जंग से अब तक एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन खूंरेजी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों और महिलाओं से सरेआम बेअदबी, हत्या, लूट और इंसानों की तिजारत के जिन्न अतीत की कब्रगाहों से बाहर आकर यूक्रेन की खूबसूरत धरती को क्षत-विक्षत कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने भी जवाबी हमलों में रूस को खासी क्षति पहुंचाई है। कीव के प्रभावकारी प्रतिकार ने मॉस्को की सामरिक अभेद्यता की कलई खोल दी है, पर इससे आम आदमी का लुटा अमन-चैन वापस तो नहीं मिल जाता।

गाजा पट्टी का हाल इससे भी बुरा है। इजरायली दस्ते यहां के बीस लाख लोगों को दर-बदर करने पर आमादा हैं। यहां के लोग कहां जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ के ये नारेबाज पहले भी थोथे साबित हो चुके हैं। रही बात अमीर अरब देशों की, तो उन्होंने तब गुर्राना शुरू किया, जब इजरायली जेट विमानों ने कतर पर बमबारी कर दी। कतर कोई ऐसा-वैसा मुल्क नहीं। इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा यहीं है। तेल अवीव का कहना था कि ऐसा उसने हमास की कमर तोड़ने के लिए किया। इसी बिना पर वह गाजा में पिछले 23 महीनों से कहर ढा रहा है। सवाल उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से पूछे बिना इस कारनामे को अंजाम दिया?

यही सवाल अरबी शेखों को मथ रहा है, लिहाजा बरसों बाद वे एकजुटता की कसमें खा रहे हैं। भारत-पाक झड़प के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया था। उस वक्त तुर्किये का जंगी जहाज और नौसैनिक कराची में मौजूद थे। इससे पहले वह पाक को घातक ड्रोन मुहैया करा चुका था। और तो और, अजरबैजान ने भी मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे डाले। पिछले हफ्ते चर्चा में आई सऊदी अरब और पाकिस्तान की सामरिक संधि भी चौंकाती है। साफ है, परमाणु शक्ति से इठलाता पाक मुस्लिम देशों का सर्वराकार बनने की जुगत में है और उसे समर्थन भी हासिल हो रहा है।

यह नई लामबंदी और अमेरिका का रुख-रवैया अच्छे संकेत नहीं देते। वजह? सोवियत संघ के विघटन के बाद मजबूत हुए अमेरिकी पूंजीवाद के युग में, यानी 1991 से कोविड-2019 के आगमन तक लगभग एक अरब लोग दरिद्रता के मकड़जाल से बाहर आ चुके थे। इसी दौरान, चीन व भारत का आर्थिक अभ्युदय हुआ और आसियान जैसे संगठन उभरे। सब ठीक चल रहा था कि कोरोना आ गया। इस महामारी ने वसुधैव कुटुंबकम् की इस पनपती धारा को अवरुद्ध कर दिया।

कोरोना काल में ही तमाम समाजशास्त्रियों ने आशंका जताई थी कि खुदगर्जी की यह प्रवृत्ति अभी और पनपेगी। वे गलत नहीं थे। संयोग से उस वक्त भी ट्रंप ओवल ऑफिस पर काबिज थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में लौटते ही जिस तरह ‘टैरिफ टेरर’ फैलाया है, उससे इस अलगाव और नई गोलबंदियों को बढ़ावा मिल रहा है। यूरोप, मुस्लिम देश, कम्युनिस्ट ब्लॉक, आसियान, अफ्रीकी पहचान की पहल आदि-इत्यादि। यह दुनिया कितने हिस्सों में बंटेगी? इसके क्या नुकसान होंगे?

कोई आश्चर्य नहीं। बाहरी ताकतों से युद्ध के अलावा तमाम देश इसीलिए अंदरूनी असंतोष की आग में झुलस रहे हैं। पड़ोसी नेपाल में जो हुआ, वह डराता है। इससे पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इस आग में झुलस चुके हैं। कोरोना ने सिर्फ इंसानी जिस्मों नहीं, समाजों को भी विभक्त किया है। पिछले तीन महीनों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य हिस्सों में जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, वे पश्चिम की तथाकथित उदार सेक्युलर परंपरा के बरखिलाफ हैं। मौजूदा राजनीति, राजनेता और समूचा सिस्टम इसके शिकार हैं।

तय है, हम एक अजाने और अनुदार वक्त की ओर बढ़ रहे हैं। यह विश्व-शांति के लिए शुभ संकेत नहीं है। 1930 के दशक में इससे मिलते-जुलते समीकरण उभरे थे, जिसका अंजाम दूसरा विश्व-युद्ध था। यह दुनिया अतीत के अपराधों से कोई सबक क्यों नहीं लेती?