मर्यादा पुरुषोत्तम को कैसे नमन करें

आप और आपके परिजनों को दीपावली की दिल से बधाई। यह त्योहार इस बार अनोखा है। 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गए हैं। कल यानी 18 तारीख को नई दिल्ली के बाजारों में 24 कैरेट सोने के दाम थे 1,27,320 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1,72,000 रुपये किलोग्राम का नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही थी। इस अभूतपूर्व तेजी के बावजूद हाल यह था कि कई सुनारों के पास सोना कम पड़ गया! उन्होंने महज उन लोगों को सोने और चांदी के जेवरात अथवा सिक्के दिए, जिन्होंने ‘एडवांस बुकिंग’ करा रखी थी।

सोने-चांदी के अभाव में आम आदमी पीतल अथवा स्टील के बर्तन खरीदकर अपनी मनखत पूरी करता है। सरकार ने पिछले माह जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की थी, उसमें बर्तन शामिल न होने की वजह से लोगों को घटी दर का लाभ न मिल सका। हालांकि, इससे जीएसटी की दरों में कटौती का महत्व कम नहीं हो जाता। बाजारों की मौजूदा बहार में इसका बड़ा योगदान है।

उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में इस जबरदस्त उछाल का अर्थ क्या है? क्या भारतीय अमीर हो रहे हैं? या, हमारी धर्माकांक्षा महंगाई के झंझावात से कहीं ज्यादा बलवती साबित हो रही है? एक शोध के अनुसार, 2025 के त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं से लगभग 12 से 14 लाख करोड़ रुपये भारतीय बाजारों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस राशि में वैवाहिक खर्च भी शामिल हैं।

भारत में त्योहार और विवाह के मौके पर आम हिन्दुस्तानी अपनी जेब की गहराई नहीं, बल्कि दिल की विशालता पर भरोसा करते हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, 92 फीसदी भारतीय उपभोक्ता त्योहारी सीजन में अपना खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और किसी वजह से उनका हाथ तंग है, तब भी वे अपने खर्च में कटौती करने के इच्छुक नहीं हैं। इसकी एक और वजह महंगाई दर में कमी भी हो सकती है। दो फीसदी से कम महंगाई और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लोगों को हासिल हो रही अनुदान राशि ने उपभोक्ता धारणा सूचकांक को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है।

कोई आश्चर्य नहीं कि इस दौरान विशिष्ट श्रेणियों की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखा गया। एक अनुमान के अनुसार, इस त्योहारी और वैवाहिक सीजन में फैशन उत्पादों की बिक्री दोगुनी से अधिक और सजावटी लाइटिंग की बिक्री में 204 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। लोगों के ‘कंजम्पशन पैटर्न’ में यह उछाल ऑनलाइन खरीद-फरोख्त से भी आया है। बाजार के पंडितों को इस वर्ष ऑनलाइन खरीदारी में 115 फीसदी से अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ई-कॉमर्स का दायरा अब महानगरों से निकलकर ‘टियर टू-थ्री’ शहरों और इनके करीब बसे गांवों तक पहुंच गया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले साथी अच्छी तरह जानते और मानते हैं कि ई-कॉमर्स और स्मार्टफोन पर यूपीआई भुगतान की ईजाद ने हमारे रहन-सहन के स्तर को तेजी से बदला है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बढ़ती मांग का ही नतीजा है कि वहां के बाजारों को ‘न्यू भारत बाजार’ का नाम दे दिया गया है।

ये तीन शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत दशा-दिशा को दर्शाते हैं।

यहां एक और तथ्य गौरतलब है कि सदी की यह 25वीं दीवाली है। इसके साथ ही यह इस शताब्दी का रजत जयंती वर्ष भी है। भारत के लिए ये 25 वर्ष खासे महत्वपूर्ण रहे हैं। इस दौरान हमारी विकास दर औसतन छह फीसदी की मजबूत बढ़त पर टिकी रही है। यही वजह है कि सन् 2000 में हम संसार में 13वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज चौथे पायदान पर जा पहुंचे हैं।

इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी 140वें नंबर पर अटका है, यानी हमें अभी आम आदमी के हक-हुकूक को बुलंद करने के लिए बहुत काम करना है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उससे 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में लगभग दोगुनी (2,730 डॉलर से 4,730 डॉलर) बढ़ोतरी की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने इधर कुछ नई आशंकाएं अवश्य पैदा कर दी हैं। सोने-चांदी की अभूतपूर्व तेजी के पीछे एक कारण यह भी है।

हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसी चुनौतियों से हम बखूबी निपटते आए हैं।

त्योहारों की बात चली, तो एक दुखता हुआ तथ्य याद आया। पिछले कुछ सालों में बढ़ते उपभोक्तावाद ने तीज-त्योहारों को बाजार की चकाचौंध के हवाले कर दिया है, जबकि हमारी संस्कृति, आचार-व्यवहार, बाजार और मानवीय मूल्यों को एक साथ लेकर चलने की थी। धनतेरस को ही लें, इसका प्रादुर्भाव महर्षि धन्वंतरि के अवतरण से हुआ था। धन्वंतरि भारतीय परंपरा में चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं और धनतेरस को मंगलमय स्वास्थ्य का दिन माना जाता था। अब इसे सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का उत्सव माना जाता है।

मैं अपने इस आलेख को लोकोक्तियों के हवाले नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि हमारे पुरखों ने त्योहारों को सामाजिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए गढ़ा था। अब यह बाजार की कारीगरी है या हमारी उत्सवधर्मिता, हम यह तथ्य भूल गए हैं।

दीवाली पर पटाखे जलाने का चलन भी इसकी मुनादी करता है। बताने की जरूरत नहीं कि भगवान श्रीराम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने घी के दीये जलाकर मंगलगान गाए थे और बड़ी संख्या में राजपथ पर उतरकर उनका स्वागत किया था। यहीं से दीवाली मनाने की शुरुआत हुई। आज दीवाली पटाखे और महंगे उपहार बांटने के त्योहार में तब्दील हो गई है। इन कुछ दिनों में नई दिल्ली और आसपास के इलाकों के जानलेवा प्रदूषण से जैसे सांस ही फूल उठती है।

ऐसा करते समय लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम के काल में पटाखे नहीं हुआ करते थे। मध्यकाल में बाबर अपने साथ बारूद लेकर आया था। इसी बारूद के बल पर भारत में उसने राज स्थापित किया था। पटाखे उसी के बाद बनने शुरू हुए। हम अपने आदिकालीन त्योहार को मनाते वक्त भला एक ‘विदेशी आक्रांता’ के साथ आई बला को प्रयोग में लाकर इतने खुश क्यों होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले दिनों चेतावनी जारी की है कि हमारा पर्यावरण तेजी से बदल रहा है और हालात हाथ से निकलने वाले हैं। इस संकट से जूझने के लिए क्यों न हम अपने प्रेरणादायक त्योहार से ही कुछ प्रेरणा लें और नई, लेकिन सर्व-मंगलकारी परंपराओं की शुरुआत करें?

मर्यादा पुरुषोत्तम को नमन करने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है?