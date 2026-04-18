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जंग जब जरिया बन जाए

Apr 18, 2026 09:18 pm ISTShashi Shekhar लाइव हिन्दुस्तान
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आज आधे से अधिक अमेरिकी युद्ध को नाजायज ठहराते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ‘मागा’ समर्थक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग तक उठ रही है। ट्रंप के बचाव का अकेला रास्ता यही है कि ईरान से ऐसा समझौता हो जाए…

जंग जब जरिया बन जाए

हर जंग अपने पीछे गहरे जख्म और चुभते सवालों की लंबी शृंखला छोड़ जाती है। ईरान पर थोपा गया युद्ध इसका अपवाद नहीं है। कल जब इतिहास की पोथियों से उफन रही हार-जीत की गाथाएं राष्ट्रवाद की नई बिसातें बिछा रही होंगी, तब कहीं दुबका एक सवाल उन्हें मुंह चिढ़ाता नजर आएगा। यह जंग क्यों छेड़ी गई थी?

अपनी बात स्पष्ट करने के लिए आपको सन् 1982 में ले चलता हूं। इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर राज कर रही थीं। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण, श्रमिक संगठनों पर अंकुश, सरकारी खर्चों में कटौती और मुक्त बाजार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इससे तात्कालिक तौर पर बेरोजगारी और सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। नतीजतन, हर रायशुमारी में वह लोकप्रियता की सीढ़ियां लुढ़कती नजर आतीं। लगता था कि वह अगला चुनाव हार जाएंगी।

संयोग से उनके हाथ एक मौका लग गया। अर्जेंटीनियन सैन्य जुंटा के नेता जनरल लियोपोल्डो गाल्टिएरी ने ब्रिटेन शासित फॉकलैंड द्वीप समूह पर आक्रमण कर दिया। 2 अप्रैल से 14 जून तक लड़े गए इस युद्ध में 900 से अधिक सैनिक अथवा आमजन खेत रहे। जीत ब्रिटेन की होनी थी, हुई, लेकिन थैचर की किस्मत बदल गई। उन्हें ‘आयरन लेडी’ की उपाधि से नवाजा गया। अगले चुनाव में वह पहले के 339 के मुकाबले 397 सदस्यों के विशाल बहुमत के साथ ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में जा विराजीं। उधर, जनरल गाल्टिएरी को शर्मनाक पराजय ने सियासी निर्वासन के बियाबान में धकेल दिया।

थैचर को आज तक आयरन लेडी कहा जाता है, लेकिन उन 900 लोगों की बात कोई नहीं करता, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गए थे।

इसी से मिलता-जुलता उदाहरण भारत-पाकिस्तान युद्ध का है। दिसंबर 1971 में जब यह लड़ाई छिड़ी, तब तक इंदिरा गांधी मार्च 1971 का चुनाव तो भारी बहुमत से जीत चुकी थीं, लेकिन अभी तक ‘गूंगी गुड़िया’ की छवि उनका पीछा कर रही थी। उन्हें इस छवि से मुक्ति का अवसर पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल याह्या खान ने मुहैया करा दिया। कैसे?

वर्ष 1970 में शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद 162 में से 160 सीटें जीतकर नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया था। कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों, सिंधियों, बलूचों और पठानों को यह मंजूर न था। देश के सैन्य हुक्मरां जनरल याह्या खान ने बौखलाहट में अपने गैर-बांग्लाभाषी फौजी दस्तों को पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बांग्लाभाषियों पर सितम ढाने की छूट दे दी थी। नतीजतन, बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। इंदिरा गांधी ने मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को पूर्वी पाकिस्तान में हथियार डालने पड़े थे। यह वह मुकाम था, जब बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट गया। यकीनन, इससे भारत की छवि मजबूत हुई और इसका फायदा इंदिरा गांधी को मिला।

‘गूंगी गुड़िया’ अब ‘दुर्गा’ बन चुकी थी। पराजित याह्या खान को न केवल कुर्सी छोड़नी पड़ी, बल्कि अपना शेष जीवन जिल्लत के साथ गुजारना पड़ा।

अब पश्चिम एशिया की जंग पर आते हैं। पिछले साल जून में लगातार 12 दिन तक बम बरसाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि हमने ईरान की परमाणविक क्षमता को ‘विनष्ट’ कर दिया है। उस ‘विनष्ट’ को पुन: नष्ट करने की भला क्या जरूरत आ पड़ी थी? इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर को अवसर दूसरों ने मुहैया कराए थे, लेकिन ईरान पर थोपे गए युद्ध का कोई आधार नहीं था। इस अकारण छेड़ी गई लड़ाई में सिर्फ हजारों बच्चे, बूढ़े और नौजवान कब्रगाहों के हवाले नहीं हुए, बल्कि अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपराएं भी दफन हो गईं। कुछ दिन पहले तक कुत्सित विचारों वाला कोई व्यक्ति भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि खुद को लोकतंत्र का मक्का बताने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति यह घोषणा करेगा- ‘आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।’

इस जबरन छेड़ी गई लड़ाई में राजनीतिक निहितार्थ खोजने वाले मानते हैं कि एपस्टीन फाइल्स से लड़खड़ाती अपनी छवि को संभालने के लिए जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर इस जंग का ताना-बाना बुना। नेतन्याहू पहले से गंभीर आरोपों की जद में हैं। आर्थिक बदहाली, गाजा पर अकथ अत्याचार और सत्ता-सदन में उपजते असंतोष के अलावा उन पर एक और गंभीर आरोप था। वह यह कि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कई सालों से हमास को बड़ी मात्रा में धनापूर्ति कर रहे थे! इसी हमास ने 7 अक्तूबर, 2023 को सीमावर्ती नाकों पर हमला कर 1,195 इजरायली व विदेशी नागरिकों को मार डाला था और 251 को बंधक बना लिया था।

अब तक के संकेत साफ हैं कि नेतन्याहू अपने खेल में कामयाब रहे, जबकि ट्रंप को बेतरह झटका लगा है। ‘लजार रिसर्च’ ने गई 30-31 मार्च को समूचे इजरायल में एक सर्वे कराया। उसके अनुसार, सर्वाधिक 35 फीसदी लोगों ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 19 फीसदी देशवासियों का साथ मिला। यही नहीं, 18 से 22 साल के बीच के 56 फीसदी नवयुवक और नवयुवतियां नेतन्याहू समर्थक माने जाते हैं। और तो और, 79 प्रतिशत इजरायली अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका प्रधानमंत्री युद्ध अपराधों का आरोपी है और उसने पिछले तीन सालों से पड़ोसियों का जीवन दूभर कर रखा है।

इसके विपरीत अमेरिका में रॉयटर्स, सीएनएन और इप्सोस के सर्वेक्षण डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्शाते हैं। आधे से अधिक अमेरिकी युद्ध को नाजायज ठहराते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ‘मागा’ समर्थक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग तक उठ रही है। ट्रंप के बचाव का अकेला रास्ता यही है कि ईरान से ऐसा समझौता हो जाए, जो अमेरिकी तिजोरियों को भरने वाला साबित हो। दूसरों को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिकी अपनी जेब को भारी बनाने के लिए दूसरों पर कैसा भी जुल्म ढा सकते हैं। यह नया उपनिवेशवाद है।

यहां यह भी गौरतलब है कि अमेरिका में सितंबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं और इजरायल में अक्तूबर में। ऐसे में, यह सवाल उठना लाजिमी है कि इतना खून-खराबा क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया? क्या ट्रंप और नेतन्याहू इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

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