हवा में पसरे जहर से जूझना होगा

यह ठीक है कि भारत और चीन की सत्ता प्रणालियों में खासा फर्क है, लेकिन इसे कुछ न करने की वजह के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमने प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल कुछ बड़े कदम न उठाए, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गंवाने पर विवश होना पड़ेगा…
बरसों पहले दक्षिण अफ्रीका के ‘काला पानी’ रॉबिन आइलैंड में नेल्सन मंडेला की कोठरी देखी थी। 7X9 के उस पिंजरेनुमा कमरे में छह फुटे मंडेला ने अपनी जवानी के 18 साल काटे थे। मटमैले अंधियारे की मारी इस निस्तेज कोठरी में वह प्रतिदिन कसरत के जरिये तन-मन को दुरुस्त रखने का प्रयास करते। अलग-अलग कारागारों में मंडेला कुल जमा 27 साल कैद रहे।
इस बड़े अंतराल में दुनिया ने न जाने कितनी करवटें लीं, पर मंडेला इस आरोपित अकेलेपन में भी अपनी अलख को जस की तस जिलाए रखने में कामयाब रहे। आजकल वह बहुत याद आने लगे हैं। इसकी वजह उनका त्याग, संघर्ष और सिद्धांतों के प्रति समर्पण नहीं, बल्कि वह कोठरी है, जहां मंडेला सजा काटने के साथ खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने की तपस्या कर रहे थे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा ने आजकल मुझ जैसे हजारों लोगों को घर में ही टहलने या कसरत करने के लिए मजबूर कर दिया है।
पिछले रविवार को तो गजब ही हो गया।
सुबह कुछ देर से उठा और बालकनी से बाहर झांका, तो सन्न रह गया। नोएडा के मेरे 17वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट से नीचे धरती नहीं दिख रही थी। हमारी सरजमीं और हमारे बीच गहरा मोटा, मटमैला कुहासा पसरा हुआ था। आसमान से बादल नीचे उतरते हैं, परंतु यह धुंधलका तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अजीब-सी दहशत ने मुझे घेर लिया था, पर मैं अकेला नहीं था। मुझ जैसे लाखों लोग जानते थे कि यह एक बुरे हफ्ते का बहुत बुरा अवसान मात्र है। आगे भी हाल बेहाल रहने वाला है।
कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों सिर्फ विषैली वायु के चर्चे हैं। बूढ़े सांस नहीं ले पा रहे, नौजवानों का दम घुट रहा है, गर्भवती युवतियां बाहर निकलने से कतरा रही हैं और नवजात शिशु बेचैन हैं। हर नागरिक अपने घर में ‘एयर प्यूरीफायर’ तो लगवा नहीं सकता और जो लगवा चुके हैं, वे भी खुद को कितनी देर बंद खिड़कियों और दरवाजों के पीछे रख लेंगे? मंडेला को रंगभेदी उपनिवेशवादी सरकार ने जेल में डाला था, पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह दंश भोगने को अभिशप्त हैं।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
अब तक हमारे देश में पर्यावरण को लेकर चिंता तो जाहिर की जाती रही, लेकिन उपाय ‘ऊंट के मुंह में जीरे’ के बराबर ही किए गए। मसलन, 1999 में दिल्ली में सीएनजी बसें चलनी शुरू हुईं, कुछ प्रदूषण घटा और तालियां बजने लगीं। हालांकि, हमारे नीति-नियंता जानते थे कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। दर-हकीकत आज भी लाखों लोग खाना बनाने और अपनी देह को गरम रखने के लिए लकड़ी या कोयले का प्रयोग करते हैं। छोटे उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। विदेशी वाहन निर्माता पश्चिमी देशों और भारत जैसे मुल्कों के बीच कार्बन उत्सर्जन संबंधी नियमों का द्वैत बनाए हुए हैं। जो किसान कल पराली जलाते थे, उन्हें आज तक पराली प्रबंधन के लिए संपूर्ण विकल्प मुहैया नहीं कराए गए। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं, उनकी जगह कई गुना पौधे लगाए जाने का प्रावधान है। वे समूचा आकार ले सकें, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।
क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी संसद और विधानमंडल जरूरत के मुताबिक संवेदनशील हैं? व्यर्थ के मुद्दों पर शब्दबाण दागते सियासी बिरादरों को आपने पर्यावरण के मुद्दे पर कभी बहिर्गमन करते देखा है? अकारण नहीं है कि हमारे राजनेता अब हूटिंग के शिकार होने लगे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री से हर परिचर्चा में यही सवाल पूछा जाता है। अरविंद केजरीवाल से भी लगातार यह प्रश्न किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पर लगातार 10 साल राज किया, रेखा गुप्ता तो अभी आई हैं।
मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जानलेवा हवा-पानी के लिए सभी दल बराबर के जिम्मेदार हैं।
मैं यहां चीन का उदाहरण देना चाहूंगा। उसने वायु प्रदूषण पर कैसे काबू पाया, इस बारे में जान-बूझकर कम चर्चा की जाती है। यहां मैं अपनी आंखों देखी बताना चाहूंगा। सन् 2008 में मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बीजिंग गया था। एक साल पहले ही विश्व बैंक ने इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में एक घोषित करते हुए अनुमान लगाया था कि इस महानगर में हर साल चार लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। हम जब वहां पहुंचे, तब हर ओर ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर थीं। स्टेडियम बन रहे थे, रहने के ठिकाने संवारे जा रहे थे और इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जा रहा था। नतीजतन, हर तरफ धूल ही धूल थी।
पश्चिमी मीडिया आशंका जता रहा था कि ओलंपिक प्रतिभागियों और दर्शकों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वे गलत न थे। ओलंपिक के दौरान 10 अगस्त को बीजिंग का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 604 दर्ज किया गया, जबकि उसी दिन लंदन में 38 और न्यूयॉर्क में 24 एक्यूआई आंका गया था।
आने वाले पांच साल में हालात और खराब हो गए थे। ‘अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस’ में पेश किए गए अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में 16 लाख लोग चीन में पर्यावरण प्रदूषण के शिकार बने थे। उस दौरान बीजिंग का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 750 पार कर गया था। यही वह मुकाम था, जब वहां के सत्तानायकों ने कमर कसी। उन्होंने प्रदूषण से जंग के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई और भारी-भरकम बजट निर्धारित किया। पेट्रोल, डीजल से चलने वाली कारों की सीधी खरीद पर रोक लगा दी गई। अब ऐसी कारें खरीदने के लिए सीमित लॉटरी का विकल्प ही उपलब्ध था। कार खरीदने के इच्छुक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से उपलब्ध कराए गए और घनी आबादी वाले शहरों में ट्रकों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कोयले से चलने वाली मशीनरी का इस्तेमाल कम किया गया। साथ ही मेट्रो, रैपिड ट्रेन और नगर यातायात के अन्य संसाधनों की भरमार कर दी गई। साइकिल संस्कृति को फिर से बढ़ावा दिया गया और कागज की मिलें, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियां बड़े शहरों से हटा दी गईं।
शासन तंत्र को कसने के लिए राज्यपालों और महापौरों को भी प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों से जोड़ा गया।
आज का चीन भारत की तरह सिर्फ ग्रैप की मौसमी सक्रियता मात्र तक सीमित नहीं है, वहां वर्ष भर प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन होता है। इसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र दिन-रात काम करता है। नतीजा सामने है। पिछले सोमवार को मेरा आईफोन नोएडा का एक्यूआई 460 बता रहा था, जबकि बीजिंग में उस वक्त 73 एक्यूआई दर्ज था। ठीक उसी शाम नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘भारत और चीन, दोनों ही तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। हालांकि, चुनौती अभी भी जटिल है, मगर पिछले एक दशक में चीन ने अपने लगातार प्रयासों से काफी सुधार दर्ज किया है।’
यह ठीक है कि भारत और चीन की सत्ता प्रणालियों में खासा फर्क है, लेकिन इसे कुछ न करने की वजह के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमने प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल कुछ बड़े कदम न उठाए, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गंवाने पर विवश होना पड़ेगा।
