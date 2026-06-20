दल-बदल का यह दौर पुराना है

यह हमारी राजनीति का कुसूर है या सत्ता का चरित्र कि वह अच्छे भलों को भी भटका देती है? इससे निपटने का अकेला तरीका है कि हमारे मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक प्रलोभनों से परे रहकर वोट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जब तक हम खुद ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमें शिकायत करने का हक भी नहीं है…

पिछला सप्ताहांत उद्धव ठाकरे के लिए तकलीफदेह साबित हुआ। उनकी पार्टी के नौ में से छह सांसदों ने अलग रहगुजर अपनाने का निर्णय कर लिया। चर्चा है कि अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका पुरजोर खंडन किया है, लेकिन ‘टूट’ से दो दिन पहले तक उद्धव ठाकरे भी तो ऐसा ही कह रहे थे।

हो सकता है, अखिलेश यादव अपनी पार्टी बचा ले जाएं, लेकिन यह सवाल कायम रहेगा कि गई अप्रैल में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बिखराव से शुरू हुआ यह सिलसिला कहां रुकेगा? क्या यह किसी बड़ी कार्ययोजना का हिस्सा है?

सियासी पंडितों का मानना है कि केंद्र सरकार तत्काल से पेश्तर परिसीमन और एक देश, एक चुनाव बिल संसद से पारित कराना चाहती है। यह टूट-फूट उसी रणनीति का हिस्सा है। हो सकता है, यहां आपके मन में प्रश्न उठे कि अगर ऐसा भाजपा की प्रेरणा से हो रहा है, तो वह इन बगावतियों को अपने दल में जगह क्यों नहीं दे रही? असम व बंगाल विजय के बाद पार्टी को शायद ऐसा लगने लगा है कि अगर और आगे बढ़ना है, तो अपनी वैचारिक शुद्धता को कायम रखना होगा। मोदी का मजबूत नेतृत्व, कसा संगठन और राष्ट्रवादी सोच अब तक भाजपा के लिए वोट कमाऊ साबित हुए हैं।

यहां आप पूछ सकते हैं कि फिर आम आदमी पार्टी से टूटे सांसदों को भाजपा में जगह क्यों दी गई? बड़ी संख्या में दूसरे दलों से टूटकर आए सांसदों को अगर अगले चुनाव में पार्टी का टिकट दिया जाएगा, तो पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की हकमारी संभव है। इसके अलावा भगवा दल पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वह ऐसी ‘वाशिंग मशीन’ है, जिसमें समाकर विपक्षियों के कारनामे धुल जाते हैं।

इस तरीके से काम भी निकल जाएगा और अंदरूनी असंतोष के साथ अन्य आरोपों से भी बचा जा सकेगा। इसी को कहते हैं- आम के आम, गुठलियों के दाम।

अगर आप राज्यसभा चुनावों में हुई क्रॉस वोटिंग और पार्टियों में आए दिन हो रही इस टूट से हैरान हैं, तो कृपया संयम धारण कीजिए। भारतीय राजनीति में 1960 के दशक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब परंपरा बन चुका है।

अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको 1967 में वापस ले जाना चाहता हूं। नवगठित हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, पर पार्टी एकजुट नहीं रह सकी थी। उस दौरान हसनपुर के विधायक गया लाल ने महज 15 दिनों के भीतर तीन बार पाला बदल सबको सकते में डाल दिया था। अंततः वह जब कांग्रेस छोड़कर संयुक्त विधायक दल में लौटे, तो राव बीरेंद्र सिंह ने उन्हें पत्रकारों के समक्ष पेश करते हुए चुटकी ली- गया राम, अब आया राम हैं।

उसी दिन से भारतीय राजनीति में ‘आया राम-गया राम’ का मुहावरा उभरा। ऐसा मुहावरा, जो चलन बनने जा रहा था।

आंकड़े गवाह हैं कि साल 1967-71 के बीच महज पांच सालों में लोकसभा और विभिन्न विधानमंडलों के सदस्यों ने 1,900 से अधिक बार दल-बदल किया। इसके चलते 32 प्रांतीय सरकारें धराशायी हुईं और बदले में 212 माननीयों को मंत्री पद से नवाजा गया। देश की आजादी तब तक अपनी रजत जयंती तक नहीं पहुंची थी, पर शैशवावस्था से गुजर रहा भारतीय लोकतंत्र वंचनाओं के दुर्ग में कैद होता जा रहा था।

सन् 1967 तक दिल्ली के साथ-साथ प्रायः सभी प्रादेशिक राजधानियों में कांग्रेस का परचम लहराता था। उस साल नौ राज्यों में उसका बोरिया-बिस्तर बंध गया। इंदिरा गांधी उस समय दिल्ली के सत्ता-सदन में नई थीं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी जैसे तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी और सरकार के अंदरूनी मंचों पर उनकी मुखालफत करते थे और उनकी तुलना हरदम उनके यशस्वी पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती थी।

किसी उभरते राजनेता के लिए यह खतरनाक था।

इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने साम, दाम, दंड, भेद से सरकारें गिराने और कठपुतली मुख्यमंत्री बैठाने का चलन शुरू किया। यदि दल-बदल कारगर साबित होता न दिखता, तो राज्यपालों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी जाती। अखबार इसके विरोध में अग्रलेख लिख रहे थे, लेकिन जनभावनाओं को अनदेखा करने की आदत सत्ता-सदनों में अपना स्थायी आवास बनाती जा रही थी।

इस निरंकुश रवैये का बेशर्म प्रदर्शन आपातकाल में दिखाई दिया। नतीजतन, वह अगला चुनाव हार गईं।

वह कुछ दिनों के लिए भले ही विदा हो गई हों, पर उनका रोपा पौधा बरगद बन चला था। सन् 1977 में सत्ता सम्हालने के तुरंत बाद मोरारजी देसाई ने नौ राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। देसाई और उनके गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का तर्क था कि आम चुनाव में कांग्रेस की हार से साबित हो गया है कि इस दल पर से मतदाताओं का विश्वास डिग गया है। ऐसी स्थिति में इन प्रांतीय सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई ‘नैतिक आधार’ नहीं है। अगर एक क्षण को उनकी इस कारवाई को नैतिकता की उपज मान भी लिया जाए, तो उन्होंने 15 प्रदेशों के राज्यपालों को हटने के लिए क्यों विवश किया?

मोरारजी देसाई की मनमानी जनभावना के निरादर का एक और सार्वजनिक प्रकटीकरण थी।

राजनीति की इस पतन-परंपरा का अगला मुकाम 1991 में आया। राजीव गांधी की हत्या से उपजे शून्य का लाभ उठाकर राजनीतिक वार्धक्य की ओर बढ़ चले पीवी नरसिंह राव नई दिल्ली के तख्त पर जा विराजे थे। उनके पास बहुमत नहीं था और जोड़-तोड़ एक अकेला चारा था। बुढ़ापे में हासिल हुआ सत्ता-सुख भला कौन छोड़ना चाहेगा? यही वजह है कि वह हर हद से गुजर गए। 26 जुलाई, 1993 को जब उनकी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया, तो उन्हें सरकार बचाने के लिए 15 मतों की जरूरत थी। जब वोटिंग हुई, तो वह खासे अंतर से जीते, कैसे?

कहा गया कि बिहार के कुछ सांसदों को 3.5 करोड़ रुपये की नकदी से ठसाठस सूटकेस सौंपे गए हैं। बाद में सीबीआई ने पाया कि अविश्वास प्रस्ताव के अगले दिन कुछ माननीयों के बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकदी जमा हुई थी। आगे चलकर इन सभी सांसदों और नरसिंह राव को अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में राव और उनके करीबी बूटा सिंह को नई दिल्ली की एक निचली अदालत ने तीन बरस की सजा सुनाई, लेकिन वे उच्च न्यायालय से बरी हो गए। राव पर लखुभाई पाठक नामक एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री आवास में एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया था।

इससे पूर्व कोई प्रधानमंत्री ऐसे आपराधिक आरोपों में रुसवा नहीं हुआ था।

तब से अब तक हमारी राजनीति और राजनेताओं ने गिरावट के तमाम आयाम प्रस्तुत किए हैं। यह हमारी राजनीति का कुसूर है या सत्ता का चरित्र कि वह अच्छे भलों को भी भटका देती है? इससे निपटने का अकेला तरीका है कि हमारे मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक प्रलोभनों से परे रहकर वोट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा।

जब तक हम खुद ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमें शिकायत करने का हक भी नहीं है।

@shekharkahin