सतलुज का एकतरफा सच

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक होने के बावजूद यह तथ्य मुझे फिल्म देखने के दौरान बार-बार कचोटता रहा। मैं जानता हूं कि न तो केपीएस गिल खलनायक थे और न ही पंजाब पुलिस कभी पिंडारियों के गिरोह में तब्दील हुई थी…

क्या गोविंद राम और राजन के नाम जानते हैं आप? यदि नहीं, तो बता दूं कि अगर गोविंद राम जिंदा होते, तो शायद सतलुज जैसी किसी फिल्म में खलनायक का किरदार उनके नाम पर रचा गया होता। वह कौन थे? उनके साथ क्या हुआ? इसकी चर्चा कुछ देर बाद, पहले सतलुज की बात।

संयोग से यह फिल्म जिस दिन ओटीटी पर रिलीज हुई, उसी दिन उसे समूचा देख गया। फिल्म में दिलजीत दोसांझ सहित सभी कलाकारों का काम काबिले-तारीफ है। पटकथा, लाइट, बैकग्राउंड, साउंड और संवाद भी अच्छे हैं। हालांकि, फिल्म देखते वक्त कई बार लगा कि यह तो उस समय का अधूरा और एकतरफा सच है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक होने के बावजूद यह तथ्य मुझे फिल्म देखने के दौरान बार-बार कचोटता रहा। मैं जानता हूं कि न तो केपीएस गिल खलनायक थे और न ही पंजाब पुलिस कभी पिंडारियों के गिरोह में तब्दील हुई थी। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस बनाम आतंकवादियों के बीच नहीं थी।

उन दिनों समूचा पंजाब और पंजाबियत सलीब पर टंगा था।

सुरक्षा बलों को उस दौरान कैसे त्रासद अनुभव हो रहे थे, इसे जानने के लिए मेजर एके रवींद्रन की कहानी जाननी होगी। एक दोपहर उन्हें सूचना मिली कि हरिके के पास मुठभेड़ चल रही है। रवींद्रन जब अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे, तो एक फार्म हाउस में मां और उसकी तीन जवान बेटियां बदहवास स्थिति में मिलीं। चूल्हे पर उबलता दूध घर में आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार कर रहा था। यह एक लंबी कहानी है कि कैसे उन्होंने कुछ देर पहले तक महिलाओं को बंधक बनाने वाले सात आतंकवादियों को ढूंढ़ा, खदेड़ा और मारा। इस कथा का सर्वाधिक दर्दनाक पहलू वे महिलाएं हैं। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद जब उन महिलाओं से दोबारा पूछताछ हुई, तो उनकी दास्तान सुन कठोर माने जाने वाले सैनिकों की आंखें भर आईं। खुद को ‘धर्मयोद्धा’ कहने वाले वे दहशतगर्द पूरी रात युवतियों से बलात्कार करते रहे थे। उनके शरीर पर जगह-जगह दांत से काटे जाने के गहरे जख्म थे।

ऐसी एक नहीं, दर्जनों दास्तानें हैं। सतलुज उन पर चुप है।

इसी तरह, 15 जून, 1991 को लुधियाना जिले के दो अलग-अलग स्थानों पर इन्हीं ‘मरजीवड़ों’ ने 76 ट्रेन यात्रियों को हलाक कर डाला था। जिस तरह से पहलगाम में धार्मिक पहचान दरयाफ्त कर लोग मारे गए थे, उसी तरह से वहां भी गैर-सिखों को पहले अलग खड़ा किया गया और फिर छलनी कर दिया गया। ऐसे तमाम नरसंहार हुए, सतलुज इस मुद्दे पर भी मौन है।

मैं पंजाब के उन तूफानी दिनों का गवाह हूं, जब 1980 और 90 की दहाइयों में शाम ढलते ही बाजार बंद हो जाते थे। लोग दोस्तों तक से बोलने से पहले कई बार सोचते थे, क्योंकि तटस्थता उन दिनों जानलेवा गुनाह थी। हजारों लोग पंजाब छोड़कर देश के अन्य राज्यों में जा बसे थे। इनमें सिख और गैर-सिख, दोनों थे। कई शोधों के अनुसार, 1981 से 1993 के बीच आतंकवादी वारदातों में 20-22 हजार लोग मारे गए। इनमें आधे से अधिक ‘सिविलियन’ थे। हालात इतने खराब थे कि रात में हाइवे तक बंद कर दिए जाते थे और बसों को संगीनों के साये में रवाना किया जाता था। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में तो कई बसों के रूट तक बदल दिए गए थे। पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनें हरियाणा में ही खाली हो जाती थीं। आतंकवाद की जद में चंडीगढ़, करनाल, दिल्ली, मुंबई व देश के कई अन्य हिस्से थे। उस दौरान तमाम जगहों पर धमाके या हमले हुए और लोग हताहत हुए।

सतलुज में इनका भी जिक्र नहीं है।

फिल्म तो यह भी नहीं बताती कि जब केपीएस गिल ने 1988 में पहली बार पंजाब के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सम्हाली थी, तब कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और पंजाबी मस्ती पक्षाघात का शिकार बन गई थी। पुलिस का हाल तो यह था कि आतंकवादी अपनी ‘हिटलिस्ट’ जारी करते थे और भयभीत परिजन अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराते थे कि हमारे घर से जिस पुलिस अफसर का नाम ‘हिटलिस्ट’ में आया है, वह गुरुओं और गुरुग्रंथ साहिब में आस्था रखने वाला है। एक कठुआए समाज और कंपकंपाते रक्षकों को इस अवसाद से निकालना आसान नहीं था। केपीएस गिल ने जो किया, उसके पहले और बाद में कोई पुलिस अफसर वैसा नहीं कर सका। सतलुज पर लगी बंदिश इसीलिए बेवजह नहीं लगती।

अब गोविंद राम पर आते हैं। गोविंद राम 1975 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। उन्हें आतंकवाद से दहलते बटाला में तैनात किया गया था। एक दिन वह अपने 15 वर्षीय बेटे राजन को कॉपी-किताब दिलाने बाजार ले गए थे। अचानक आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। उनके साथ चल रहा दस्ता उस हमले से उन्हें तो सुरक्षित खींच लाया, लेकिन बेटा पीछे छूट गया। ‘धर्मयोद्धाओं’ ने सरेबाजार एक किशोर को उसके खून से नहलाकर जैसे अपने ‘धर्मयुद्ध’ का पालन किया। इस घटना के बाद गोविंद राम को ‘सुरक्षा की दृष्टि’ से पंजाब सशस्त्र पुलिस बल की 57वीं बटालियन में सेनानायक के पद पर तैनात कर दिया गया था। बताने की जरूरत नहीं कि अर्द्धसैनिक बलों के मुख्यालय सिविल पुलिस की चौकियों, कार्यालयों और आवासों से अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं 10 जनवरी, 1990 को उनके कार्यालय के कूलर में रखा बम फटा और वह मारे गए। किले जैसे सुरक्षित बटालियन हेडक्वार्टर में वह बम कैसे रखा गया? किसने रखा? साफ है, आतंकवादियों ने सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले सरकारी प्रतिष्ठानों के भीतर तक अपनी दखल बना ली थी।

सवाल उठता है कि उस समय सतलुज का नायक जसवंत सिंह खालरा क्या कर रहा था? वह खालिस्तान लिबरेशन नाम की एक पत्रिका का संपादक था। खालरा भिंडरावाले को सिखों का प्रकाशदाता बताता था। उसे इंदिरा गांधी के हत्यारे भगत सिंह से भी बड़े बलिदानी लगते थे। तब तक वह मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं बना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में लोकतंत्र और अमन की घर वापसी के साथ पंजाबियत की विजय की संभावनाएं देख उसने मानवाधिकार का सुरक्षित चोला धारण कर लिया? उसकी बात पंजाब से ज्यादा कनाडा और इंग्लैंड के गुरुद्वारों में सुनी जाती थी। वह 1995 में गायब हो गया और बाद में उसकी लाश सतलुज में मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन निर्दोष हिंदुओं की भी हत्याएं नहीं होनी चाहिए थीं। राष्ट्रभक्त सिख भी नहीं मारे जाने चाहिए थे। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के मानवाधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए थे। बसों, ट्रेनों से खींचकर मारे गए लोग भी जिंदा रहने के हकदार थे।

सतलुज इन सब मुद्दों पर चुप है, लेकिन करें क्या? हम प्रोपेगेंडा फिल्मों के दौर में प्रवेश कर गए हैं। उन्हें देखने वाले भूल जाते हैं कि प्रचलित पटकथाएं इतिहास नहीं होतीं। वे सिर्फ सामाजिक कड़वाहट को बढ़ावा देती हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।